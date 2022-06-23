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Первоклассный пляжный волейбол снова в Москве

Спустя год пляжный волейбол с участием сильнейших спортсменов России возвращается в столицу. Поклонники этого яркого и зрелищного вида спорта в предвкушении новых зажигательных выступлений своих кумиров на московском этапе Чемпионата России.
Первоклассный пляжный волейбол снова в Москве
23 июня 2022 12:33
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба ВФВ

Этап стартовал в Москве 22 июня с квалификационного раунда, а финалы и церемония награждения пройдут в воскресенье - 26 июня. Все матчи пройдут на стадионе Центра пляжных видов спорта «Динамо». Важно, что посетить представительный турнир можно совершенно бесплатно.

Чемпионат России — это серия самых престижных турниров по пляжному волейболу, которые проходят в разных городах страны. Москва принимает эстафету у Архангельска, Анапы и Магнитогорска. Всего в столице за победу на этапе поборются 70 команд — 44 мужские и 26 женских. Каждая команда состоит из двух спортсменов.

Пресс-служба ВФВ

Среди участников столичного мужского турнира выделяется первая тройка Чемпионата России, которая на предыдущих этапах набрала солидный очковый запас: Стояновский Олег / Лешуков Илья (рейтинг: 6590); Красильников Вячеслав / Семенов Константин (5590); Бахнарь Петр / Мыськив Тарас (4760). Два первых места — представители Нового Уренгоя и Анапы, а третье — Москва.

Среди женщин лучшие стартовые условия перед этапом имеют москвички Макрогузова Надежда / Холомина Светлана (рейтинг: 7540); Бирлова Екатерина / Лешукова (Рудых) Дарья (4523). А также Лудкова Елизавета / Дабижа Ксения (4265) — московско-калининградский тандем.

IX этап Чемпионата России по пляжному волейболу завершится в воскресенье. Вход свободный. Место проведения: Центр пляжных видов спорта «Динамо» (г.Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53).

Пресс-служба ВФВ

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