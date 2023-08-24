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Флаг в мусорном баке. Российский чемпион на камеру надругался над символом Польши

На знаменитого волейболиста тут же обрушился шквал критики.
Флаг в мусорном баке. Российский чемпион на камеру надругался над символом Польши
24 августа 2023 00:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Алексей Спиридонов обладает репутацией одного из самых скандальных волейболистов России. Печальную известность игрок обрёл из-за резких высказываний в адрес других государств. Особенно спортсмен недолюбливает Польшу, нередко позволяя себе колкости и даже оскорбления в отношении страны.

Соцсеть Алексея Спиридонова

В прошлом году волейболист в очередной раз решил продемонстрировать свою позицию, засняв некрасивую акцию на видео.

Россиянин грубо поиздевался над национальным символом поляков.

Спиридонов - один из лучших волейболистов в истории сборной России: на его счету золото чемпионата Европы – 2013 в Копенгагене и две победы в Мировой лиге. Уроженец Тульской области большую часть карьеры провёл в российских командах (»Факел», «Зенит» Казань, «Урал»), в 2020 году отправившись покорять Катар в составе местной «Аль-Ахли». Спустя три года он перешел в «Аль-Джазиру» из соседнего ОАЭ.

РИА Новости

В июле 2022 года социальные сети облетел ролик, на котором российский волейболист Алексей Спиридонов демонстративно выбрасывает футболку сборной Польши, на которой изображён флаг страны, в мусорный бак. Особенный резонанс видео вызвало среди польской аудитории. В комментариях под записью спортсмена оскорбляли и даже угрожали ему убийством, на что тот отвечал в саркастичной манере, однако вскоре волейболист удалил публикацию.

Спортсмен регулярно устраивает провокации по отношению к полякам. Практически ни одна неудача сборной не остается без комментария Спиридонова. К примеру, после вылета польской команды от французов на чемпионате мира Алексей публично поблагодарил последних в своих социальных сетях, назвав «братьями».

РИА Новости

Крупным скандалом закончилась другая акция Спиридонова. В 2019 году россиянин написал грубое ругательство в комментариях под постом волейболиста Кароля Клоса. Несмотря на то что спортсмен удалил комментарий, он успел вызвать резонанс среди польской общественности.

Польская федерация волейбола пообещала наказать россиянина и поддержала предложение о денежном штрафе, однако никаких санкций за оскорбление не последовало.

Getty Images

Но и это не остановило спортсмена. Впоследствии Спиридонов, будучи страстным поклонником московского «Спартака», не смог пройти мимо перехода в команду Мацея Рыбуса. Когда соотечественники поляка раскритиковали этот трансфер, Алексей оскорбил всю польскую нацию, за что на спортсмена вновь обрушился шквал критики.

источник: «Советский спорт»
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