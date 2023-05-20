Лучший волейболист Финляндии плюнул на сборную и уехал в Россию. Иностранцы начали что-то понимать

Волейболист московского «Динамо» Лаури Керминен объявил о том, продолжит выступления за столичный клуб в будущем сезоне. В июле 2022 года он был отстранен от выступлений за сборную Финляндии из-за того, что играет за российский клуб.

Лаури Керминен - главная звезда финского волейбола. Когда парня поставили перед выбором - сборная Суоми или московское «Динамо», своим решением он разочаровал руководство федерации. На кону стояло участие в квалификации к Евро-2023, но Лаури пренебрёг этими возможностями и отправился доигрывать сезон в России.

Федерация волейбола Финляндии

На родине это вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Уж сколько всего было вылито на него в национальной спортивной прессе, но Керминен был непреклонен. В нашей стране он играет с далёкого 2015 года и начинал эту карьеру в «Кузбассе». Да, этот парень не сразу оказался в столице России. В клубе из глубинки он в полной мере раскрыл свой талант, и из ноунейма превратился в одного и самых желанных легионеров. Во многом именно его усилия привели скромный кемеровский клуб к чемпионству 2019 года. А затем ещё дважды - в составе «Динамо».

ВК "Динамо" Москва

В Финляндии его клеймят и обвиняют в том, что он продался за деньги. А парень просто восьмой год уже в нашей стране и понимает, и знает её куда лучше большинства наших северных соседей. И осознанное решение оставаться в России - это взвешенный шаг прямого и трезво смотрящего на жизнь человека. Здесь к нему относятся с уважением, ценят во всех смыслах этого слова. И он не собирается поддаваться истерике и рушить карьеру, которую строил столько лет. Строил в стране, которая его ценит.

ВК "Динамо" (Москва)

Отстранения из национальной сборной из-за выступлений в России давно уже стали традицией. В Европе всем плевать на контрактные обязательства. Из всех «романтических» посылов о том, что у них там сплошное верховенство закона и уважение частного права, можно сделать вывод, что «если не свое, то на остальное наплевать». Отсюда и шантаж европейских сборных по отношению к своим спортсменам.

Первой ласточкой из множества подобных историй стал баскетболист сборной Франции Томас Эртель, который отрекся от выступлений за трехцветных ради продолжения карьеры в питерском «Зените» и исполнения обязательств по своему контракту.

Можно привести подобные случаи, связанные с латвийскими хоккеистами. В апреле 2022 года сейм Латвии принял поправки в закон о спорте, согласно которым, спортсменам и тренерам запрещается участвовать в соревнованиях, проводимых в России и Беларуси. Однако, хоккеисты Николай Елисеев и Янис Калниньш решили выступать за клубы КХЛ, тем самым, отвергнув правила игры, навязанные политиками.