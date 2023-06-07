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«Мы не будем с русским в одной команде». Русофобская история из турецкого волейбола

Украинский волейболист сбежал из клуба, чтобы не играть в одной команде с российским блокирующим.
«Мы не будем с русским в одной команде». Русофобская история из турецкого волейбола
07 июня 2023 22:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: CEV

Истории с нежеланием спортсменов из бывших советских республик выступать в одних клубах с россиянами – довольно частые и мы уже успели к ним привыкнуть. Когда такие вещи случаются в серьезных лигах – вся картинка мира на виду. Но когда дело касается спортивного захолустья, до людей порой не доходит информация о факторах проявления русофобии. Именно такая ситуация произошла в небольшом волейбольном турецком клубе, куда одновременно подписали российского блокирующего Алексея Налобина и украинского доигровщика Тимофея Полуяна.

Наш волейболист – путешественник Алексей Налобин к своим «чуть за тридцать» успел сменить около десяти клубов, поиграв и в России, и в Европе. В середине 2022 года спортсмен подписал контракт с турецким клубом «Хекимоглу» из города Бурса, где спокойно продолжал карьеру. Турецкий клуб в этом сезоне сумел подняться в сильнейший дивизион, но за весь год так и не смог подняться из подвала турнирной таблицы, являясь аутсайдером турецкого первенства.

Источник фото: ВК «Локомотив»

Никто бы и не вспомнил о том, что где-то на задворках волейбола есть такой клуб и такой российский игрок, если бы в начале 2023 года в эту же команду не пополнил украинский доигровщик Тимофей Полуян. 24-летний игрок сборной, в прошлом капитан украинской молодежки, особо не мониторил политическую обстановку и никак не мог предположить, что этот переход вызовет на его родине огромный переполох. Украинцы на всех соревнованиях, где бы не пересекались с российскими и белорусскими атлетами, стараются соорудить из пустяка политический хайп. Сразу после подписания контракта с «Хекимоглу», Полуяну пришлось разорвать договор по требованию Федерации волейбола Украины.

Щепетильной всю эту ситуацию делает то, что прошлый сезон Тимофей провел в другом турецком клубе «Соргун», одним из лидеров которой был другой российский волейболист Роман Данилов. Но никого из украинской федерации это не волновало. По итогам прошлого сезона «Соргун» отправился в лигу рангом ниже, и Полуяну пришлось искать себе новую команду.

Источник фото: ВК «Архави»

Владельцы турецкого клуба естественно возмутились из-за раздутой на ровном месте русофобской выходки, но поделать ничего было нельзя. Так они прокомментировали ситуацию: «Украинский игрок Тимофей Полуян, трансфер которого был осуществлен 14 января, был включен в заявку на матч против «Галатасарая» 16 января, хотя и не вышел на площадку, — говорится в заявлении команды «Хекимолгу». — После игры менеджер волейболиста сообщил, что игроку поступил звонок из Федерации волейбола Украины с требованием покинуть нашу команду, так как за нее выступает россиянин Алексей Налобин. Полуяну было сказано, что ему запрещается находиться в одном клубе с русским и если он не покинет «Хекимолгу», то лишится лицензии и места в сборной страны».

Еще более нелепой эту ситуацию сделало требование украинской стороны — немедленно разорвать контракт с российским блокирующим. Взамен чиновники обещали прислать другого украинского волейболиста, как компенсацию и равноценную замену россиянину. Турецкая сторона осталась непреклонной в контрактном вопросе и не пошла на откровенно бредовые сделки с украинским спортивным ведомством. «Мы заявили, что не собираемся в этом участвовать, поскольку подобный подход полностью противоречит духу спорта, — говорится в заявлении «Хекимолгу». — Мы потребовали от игрока соблюдения контракта, однако пока шли переговоры с менеджером, Полуян самовольно покинул расположение команды. Мы намерены защищать наши законные права в данной ситуации. Наш клуб никогда не допустит, чтобы спортсменов использовали в грязных играх».

Источник фото: CEV

По итогам прошедшего сезона Налобин вошел в тройку лучших блокирующих турецкого чемпионата, даже несмотря на то, что клуб «Хекимоглу» откровенно не впечатлял спортивными результатами.

источник: «Советский спорт»
«Мы не будем с русским в одной команде». Русофобская история из турецкого волейбола
«Мы не будем с русским в одной команде». Русофобская история из турецкого волейбола
Украинский волейболист сбежал из клуба, чтобы не играть в одной команде с российским блокирующим.
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