Чемпионат России по пляжному волейболу. Впереди - плей-офф

Групповой этап завершился 24 июня, в третий соревновательный день турнира, с участием команд, преодолевших квалификационный раунд, а также сеяных и обладателей вайлд-кард – всего по 16 мужских и женских коллективов, сведенных в четыре группы по четыре команды.

Игры в группах проходили одновременно на пяти площадках Центра пляжных видов спорта «Динамо». Центральный пляжный корт в чаше стадиона принял ряд непредсказуемых матчей, в трех из них победитель был определен только по итогам дополнительной (третьей) партии.

Фото: Пресс-служба ВФВ

Украшением дня стало «динамовское» дерби с участием настоящих мастеров игры: Бирлова / Лешукова (БК «Динамо» Москва) против Сальмановой / Зайончковской (ВК «Динамо-Водный стадион» Москва). Фавориты Бирлова / Лешукова уступали по ходу игры, но смогли свести в свою пользу обе партии – 2:0.

В еще одной встрече группового этапа пара Чупринов/Панченко смогли навязать борьбу лидерам рейтингового списка Стояновскому/Лешукову – выиграли в одной партии и уступили только на тай-брейке.

Прямую путевку в четвертьфинал получили победители своих групп.

Фото: Пресс-служба ВФВ

В турнире мужских команд — Стояновский/Лешуков (ВК «Факел», Новый Уренгой), Красильников/Семенов (ВК «Факел» Новый Уренгой/ВК «Витязь» Анапа), Бахнарь/Мыськив (ВК ФРПВ Москва), Веретюк/Велично (ВК «Обнинск», Калужская обл.).

Среди женских команд четвертьфиналистами стали: Макрогузова/Холомина (ВК «Динамо» Москва), Бирлова/Лешукова (ВК «Динамо» Москва), Лудкова/Дабижа (ВК «Локомотив» Калининградская обл. / ВК ФРПВ Москва), Лудкова/Дабижа,Ганенко/Фролова (ВК «Динамо» Москва).

Еще по 8 мужских и женских команд продолжают борьбу на турнире. Они разыграют путевки в 1/4 финала между собой в Раунде 12.

Матчи 1/4 финала и раунда 12, а также полуфинальные встречи пройдут в субботу, 25 июня. А решающие поединки – финальные и за 3-е место – состоятся в заключительный воскресный день.

Чемпионат России – это серия престижных турниров по пляжному волейболу, которые проходят в разных городах страны с участием сильнейших спортсменов. Москва приняла эстафету у Архангельска, Анапы и Магнитогорска.

На столичный этап заявилось огромное число команд – от профи до студенческих и любительских. Всего 70 команд – 44 мужские и 26 женских, в том числе команды из Белоруссии, представляющие города Минск и Бобруйск.

Московский этап Чемпионата России организован Всероссийской федерацией волейбола, Московской федерацией волейбола и Департаментом спорта города Москвы.