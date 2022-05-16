Красавицу-кубинку затравили. Она покидает Россию

Решение кубинка приняла до того, как Всероссийская федерация волейбола вынесла вердикт в отношении Андрея Воронкова, чья реплика спровоцировала скандал. При этом прошло уже много дней, а информации, как накажут «зоо-тренера» Воронкова, нет до сих пор.

Скандал разразился во время пятого решающего матча финала чемпионата России по волейболу «Локомотив» — «Уралочка», напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер». Главный тренер хозяек и будущих чемпионок страны Андрей Воронков, который в 2013 году выигрывал с мужской российской сборной Мировую лигу и чемпионат Европы, был крайне неосторожен в своих высказываниях, хотя и должен был осознавать, что в этот момент его речь идет в прямой эфир.

В одном из тайм-аутов Воронков, как обычно, давал указания подопечным. И в частности произнес: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» тут же возмутились в соцсетях, поняв, что тренер называет так доигровщицу «Уралочки» Монтальво. Эта девушка была единственной темнокожей участницей финала. Ну, и понеслось…

История получила громкую огласку. Ее корни, в общем-то, понятны. Воронков никогда не был замечен в подобных выступлениях, более того, он в принципе не ищет публичности, скорее бежит от нее. Воронков — антипод Андрея Назарова в хоккее или Леонида Слуцкого в футболе. Но вот ляпнул же! Как, впрочем, могли ляпнуть и многие болельщики при просмотре матчей любимых команд. Это и расизм, и элементарное неуважение другого человека.

Слово, как известно, не воробей. Воронкову следовало извиниться. Мужчина должен отвечать за свои слова, тем более что они были действительно унизительны. Увы, не последовало по горячим следам извинений ни от тренера «Локомотива», ни от руководства калининградского клуба, что только подлило масла в огонь и вызвало волну наездов на Воронкова.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев тут же отреагировал на топ-новость в своей «телеге»: «Что характерно… Расист Воронков молчит как пень, и всем по фигу… Причем реально всем…» — написал «правдоруб» Губерниев, в свое время, помнится, в прямом эфире оскорбивший на всю страну голкипера «Зенита» и сборной России Вячеслава Малофеева. «Голос биатлона» тогда решил, что микрофон у него во время перерыва футбольного матча отключен, но на самом деле страна Дмитрия услышала. Примерно та же история, что сегодня в волейболе…

После этого следовало бы заткнуться и не судить других, но таков нынче уровень отечественной журналистики, где главное – хайпануть, пишут наши коллеги из «Плеймейкера». Чем сегодня многие и занимаются. Губерниев на этом не успокоился, решил продолжить историю после новостей об уходе кубинки из клуба: «Если ее уход связан со скандалом, то это очень печально. Воронков ведет себя как быдло: он не извиняется. Его покрывают и спортивные руководители Калининградской области, и руководители клуба. Я жду самой серьезной реакции от Всероссийской федерации волейбола».

Решений на самом деле ждут все, в этом комментатор прав. Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов также призвал коллегу из «Локомотива» извиниться за свои высказывания в матче с «Уралочкой».

«Я тоже эмоциональный, но на людей переходить не надо. Бывает несдержанность, но нужно найти в себе мужество и извиниться. Люди в нашу страну играть приехали. Ты тренер, из любой ситуации должен находить способ выйти достойно», — процитировал ТАСС Трефилова.

Не прошел не замеченным скандал в Госдуме. Депутат Дмитрий Свищев рассказал, что он разговаривал с людьми из федерации волейбола. «Причины ухода девушки неизвестны, вряд ли они связаны с этим скандалом. Будет решение исполкома. Федерация полностью разделяет нашу позицию, что такие вещи недопустимы. Они направили письма в оба клуба, ждут разъяснений».

Ушла ли Монтальво из клуба по причине оскорблений – неизвестно. Кубинки нередко в течении года играют в двух чемпионатах. В период «осень – весна» выступают в России, а на лето перебираются на родину. Воронкову еще повезло, что попал на спортсменку с Кубы. Страна по отношению к России дружественная, ее руководство точно не заинтересовано искать в этом случае всемирный заговор. А вот была бы на месте Айламы бразильянка, колумбийка, африканка или, скажем, француженка – тут бы пожар полыхал будь здоров какой!

Кто вызывает в этой истории уважение, так это сама пострадавшая. Ее слова говорят о том, что она человек доброй души:

«Лично у меня с этим нет проблем. Даже с тем, кто проявил неуважение. Мне нравится мой цвет кожи, я горжусь им и не стыжусь того, какая я есть. Я не делю людей по расе, национальностям или чему-то еще – я смотрю на то, что они делают, и на то, что у них в сердце.

Слова, которые он сказал, совершенно не задевают меня. Человеку, который не может контролировать свое ненасытное эго, мало просто достичь результата – он должен кого-то обидеть. Это показывает отсутствие профессиональной этики. Если я отвечу злом на зло, это не сделает меня хорошим человеком. К тому же я не позволяю себе опускаться до такого уровня. Нанесенная обида не может сломать меня, помешать мне выполнять свою работу и играть», — заявила Монтальво.

Учитесь, Андрей Геннадьевич. А извиниться, кстати, никогда не поздно. Только — не для галочки, а от всей души. Иначе репутацию уже не спасти.