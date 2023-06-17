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Красота казанская. Самая сексуальная волейболистка Италии перешла в «Динамо-Ак Барс»

Доигровщица Элена Пьетрини подписала контракт с клубом из столицы Татарстана.
Красота казанская. Самая сексуальная волейболистка Италии перешла в «Динамо-Ак Барс»
17 июня 2023 09:31
автор: Владимир Лазарев
автор фото: соцсети Элены Пьетрини

Как известно, женский волейбол это не только стремительные взлёты над сеткой, но и эстетика на площадке. Состав казанского клуба «Динамо-Ак Барс» пополнила девушка, прекрасно совмещающая эти два качества.

Элена Пьетрини один из символов современной сборной Италии. Со «Скуадрой Адзуррой» она становилась победительницей первенства континента, Лиги наций, а также дважды привозила награды с чемпионатов мира. Отмечены заслуги Элены и высокой государственной наградой. Президент страны лично вручил ей орден «За заслуги перед итальянской республикой» его Пьетрини получила позапрошлой осенью – в 21 год.

Источник фото: соцсети Элены Пьетрини

При этом Элена одинаково прекрасна как на волейбольной площадке, так и за её пределами. Рецепт прекрасной фигуры молодой итальянки, как водится, прост ровно настолько же, насколько и сложен. Это и строгое соблюдение режима, и титанический труд на тренировках. Повезло Пьетрини и с семьёй: её мать Лаура в прошлом тоже занималась волейболом, отец Альберто профессиональный баскетболист.

Источник фото: соцсети Элены Пьетрини

Переход в казанский клуб новый вызов для Элены. До этого она выступала только в итальянских командах. Но в сложной политической обстановке Пьетрини не побоялась переезда в Россию и её заграничный этап карьеры начнётся в нашей стране. К сожалению для новых поклонников волейболистки, сердце чемпионки уже надёжно занято красавцем-баскетболистом Давидом Пауновичем. Но наслаждаться игрой Элены с трибун, бросая восхищённые взгляды на площадку, это совершенно не мешает.

Источник фото: соцсети Элены Пьетрини

Кто-то назовёт авантюрой переезд с итальянского морского побережья на берега Волги, да ещё и без перспектив выступить в ближайшее время на международных турнирах в составе своего нового клуба. Но Элена свой выбор сделала и теперь будет радовать своей игрой и фантастическими внешними данными казанских любителей волейбола. Остальным же остаётся кусать локти и почаще заглядывать в социальные сети итальянской красавицы, у которой и так нет отбоя от подписчиков в этом может убедиться любой желающий.

источник: «Советский спорт»
Красота казанская. Самая сексуальная волейболистка Италии перешла в «Динамо-Ак Барс»
Красота казанская. Самая сексуальная волейболистка Италии перешла в «Динамо-Ак Барс»
Доигровщица Элена Пьетрини подписала контракт с клубом из столицы Татарстана.
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