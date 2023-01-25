Юрий Цепков: Волейбол в России незаслуженно обделен вниманием

- Как вы оцениваете популярность волейбола России в настоящий момент?

- Я считаю, что данный вид спорта не может похвастаться популярностью среди населения. По моему мнению, волейбол в нашей стране незаслуженно обделен вниманием.



- Возможно, чтобы за волейболом следило больше людей?

- Да, безусловно. Отсутствие должного внимания так же является проблемой отечественного волейбола. Логично предположить, что это явление связано с отсутствием возможности многих клубов развивать популярные социальные сети, работать над рекламой и привлечением болельщиков. Если бы все без исключения матчи были эмоционально наполнены, я имею ввиду развлекательные программы со зрителями, это так же привлекало и к себе больше желающих посмотреть не только спортивные соревнования, но еще и развлечься.



- Если волейбол был бы контактным вид спорта, то это привлекало массы болельщиков?

- Да, конечно. Не зря самые популярные виды спорта являются контактными (футбол, хоккей, баскетбол). Волейболу это придало бы зрелищности, что впоследствии привело на трибуны большое количество зрителей. А как известно, люди требуют хлеба и зрелищ.



- Может, есть правило, которое в волейболе стоит отменить?

- Мне кажется, что таких правил нет. На текущий момент волейбол в своем развитии максимально усовершенствовался. И все актуальные правила имеют место быть.