«Люди толкали и плевали в меня». В Польше затравили волейболистку, которая играла в России

Сегодняшнюю новостную повестку всколыхнула очередная печальная история, связанная с русофобией в Европе. На этот раз дело коснулось женского волейбола. Титулованная польская волейболистка Мальвина Смажек, которая нынче выступает в бразильском клубе «Озаску», сезон 2021-2022 гг. провела в России, играя за калининградский «Локомотив».

В начале 2022 года, ввиду известных событий, девушка покинула Россию и перебралась на Родину, где продолжила выступления за местный клуб «Девелопрес». Но даже возвращение на родину не уберегло спортсменку от натуральной травли. Долгое время Мальвина держала это в себе и, по признанию самой девушки, это сказалось на её психическом здоровье.

«Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня. Я лечу депрессию. Всё началось в России, и это был момент, когда меня всё переполняло. Внутри меня всё копилось, но ситуация убивала меня», - цитирует Смаржек spоrt.рl

Источник фото: FIVB

Мы уже привыкли к дичи по поводу и без в отношении всего, что связанно с Россией и со спортом в нашей стране. То легендарный в прошлом вратарь Доминик Гашек требует извлечь всех русских хоккеистов отовсюду, да и чешских коллег по ремеслу не жалует, постоянно включая ату за выступления своих земляков в КХЛ, то идут баталии по поводу недопуска наших олимпийцев на будущие игры в Париже.

Не остыла еще история с недопуском в свои сборные, на стартовавший в Тампере и в Риге чемпионат мира, хоккеистов сборных Словакии и Латвии, которые играют в КХЛ. Везде всплывают дискриминационные истории определенного отношения к россиянам и к тем, кто выступает в России в различных видах спорта.

Мальвина ещё удачное место для продолжения карьеры нашла. В Бразилии к россиянам относятся с нескрываемой симпатией. Крепки не только спортивные, но и экономические связи. Жаль, что подобные истории начинают становиться будничными, жаль…