Кураж по-бельгийски. Сборная России проиграла команде Бельгии в матче Лиги наций Вчера поздно вечером в бельгийском Кортрейке сборная России уступила в первом матче 3-го этапа Лиги наций хозяйкам со счетом 0-3. Наш спецкор внимательно наблюдал за игрой.

ВСЕ – НА ПРОГУЛКУ

Так часто бывает, даже если у хозяев не самая выдающаяся команда. Диджей в паузах заводил бельгийских болельщиков, те заводились сами и заводили команду. Вдобавок сборной Бельгии не раз откровенно везло – магия своих стен. А все это вместе и дает победную синергию. Но об этом ниже, а пока короткая зарисовка из жизни сборной России.

В день перед матчем сразу после завтрака по плану у нашей сборной значилась прогулка по Кортрейку.

– Кто-то из игроков может пропустить мероприятие? – поинтересовался я у менеджера сборной Андрея Ерхова.

– Ни в коем случае – прогулка такое же важное мероприятие, как тренировка или игра, – пояснил Андрей.

Согласен, тимбилдинг никто не отменял. Такие вещи в плане командного микроклимата крайне важны.

Прохожие с интересом оглядывались на группу высоких девушек и статных мужчин из тренерского штаба в майках с надписью Russia. Вряд ли в Кортрейке как-нибудь видели в таком количестве прогуливающихся по городу россиян. Российская делегация прошлась по древнему центру, полюбовалась потрясающим своей красотой собором Святого Мартина, а перед обедом вернулась в гостиницу.

Сборная живет по четкому графику, все расписано по минутам. Вот, к примеру, день накануне игры. Про начало дня вы уже узнали. Далее график был такой: после обеда – отдых, в 15.00 выезд на тренировку. Ровно в 18.00 собрание команды, далее ужин и свободное время.

В день матча перед обедом состоялась утренняя тренировка, затем обед, после принятия пищи тактическое занятие и отдых. В 18.30 по местному времени команда отправилась в игровой зал.

МАТЧ

Россия с Бельгией играла вторым запуском, а первый игровой день открывали сборные Польши и Сербии. Когда автобус с российской делегацией подъехал к служебному входу дворца спорта, шла третья партия. В итоге сербки выиграли и ее – 3:0.

За поединком Польша – Сербия наблюдали от силы десятка четыре зрителей. Причем выделялась группа польских болельщиков. Зато к началу матча Бельгия – Россия народу на трибунах заметно прибавилось. Всего, если на глазок, собралось сотен шесть. Многие в желтых майках с бельгийскими флагами, а мальчики в футболках с фамилиями Азар и Де Брюйне на спине. Среди этой толпы на противоположной от балкона для прессы трибуне – женщина и мужчина с российским флагом. Они его развернули во время исполнения гимна. Увы, матч получился быстротечным, и я не успел их найти, чтобы спросить, какими судьбами их занесло в Кортрейк.

Нет смысла описывать матч. У бельгиек не было ни в одной партии солидного отрыва, игра чаще шла очко в очко. В третьей партии наши выходили вперед. Конечно, были ошибки на приеме, на подаче. Хотя и бельгийки ошибались тоже.

Вот только один пример хозяйского везения. Во второй партии при счете 22:18 в пользу бельгиек, кстати, по-моему, самый большой отрыв сборной Бельгии в этом вечер, следует силовая подача их рослой диагональной. Мяч замирает на тросе и падает на нашу половину. Чуть послабее подача и он бы свалился на бельгийскую сторону. И в следующем розыгрыше – удар в самый угол, в ленточку – и уже 24:18. Трос раза три в этот вечер сыграл за хозяек. Во всяком случае, я насчитал столько эпизодов. Возможно, их было больше. Такие мячи придают команде дополнительный кураж. Игрокам кажется, что сегодня у них получается все.

– Мы на сегодняшний день отстаем физически. Парубец пока не готова, будем ждать, когда она наберет форму. То же самое относится к Орловой и Романовой, – подводит краткий итог матча главный тренер сборной России Вадим Панков. – Плюс проблема приема и не блокируем удары по центру. Много проходит под руками – косых в шестую зону, которую мы на высоких мячах обязаны закрывать.

– Но играли-то практически на равных. Об этом даже счет по партиям говорит.

– Мы, к сожалению, не подаем в концовках. Сейчас не подали и не приняли – минус два очка сразу. Не хватает пока физики, но надо дальше играть и набирать физику через матчи.