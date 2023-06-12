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«Не перейдешь в ЦСКА, не увидишь сборной». Лидеру волейбола СССР не давали играть

Умер один из лучших волейболистов в мировой истории Вячеслав Алексеевич Зайцев.
«Не перейдешь в ЦСКА, не увидишь сборной». Лидеру волейбола СССР не давали играть
12 июня 2023 23:45
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Если начинать разговор о волейболисте Вячеславе Зайцеве, только на перечисление его карьерных регалий уйдет не один час. Лучший разыгрывающий мирового волейбола ХХ века – такое звание очень о многом говорит. 12 июня 2023 года великого спортсмена Вячеслава Алексеевича Зайцева не стало.

Начиналось всё очень небанально. В 1967 году легендарному советскому волейболисту Вячеславу Платонову предложили стать играющим тренером красно-белых волейболистов, чтобы вытянуть команду из трясины первой союзной лиги. Спустя три года поставленная задача была выполнена. За год до этого в составе ленинградского клуба дебютировал юный парень, можно сказать, школьник Слава Зайцев. Юноша практически сходу показал, что в нем зарыт не дюжий талант.

Источник фото: РИА Новости

Почти сразу Зайцев стал ключевым игроком на тот момент уже «Автомобилиста» («Спартак» был переименован, потому что получил новую хозяйствующую организацию). Слава каким-то боковым зрением читал игру и в этом компоненте ему не было уже тогда равных. В свои 19 лет будущий лучший волейболист планеты умудрился стать чемпионом Европы и в составе молодежной сборной СССР, и в составе взрослой команды. Небывалый случай для тех лет, но в справочниках его фамилии как обладателя золота европейского чемпионата нет. Все из-за того, что Зайцев вечно сопротивлялся переходу в стан гегемона ЦСКА. Такой была своеобразная месть юнцу за своенравие. Но причина такого упорства была одна – Вячеслав не хотел подводить своего учителя Платонова.

В 1972 году Зайцев уже был основным разыгрывающим сборной СССР, но на мюнхенскую Олимпиаду 1972 года он так и не попал. Шлейфом за ним шла история отказа всемогущему ЦСКА. Но армейский пресс так им и остался, это никак не влияло на решение Вячеслава продолжать играть за родной «Автомобилист». После болезненного поражения от сборной Польши в финале Олимпиады 1976 года в Монреале, спортивные функционеры решились на перемены. Тренера Юрия Чеснокова убрали, а команду возглавил 38-летний Платонов. После чего игра команды кардинально поменялось в лучшую сторону. От силового волейбола ленинградский специалист перешел к более индивидуальному и техничному, направленному больше на созидание в атакующих действиях, нежели на убойных ударах через сетку.

Источник фото: РИА Новости

При Платонове сборная СССР по волейболу превратилась в подобие «Красной машины» Виктора Тихонова в хоккее. В финале чемпионата мира 1978 года у себя дома была бита Италия. Да, как! В трех партиях, а в последней 15:1 (невиданное явление для волейбола). На Олимпиаде в Москве вопрос с золотыми наградами вообще не стоял. Во-первых, сыграл на руку бойкот западных стран, во-вторых, равных нашей сборной все равно не было. И главенствовал в ней именно Зайцев. В 1982 году в Аргентине советская команда вновь громила всех соперников подряд, не оставляя никому никаких шансов.

После блестящей карьеры на Родине, Вячеслав Зайцев первым из советских волейболистов уехал продолжать карьеру в Европу. Пять лет подряд гордость отечественного волейбола играл в различных клубах итальянского чемпионата, потом переехал в спокойную Швейцарию, где и закончил карьеру в 1992 году в сорок лет. Тренерскую карьеру начал там же, в альпийской стране. А уже в 1994 году вернулся в Россию и вошел в штаб клуба «Белогорье» из Белгорода. Через пару лет стал помощником Платонова в сборной. Ассистировал своему учителю на Олимпиаде в Атланте в 1996 году, а в 1997 году заменил Вячеслава Платонова на тренерском поприще ввиду болезни последнего.

Источник фото: РИА Новости

В конце девяностых Зайцев вновь уехал тренировать в Италию. В середине 2000-х вновь вернулся домой, чтобы возглавить молодежную сборную России, с которой взял молодежный чемпионат Европы 2006 года и серебро мирового первенства 2007 года. Тренировал российские команды вплоть до 2014 года. В это же время в Италии блестящую карьеру делал сын Вячеслава Алексеевича – Иван, который, как и отец, стал одним из лидеров мирового волейбола.

На данный момент, достаточно просто краем глаза взглянуть на достижения Вячеслава Зайцева, чтобы понять уникальность и полет его невероятного таланта. Выиграть за карьеру все что можно и что нельзя – мечта любого спортсмена в этом мире. Вячеславу Алексеевичу это удалось.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким великого советского волейболиста и тренера Вячеслава Зайцева.

источник: «Советский спорт»
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