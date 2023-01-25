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Юрий Цепков: Волейбол в России незаслуженно обделен вниманием

Центральный блокирующий ВК «Белогорье» Юрий Цепков рассказал в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой о популярности волейбола в настоящий момент.
Юрий Цепков: Волейбол в России незаслуженно обделен вниманием
25 января 2023 13:58
автор: Дарья Савинова

- Как вы оцениваете популярность волейбола России в настоящий момент?
- Я считаю, что данный вид спорта не может похвастаться популярностью среди населения. По моему мнению, волейбол в нашей стране незаслуженно обделен вниманием.

- Возможно, чтобы за волейболом следило больше людей?
- Да, безусловно. Отсутствие должного внимания так же является проблемой отечественного волейбола. Логично предположить, что это явление связано с отсутствием возможности многих клубов развивать популярные социальные сети, работать над рекламой и привлечением болельщиков. Если бы все без исключения матчи были эмоционально наполнены, я имею ввиду развлекательные программы со зрителями, это так же привлекало и к себе больше желающих посмотреть не только спортивные соревнования, но еще и развлечься.

- Если волейбол был бы контактным вид спорта, то это привлекало массы болельщиков?
- Да, конечно. Не зря самые популярные виды спорта являются контактными (футбол, хоккей, баскетбол). Волейболу это придало бы зрелищности, что впоследствии привело на трибуны большое количество зрителей. А как известно, люди требуют хлеба и зрелищ.

- Может, есть правило, которое в волейболе стоит отменить?
- Мне кажется, что таких правил нет. На текущий момент волейбол в своем развитии максимально усовершенствовался. И все актуальные правила имеют место быть.

источник: «Советский спорт»
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