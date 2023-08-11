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Главный тренер сборной России по волейболу: «Никто не знает, что с Олимпиадой. Надо ждать»

Олег Согрин, возглавляющий нашу команду на Играх СНГ, дал эксклюзивное интервью «Советскому Спорту».
Главный тренер сборной России по волейболу: «Никто не знает, что с Олимпиадой. Надо ждать»
11 августа 2023 22:00
автор: Никита Плохих
автор фото: Федерация волейбола России

Российские спортсмены долго находились в изоляции в ожидании допуска на международные турниры. Некоторые федерации его получили, но большинство до сих пор остаётся в отчуждении. Особенно это касается командных видов спорта, однако благодаря такому турниру, как Игры СНГ россияне получили прекрасную возможность показать себя. К примеру, наша команда по волейболу пока не знает себе равных на этих Играх. После победного для россиян матча со сборной ОАЭ корреспондент «Советского спорта» обсудил с главным тренером команды Олегом Согриным такое удачное выступление, важность международных турниров в это непростое время и олимпийские перспективы 2024 года.

- Как оцениваете сегодняшнюю игру? Довольны ли выступлением команды?

- Предела совершенству нет никогда. Победили – молодцы. Однако было немало ошибок, взять хотя бы вторую половину третьей партии, большинство подач летело в сетку. Надо совершенствоваться, не важно, против кого ты играешь, концентрация должна быть. Будем работать дальше.

- Во второй партии казалось, что немного упускаете игру. Как считаете, с чем был связан такой сложный отрезок?

- Как я уже говорил, ребята провели матч без особого напряжения, в какой-то момент позволили сопернику взять ненадолго инициативу. Опять же, ошибки проанализируем и будем отрабатывать в следующих играх и на тренировках.

- Как оцениваете уровень сборной ОАЭ? Насколько это сложный соперник?

- Очевидно, что парням ещё есть, над чем работать. Как бы то ни было, они молодцы, показали довольно приличный уровень игры. Думаю, что у команды есть перспективы в дальнейшем.

- Вы уже проводите третий матч на Играх СНГ. Как оцените уровень соревнований, атмосферу?

- Я очень рад, эти Игры проходят на очень хорошем уровне. Атмосфера царит дружелюбная, организовано всё прекрасно. Здорово, что в Беларуси смогли организовать такой турнир и дать ребятам шанс показать себя в международных матчах. Это не может не радовать.

Федерация волейбола России

- Насколько важны сейчас такие старты?

- Мы рады любому поединку, будь то официальный или товарищеский. На сегодняшний день надо пользоваться любой возможность выступать на международном уровне, сейчас не хватает практики международных соревнований. Эти Игры стран СНГ очень хорошая возможность проявить себя. Все соперники достойные. Здорово, что спорт развивается. В том числе в нашей стране, много разных интересных программ, к примеру федеральный проект «Спорт - норма жизни». Мы не стоим на месте, а движемся вперёд - это очень важно.

- Как вы считаете, стоит ли ждать в ближайшее время, что мы вернёмся на международную арену?

- Если говорить по-честному, то не знаю. Очень надеемся на то, что всё будет хорошо.

- В процентном соотношении, как оцените шанс, что мы будем на Олимпиаде в этом году?

- Пока никто не знает, что с Олимпиадой, насколько мне известно. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Его надо задавать непосредственно федерации. Мы просто ждём, как эта ситуация разрешится. Поедем - отлично, не поедем - значит будут другие соревнования.

источник: «Советский спорт»
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