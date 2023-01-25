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Павел Тетюхин: В волейболе за взгляд на соперника могут дать желтую карточку

Доигровщик ВК «Белогорье» и сборной России Павел Тетюхин в интервью корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой поделился мнением, какое правило в волейболе стоит отменить. Также волейболист выделил проблему отсутствия еврокубков.
Павел Тетюхин: В волейболе за взгляд на соперника могут дать желтую карточку
25 января 2023 16:16
автор: Дарья Савинова

- Есть правило, которое в волейболе стоит отменить?
- Я бы, наверное, отменил предупреждения за неспортивное поведение. Такие как взгляд через сетку на соперника, за что дают желтые карточки. Это может дать элемент шоу, добавить агрессии, потому что, это спорт, эмоции, а они имеют место быть на площадке. Но это мое мнение, возможно, оно ошибочно.

- Не смущает ли отсутствие еврокубков?
- Смущает, конечно, отсутствие еврокубков, потому что у нас забирают еще один турнир. Это как у нас забрали бы Кубок России. Конечно, это смущало бы всех. А спартакиада, при всем уважении, никак не замещает еврокубки и уж точно – международные соревнования. Еврокубки интересны и в целях игры, потому что там участвуют команды из разных стран со своими игровыми стилями. Плюс путешествия, что тоже интересно.

- Белогорье в последний раз попадало в тройку в сезоне 2015/16.
- То, что «Белогорье» было в призовой тройке в 2016 году, ничего страшного. Я уверен, что хорошие времена еще впереди, и призовые места и еврокубки у нас тоже будут.

- И учитывая вышеперечисленное, готов остаться в Белгороде на всю жизнь? Если нет, то какой клуб/лига больше симпатизирует?
- Другие клубы мне, кроме Белгорода, как-то мало симпатизируют. А насчет лиги, то итальянская, так как она сильнее остальных сейчас, и бразильская, потому что она немного экзотическая для нас. Но в остальном я не думаю, что другие лиги как-то уровнем и накалом превосходят нашу суперлигу. Наша поприличнее остальных выглядит.

источник: «Советский спорт»
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Доигровщик ВК «Белогорье» и сборной России Павел Тетюхин в интервью корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой поделился мнением, какое правило в волейболе стоит отменить. Также волейболист выделил проблему отсутствия еврокубков.
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