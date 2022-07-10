Мария Бибина: Любимое в волейболе – игра в защите, вкус победы и атмосфера

Как же спорт богат на драматичные повороты! Переход в титулованный клуб, который постоянно называют фаворитом, всегда считается повышением, но у Марии Бибиной и после двух сезонов в московском «Динамо» количество командных трофеев пока остается прежним - Кубок России и Кубок Европейской Конфедерации волейбола (оба - по два раза) она выигрывала еще в «Динамо» краснодарском.

Зато в индивидуальной номинации все складывается отлично. Тренеры называют Бибину как минимум либеро номер два в российской Суперлиге. Говорили, что вскоре ее время может прийти и в сборной России. И если б не международная изоляция…

ЖВК "Динамо" (Москва)

НА УЛИЦЕ НЕ ИГРАЮ, ЭТО РИСК

- Чем занимались в отпуске в родной Самаре?

- Наслаждалась временем с родными и друзьями, восстанавливалась после травмы и решала накопившиеся за почти год дела.

- За спортом следили?

- Сначала – нет. Я же и в Самаре продолжала восстановительные тренировки, ежедневно было очень много дел. Иногда только к девяти вечера домой возвращалась. Когда время становится побольше, начинаю читать новости.

- Вам раньше вроде нравилось футбол смотреть.

- Футбол я люблю смотреть вживую, но удается редко. Когда у нас был чемпионат мира, сходила на несколько матчей в Самаре, запомнился матч Сенегал – Колумбия. Почувствовала атмосферу большого футбола. Для меня он - в первую очередь, зрелище и эмоции.

личный архив Марии Бибиной

- Самара известна пляжным волейболом. Играли там в отпуске?

- Раньше могла поиграть, видела и сейчас, что у нас на пляже играют, но несколько лет назад прекратила. Ответственности стало больше.

- Контракт запрещает выходить на площадку где-то еще?

- Со стороны клуба запрета нет. Это мое решение – неоправданный риск не нужен. Любой матч, даже на любительском уровне, - это риск травмироваться. А люди на улицах играют разные. Есть профессионалы, которые действуют аккуратно, но бывают и такие, кто силу не контролирует. Это риск травмы повышает. Я о мужчинах, конечно. А волейбола мне и в течение сезона хватает.

ВСЕ УЕЗЖАЮТ, Я ПОКА НЕ ЗАГАДЫВАЮ

- В это межсезонье все больше российских волейболисток уезжает в Европу. Вам интересно в будущем поиграть в другой стране?

- Пока этот вариант не рассматриваю. Меня настолько все устраивает в «Динамо», что ни о чем другом не задумываюсь. А в будущем? Может быть. Но я предпочитаю не загадывать, далеких планов не строить. Вот у меня на отпуск были планы, а из-за травмы пришлось их менять.

личный архив Марии Бибиной

СЛОЖНАЯ ПОДАЧА, СИЛЬНЫЙ УДАР, КОВАРНАЯ СКИДКА

- Какой элемент для либеро - главный?

- Стабильность в приеме. От него вся командная игра зависит. И защита, конечно, важна. Бывает, что у команды не идет, но ты вытащишь пару тяжелых мячей, и на площадке может все перевернуться.

- Сложнее принимать силовую или планирующую подачу?

- «Планер». Если силовая летит прямо в руки, то ее принимать удобно. Силовую подачу принимать сложно, если мяч летит между игроками. Так Саманта Брисио и Арина Федоровцева подают. Еще очень трудно, если мяч сильно летит в линию. Тогда стоишь и не знаешь – поле или аут, надо ли принимать.

- А что с «планером»?

- Для удачного приема нужно совпадение нескольких действий. Важно правильно выйти под мяч, точно усилие рассчитать.

- Чей удар сложнее всего поднять?

-Надо подумать… Наверное, Иры Воронковой. Она и бьет сильно, и направление удара угадать сложно. Мы тщательно при подготовке к матчам с «Локомотивом» разбирали направление его атак. Но удары Воронковой часто оказывались не туда, где ожидалось. Возможно, это и мое упущение было.

- Скидка - сложный для либеро элемент?

- Да, очень коварный. Часто поднять скидку сложнее, чем сильный удар. Нужно и предугадывать, и площадку видеть, и ноги должны хорошо работать. Особо коварна скидка, если мяч после нее летит в зону «конфликта» - между двумя игроками. Кстати, на тренировках большая нагрузка на либеро выпадает, когда в двусторонних матчах можно атаковать только скидками. Тогда касание мячей у либеро намного увеличивается. В игре бывает наоборот.

- Это как?

- Соперники же специально подают в других игроков, не в либеро. Поэтому случаются в матчах периоды, когда либеро долго мяча не касается. Чувствуешь себя бесполезной (Смеется). Тогда пытаешься помочь команде эмоциями.

личный архив Марии Бибиной

ПЛАЧУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИГР

- Как переживаете поражения?

- Внешне – спокойно. Слезы на площадке не текут. Но это не значит, что мне безразлично и что я не расстраиваюсь (Улыбается). Просто такой я человек – могу терпеть боль, могу со стороны спокойно воспринять обидное поражение – сразу после матча слезы не текут. Даже когда травму получила в последнем матче бронзовой серии, на площадке держалась. Заплакала только уже после – когда увидела папу, он за мной туда приехал.

- Больше тяготил физический дискомфорт или обида?

- За результат матча я не переживала. Была уверена в своей команде, знала, что Аня Поспелова вместо меня выйдет и сделает все, как надо. Психологический дискомфорт появился из-за мыслей о будущем. Разные мысли тогда проскочили: что будет дальше, смогу ли дальше играть…

- Когда Вас отпустило?

-Мне сразу сказали, что травма мениска обычная – уже через месяц прыгать, как обычно буду. Примерно так и получилось. Сразу после завершения чемпионата России сделали операцию. На следующий день вышла из больницы, и уже через три недели чувствовала себя так, что будто ничего и не было.

- Тренеры Суперлиги говорили, что не случись международной изоляции – у Вас были б очень хорошие шансы попасть на чемпионат мира. Задумывались?

- Больше думала о перспективах «Динамо». Исключение нас из международных турниров очень обидно. Ведь мы в Лиге чемпионов играли хорошо, вышли в плей-офф. На решающий этап Лиги чемпионов смотрели с оптимизмом – и вдруг… Не утверждаю, что обязательно выиграли бы турнир, но выступали мы очень удачно… Обидно.

личный архив Марии Бибиной

ЛЮБОГО СПОРТСМЕНА УЗНАЕШЬ ПО ЕГО АЗАРТНОСТИ

- Отойдем пока от площадки. Есть мнение, что в профессиональном спорте мягких по характеру людей быть не может. Согласны?

- (После паузы) Думаю, мягких людей в спорте действительно нет. Спортсмены же постоянно должны преодолевать обстоятельства, они сильные духом люди. И даже если человек мягкий в жизни, на площадке нужны другие качества. Вот, например, я.

Насколько добрая и спокойная в обычной жизни, а после матчей папа иногда удивляется. Говорит: «Маша, я смотрю, как ты выигранное очко празднуешь – и думаю: моя ли это дочка» (Смеется) А что? Спорт – это эмоции. На мой взгляд, их на площадке выражать надо.

- Если не волейбол, то - что?

- Мне всегда нравился теннис. В детстве папа даже думал меня туда отдать. Но такой возможности не было. Играть в теннис не доводилось, а попробовать хотелось бы.

- Через 10 лет видите себя на волейбольной площадке?

- Да. Комментировать надо? (Улыбается) Пока есть силы и желание, пока чувствую в себе стремление быть лучшей, буду играть. Главное - чтоб здоровье позволяло.

- Сейчас век волейболисток заметно увеличился.

- Да, смотрю на девушек, вернувшихся на площадку после декрета, и восхищаюсь ими. Молодцы! Но многие рожают и уже после завершения карьеры.

- Вам как ближе?

- Не загадываю. Но думаю, что сначала отыграю, а потом уже о детях подумаю.

- Спортсменов можно отличить в обычной жизни по азартности?

- Возможно. Во мне азарт всегда был. Какое-то чувство победителя. Даже в настольных играх замечала за собой, что важно было победить. Хотя играли-то ради смеха. Но, думаю, азарт должен быть у каждого.

- Даже не у спортсмена?

- Да. Чем бы человек ни занимался - надо же стремиться стать лучшим, достичь хорошего результата. Если этого стремления нет, какой-то бесхарактерный человек получается. У меня исключения бывают, если только с братом играю. Настолько его люблю, что могу иногда поддаваться (Улыбается).

- Вернемся к волейболу. Три главных «обожаю» .

- Играть в защите, победы и атмосферу. Волейбол дарит общение с разносторонними людьми. Принадлежность к этой волейбольной общности - особое чувство.