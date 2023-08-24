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Последние слова российского спортсмена потрясли страну. Клуб издевался над парнем годами

Молодой волейболист покончил с жизнью от отчаяния.
Последние слова российского спортсмена потрясли страну. Клуб издевался над парнем годами
24 августа 2023 14:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: ВК МГТУ

Молодой волейболист Никита Марченко в 23-летнем возрасте оказался в профессиональном клубе МГТУ, который выступает во втором по значимости дивизионе России. Здесь начинали свою карьеру именитые игроки Андрей Ащев, Тарас Хтей и многие другие.

Однако отправиться на повышение вслед за именитыми коллегами парню не удалось. Молодого волейболиста погубила зависимость от ставок на спорт.

Спортсмен расстался с жизнью из-за огромных долгов.

«ЕСТЬ БЫЛО НЕЧЕГО»

Амбициозный спортсмен перебрался из Новосибирска в Москву, где команда при университете МГТУ имени Баумана предложила ему контракт на пять лет с зарплатой 80-100 тысяч рублей. Однако желанных денег спортсмен так и не увидел. Клуб постоянно задерживал зарплаты, а иногда вовсе отменял их выплату. На игроках жестко экономили, порой даже лишая их питания.

- Есть было нечего. Никита доставал один пряник «Красная цена» и говорил: «Брат, ну что, позавтракаем?». Два года назад задержали зарплату на девять месяцев — платили только по 15 тысяч, чтобы хватало на прожиточный минимум. Но у меня 8 тысяч только на метро уходило, жили в общежитии. И как прожить на пять-шесть тысяч рублей в Москве? Это же нереально, - рассказывал друг спортсмена.

Выживал Марченко только за счёт зарплаты супруги, которой, впрочем, едва хватало на их обоих. За 4,5 года выступлений спортсмена клуб задолжал ему около миллиона рублей.

ВК МГТУ

— Никита неоднократно подходил к тренеру с этим вопросом, на что ему постоянно говорили: «Денег нет, иди отсюда» или «Вот-вот, сейчас-сейчас, человек, который подписывает бумаги на выдачу зарплаты, сломал руку, подпишет позже», - говорила вдова Марченко Светлана.

Чтобы как-то поправить финансовое положение, спортсмен начал заниматься… ставками на спорт. Погоня за лёгкими деньгами, однако, только усугубила ситуацию: вскоре Никита проиграл всё, что имел, и залез в огромные долги.

«БОЛЬШЕ НЕТ СИЛ ТЕРПЕТЬ»

Последней каплей для Никиты стал конфликт с руководством из-за трансфера: волейболиста пригласили в команду из Сербии. Там ему пообещали солидную зарплату, с которой Марченко наконец мог «встать на ноги» и рассчитаться с долгами.

Не давал случиться переезду пункт контракта, который обязывал спортсмена выплатить 750 тысяч рублей неустойки. Вместо этого Марченко предложил боссам клуба обнулить их зарплатный долг перед ним, но те оказались решительно против. Более того, Никите пригрозили исключением из университета!

ВК МГТУ

Позиция клуба окончательно лишила парня надежд даже не на светлое, а хоть на какое-то будущее. 13 января 2019 года он покончил с собой, оставив подробное прощальное письмо.

- Скоро свадьба, зарплаты нет. Вот тут и началось. Стал брать кредиты. И начал ставить. Ставил постоянно в надежде поднять денег и закрыть долги. Проиграл всё. Поэтому сейчас я на краю, и, скорее всего, вы меня больше не увидите. Зарплату, которую обещали, не платят, должны больше миллиона. Эти деньги решили бы все проблемы, но руководство клуба любит обманывать и воровать. Слабость духа? Да. Но это бесчеловечное отношение меня убило. Простите меня все, кому я был дорог. Мои родители, жена, родственники… Но больше нет сил терпеть, - написал Марченко.

Смерть молодого волейболиста стала потрясением для всей страны. Россияне обсуждали трагедию социальных сетях:

- Жаль, никого рядом не оказалось ни в прямом, ни в переносном смысле. Из-за такой ерунды расстаться с жизнью... Эти ставки везде и повсюду выбивают из голов всё спортивное: честь, силу и разум.

- Соболезную семье... Ребята-волейболисты и Федерация должны задуматься о том, что происходит…

- Как страшно видеть фотографию молодого парня с траурной лентой, очень больно, когда молодые уходят так.

Лучший друг волейболиста Владислав Дьяков обвинил в смерти Никиты тренера команды Юрия Нечушкина. За специалиста тут же вступился один из самых успешных игроков в истории клуба Тарас Хтей, призвав «провести расследование и докопаться до истины»:

- Нельзя возлагать всю ответственность на тренера и руководство клуба. Невыплаты в спорте случаются. В стране нестабильная экономическая ситуация. Наверное, на задержки были причины. В волейболе это нормально. Невыплаты же не значат, что нужно заканчивать жизнь самоубийством, - заявил Хтей.

После случившегося другие бывшие игроки МГТУ отмечали, что история с задержкой зарплаты - норма для клуба. Сам же Нечушкин объяснил, что все проблемы исходили от спонсоров, а команда платила волейболистам при первой возможности. Ответственности за гибель спортсмена в итоге не понесла ни одна сторона.

источник: «Советский спорт»
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