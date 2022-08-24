«Спартакиада нужна и важна со спортивной точки зрения»

«ЕСЛИ ПОБЕДИЛИ, ЗНАЧИТ, ПОДГОТОВИЛИСЬ ХОРОШО»

В Москве в волейбольном дворце спорта «Динамо» прошли решающие поединки мужского волейбольного турнира Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов. Вначале были разыграны бронзовые медали. Они достались команде Москвы, победившей сборную Белгородской области со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:19).

А затем был финал. В составах команд сильнейшие волейболисты страны: Дмитрий Волков, Александр Волков, Артем Вольвич, Максим Михайлов - у Республики Татарстан, Виктор Полетаев, Федор Воронков, Иван Яковлев – у Санкт-Петербурга. Интересно, что у 37-летнего Александра Волкова на майке вместо фамилии написано «Волк». Чтобы не путали с младшим однофамильцем-одноклубником, ну, и заодно этим можно подчеркнуть, какой Волков-старший, по Ленину, «матерый человечище».

Несмотря на август, дворец был почти заполнен до отказа. Лишь на третьем ярусе кое-где виднелись свободные кресла. А когда трибуны полны, то и атмосфера особенная и игрокам она передается. Команда из Казани была в этот вечер явно сильнее, о чем говорит итоговый счет - 3:0 (25:20, 25:20, 25:23). Представители Татарстана выиграли все восемь матчей на Спартакиаде, в том числе и самый главный. Так что все справедливо.

А затем было награждение: все три команды-призера разместились на пьедестале, который растянулся на всю длину площадки. После награждения сборная Татарстана сделала несколько кругов почета – волейбольная площадка, не футбольное поле - под аплодисменты своих многочисленных болельщиков. Запомнилась интересная сцена: высоченный Артем Вольвич направился было к выходу из зала, но несколько десятков болельщиков, свесившихся со второго яруса, стали скандировать его имя. Артем подошел к трибуне, каждому пожал руку, благо рост позволяет дотянуться, а потом только успевал брать и отдавать телефоны, чтобы сделать селфи с фанатами.

После награждения мы побеседовали с легендой российского и мирового волейбола Александром Волковым, тем самым «матерым человечищем».

– Какой по счету трофей? Не знаю, не считаю. Посмотрите в Википедии, – сказал Александр.

– Какую задачу ставило перед Вами руководство?

– Только победа! По-другому в Казани не бывает. Мы вышли немного раньше из отпуска, чтобы лучше подготовиться в Спартакиаде. Как подготовились? Результат говорит за себя, если победили, значит, подготовились хорошо.

АВГУСТ, ВОЛЕЙБОЛ, АНШЛАГ

Министерству спорта удалось организовать такой крупный турнир в довольно сжатые сроки. И это в разговоре с «Советским спортом» отмечают представители всех федераций и спортивных организаций.

– Проблем с организацией не было никаких. Хотя к турнирам уровня Спартакиады нужно готовиться год, а тут было всего три месяца, но тут принимались верные логистические решения, – оценивает проделанную Минспортом работу заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола Михаил Подлозный. – Решили развести матчи по разным городам, потому что играть столько матчей в одном городе тяжело. Сыграли два тура в Казани и Новосибирске, а уже второй этап и финалы в Москве. То же самое и у женщин: первые два тура были в Туле и Калининграде. Поэтому никаких проблем не было. Да, командам пришлось собраться на три недели раньше, но через десять дней уже начнется первый этап Кубка России. Сезон получится длинным и интересным.

Второй этап играли в Одинцове и Москве. Поэтому место для финала определить было несложно: Москва удобна всем с точки зрения логистики. Были некоторые опасения, что зрителей будет мало – все-таки август на дворе, в этом месяце обычно собрать зрителей сложно. Но на финале был почти полный дворец.

Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко тоже оценил приложенные усилия по организации масштабного турнира:

– Хочу сказать слова благодарности организаторам этого соревнования – организовали и провели матчи на самом высоком уровне. Наши надежды на то, что эта Спартакиада нужна и важна, полностью оправдались, прежде всего, со спортивной точки зрения. Наши лучшие спортсмены получили неоценимый опыт. Что касается финального матча, то оба участника заслужили право играть в этом суперфинале, они показали свои лучшие качества. К сожалению, Петербург выступал не в полном составе. Это могло бы еще больше украсить финальный матч и сделать борьбу более яркой и насыщенной. Но мы и так увидели прекрасный волейбол, очень яркие игровые моменты. Наш уровень волейбола – на действительно достойном мировом уровне.