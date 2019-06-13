Ирина Воронкова: Я ни за Роналду и ни за Месси – соблюдаю нейтралитет - Советский спорт
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13 июня 2019 21:17ВолейболВолохов Юрий

Ирина Воронкова: Я ни за Роналду и ни за Месси – соблюдаю нейтралитет

Один из лидеров сборной России по волейболу Ирина Воронкова дала большое интервью «Советскому спорту» в бельгийском Кортрейке, где наша команда играла в 3-м этапе Лиги наций.

«ЗАПАХИ И ЕДА В СТАМБУЛЕ ТЕ ЖЕ – ИЗ ДЕТСТВА»

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– У вас необычное место рождения – Стамбул. Ваш папа довольно долго играл в Турции. Вы ходили в турецкую школу до четвертого класса. Язык без практики обычно забывается. Ваш случай?
– Не мой, язык не забыла. Читаю книги на турецком, смотрю фильмы, это помогает. В Турции остались друзья, с ними общаюсь.

– Возвращение в Россию после стольких лет за границей всегда непростой процесс, а для ребенка – тем более?
– Дело в том, что из Турции мы сразу переехали в Нижневартовск. Контраст был серьезный в плане погоды: из почти вечного лета в тридцатиградусные морозы.

– Наверняка не только морозы поразили. В Стамбуле преследуют запахи вкусной еды, кофе.
– Да, и это тоже. Затем в Москву перебрались, стало уже попроще, к тому времени перестроились.

– Что самое яркое запомнилось из стамбульского детства?
– Многое. Но сейчас турецкий менталитет изменился. Раньше люди более добрыми и отзывчивыми именно к иностранцам. Возможно, эти перемены связаны с политикой, мне трудно сказать. Хотя это детские воспоминания, в детстве все по-другому воспринимается. Но запахи, еда точно остались теми же.

– Когда прилетаете в Стамбул, первая мысль – Родина?
– Не Родина, но место, где я провела детство. Все-таки это многое значит.

– Ваше взросление пришлось на середину нулевых. Тогда многие хотели стать как Мария Шарапова. У вас кроме волейбола был выбор?
– Я многое перепробовала. Баскетбол не пошел, а вот теннис пошел, но это все-таки дорогое удовольствие, если серьезно им заниматься. И на семейном совете было решено, что лучше мне пойти по стопам родителей. В волейболе мне все понравилось, быстро втянулась и сосредоточилась только на нем.

«ХОТЕЛА ПОПРОСИТЬ МАЙКУ У ГАМОВОЙ – НЕ РЕШИЛАСЬ»

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– В 2011 году вы оказались в Казани в совсем юном возрасте. В команде сплошные звезды. Не пугала мысль, что пробиться здесь будет тяжело?
– Совершенно нет. Очень даже здорово играть в одной команде с такими девчонками. Я там многому научилась. Девочки по команде не только помогали нам, но и воспитывали из нас игроков.

– В чем заключалось воспитание
– Во всем – советы по технике, тактике, воспитание характера. Кто-то это называет дедовщиной, но я считаю, что когда опытные игроки воспитывают молодых, это полезно для молодежи.

В чем заключалось воспитание? Опытные девчонки иногда ругались на нас. Считаю это совершенно нормальным. Но каждая из них подсказывала и предлагала свои методы работы. Полезное дело. Многое из того периода взяла себе на заметку.

– Сейчас поколение сменилось, нынешняя молодежь сама с усами. Можете прикрикнуть на молодых, если они не правы?
– Я мирный человек, но если нужно, могу высказать правду в глаза. Просто нужно работать и выкладываться по полной на тренировках и в играх.

– В 17 лет вы стали чемпионкой России, в 18 выиграли Лигу чемпионов. Некоторые в таком возрасте могут решить, что уже всего достигли.
– Меня наоборот, это еще больше подстегнуло, я ведь еще не была игроком основного состава. Поставила себе задачу все это выиграть, будучи в составе. С мотивацией у меня никогда не было проблем. Да и родители, и родственники не дают почивать на лаврах.

– Когда вы стали в Казани игроком основы?
– У нас травмировалась Леся Махно, меня стали выпускать на ее позицию, это 2012-2013 годы. Постепенно все происходило. Вначале меня допускали до подачи, потом до приема.

– Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов часто выпускал вас именно на подачу. У вас железные нервы?
– Тренировали такой выход, получалось, вот Ришат Сиразутдинович меня и выпускал. Железные ли нервы? Сейчас уже можно сказать – да, железные.

– Получается, что вы уверенный в себе человек.
– Скорее всего, да. Но стараюсь это доказывать делами, а не разговорами.

– Бывали ситуации в жизни, когда вы были в отчаянии, когда казалось, все пропало?
– Бывало такое, но мимолетно – секунд на двадцать.

– Читал в одном вашем интервью, что вы хотели попросить майку у Екатерины Гамовой. Попросили?
– Действительно, очень хотела, но не было возможности подойти, стеснялась. Столько всего позитивного я видела от Екатерины Гамовой. Отношусь к ней с огромным уважением – это великая спортсменка. Но майки Гамовой у меня нет, зато у меня шесть маек Любови Соколовой. Она выпускница нашей СДЮСШОР №65 « Ника». Каждый год Люба вручала свои майки лучшим игрокам команды, пять из них достались мне. Шестую я у нее сама попросила – это майка краснодарского «Динамо».

«ПРОБОВАЛА СЕБЯ В ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЕ»

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– Казань за последние годы здорово расцвела. Сейчас даже иностранцы там чувствуют себя комфортно.
– Она расцвела после Универсиады 2013 года. В развитие города стали вкладываться хорошие деньги. Преобразился центр, появилась современная инфраструктура. И с каждым годом город становится краше и комфортнее для людей. Я часто приезжаю в Казань, заканчиваю учебу в Университете и все это наблюдаю воочию.

– Какой профиль у Университета?
– Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. Учусь по специальности «тренер». Расположена академия в деревне Универсиады. Там созданы отличные условия для учебы, работают прекрасные преподаватели. Сейчас заканчиваю магистратуру, после Лиги наций поеду защищать диссертацию.

– Вопрос банальный, но напрашивающийся: как учебу совмещать с карьерой?
– В Университете внедрены передовые технологии, можно обучаться удаленно. Тем более, я учусь на заочном. Мой преподаватель присылает задания. Я их выполняю, отправляю по электронной почте.

– Как себя заставить заниматься при таком жестком графике: по две тренировки в день, плюс перелеты, матчи.
– В основном занимаюсь вечерами. Здания присылаются заранее, так что время на их выполнение есть. А насчет усталости, смена деятельности – тоже отдых.

– Вы с папой советовались при выборе специальности?
– Все само собой получилось. Когда играла в Одинцово, были проблемы с финансами. Я помогала маме в спортшколе. Получалось неплохо, мне понравилось учить детей. Вот и решила учиться на тренера.

«В КАЗАНИ ХОДИЛА НА ХОККЕЙ – ЗАВОДНОЙ ВИД СПОРТА»

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– В Казани сильные команды почти по всем игровым видам спорта. Ходили на хоккей, футбол?
– На футбол не ходила, а вот на хоккей выбиралась много раз. Заводной вид спорта, азартный. Болельщики в Казани очень любят «Ак Барс». И, конечно, ходила на волейбол – «Зенит» звездная команда.

– Знакомы с Владимиром Алекно?
– Знакомы – очень хороший тренер, но строгий.

– Какие еще виды спорта любите?
– Мне интересен только волейбол, его и смотрю.

– Многие, кто не интересовался футболом, после чемпионата мира выучили фамилии игроков нашей сборной наизусть.
– Я только один матч смотрела, когда наши проиграли. Пришла после тренировки, включила телевизор – там футбол.

– Артем Дзюба стал самым популярным человеком страны после чемпионата мира. Заслуженно?
– К сожалению, я не очень за этим следила. Но думаю, после нашего интервью, обязательно ознакомлюсь с этой темой.

– Похоже, футбол как-то мимо вас проходит. Но я все же задам вопрос, который задаю всем: вы за Криштиану или Месси?
– Я ни за кого, я посредине, соблюдаю нейтралитет, они меня совсем не трогают, – смеется Ирина.

«САМОЕ ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ – ОТ СЕРБИИ В РИО»

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– В молодежке вы познакомились с Вадимом Панковым. Это он вам предложил перебраться в Одинцово?
– Это было коллективное решение: моей семьи, Вадима Анатольевича и Ришата Сиразутдиновича. Было решено, что в тот момент для моего дальнейшего прогресса мне лучше перейти в Одинцово.

– Но через два года вы вернулись в Казань. Почему?
– Я вышла на другой уровень, нужно было двигаться дальше и вернуться в Казань, чтобы показать, на что я способна после двух лет, скажем так, подготовки. В Казани мне удалось стать игроком основы.

– То есть, уходили нормально, без конфликта?
– Никакого конфликта не могло быть. Вадим Анатольевич был в курсе и пожелал мне успеха. Было бы нормальное финансирование, многие бы с удовольствием переехали в Одинцово.

– Панков вас иногда по отчеству называет: «Андревна, как дела?» Необычно, когда тренер к игроку по отчеству обращается.
– Вадим Анатольевич прекрасно меня знает, понимает, чем меня подцепить.

– Вы как-то говорили, что можете и расплакаться на площадке.
– Знаете, накапливались отрицательные эмоции: жизненные неприятности, плюс что-то в игре не получается. Но это было раньше. Сейчас все проблемы стараюсь решать за пределами площадки.

– В прошлом году вы перешли в калининградский «Локомотив», который тренирует ваш отец Андрей Воронков. Папа попросил помочь?
– Там были разные моменты, которые я не хотела бы озвучивать. Скажу так: надо было помочь семье.

– Новый клуб сходу завоевал серебро. Можете раскрыть секрет успеха?
– Думаю, успех заключается в работе и отличном взаимопонимании между игроками и тренерами.

– Калининград считается российской Европой. Что вас там приятно удивило?
– Очень много болельщиков ходит на наши игры – просто невероятное количество. Трибуны всегда заполнены. Но самое приятное, когда вся арена в едином порыве поет гимн России.

– Самое обидное поражение – от сборной Сербии в четвертьфинале Олимпиады в Рио?
– Да, этот матч я никогда не забуду. Мы проанализировали все свои ошибки, запомнили их. Этим поражением жизнь не закончилась.

– Стандартные слова – мы проанализировали ошибки. Но это спорт: ладонь чуть сильнее развернули и мяч в ауте. Очень большая доля везения, которое нельзя проанализировать.
– Нельзя сказать, что проиграл кто-то один, проигрывает всегда вся команда и тренерский штаб. Персональной вины в этом поражении нет.

– Победа на Олимпиаде на сегодня самая большая цель в жизни?
– Для меня – да.

– В юности у вас была мечта: вот заиграю на хорошем уровне, накоплю денег и куплю классную машину?
– Я люблю машины. Первую купила, когда играла в «Заречье». Это был «Мерседес» 2003 года, заплатила небольшую сумму. Хороший аппарат, если бы еще не был проблемным из-за своего возраста. Но все равно эта машина была первой и нужной. Потом, когда вернулась в Казань, поменяла автомобиль – это был БМВ 525-й 2012 года. До сих пор на ней езжу, мне все нравится. Если еще говорить о задачах: коплю на квартиру в Москве, но никак не могу угнаться за столичными ценами, – смеется Ирина.

– Вы модница, способны потратить приличную сумму на одежду?
– О, да! Одежда – моя слабость. Хочется же красиво одеваться, я же девушка. На мой рост найти одежду непросто. Но варианты нахожу. Много вещей покупаю за границей.

– Недавно делал интервью с одной спортсменкой. Она похвасталась, что была на концерте Басты. Какие у вас музыкальные предпочтения?
– Мне нравиться стиль и голос Басты. От современной музыки не в восторге, но некоторые песни нравятся.

Что еще? Сейчас популярен корейский хип-хоп. Два года подряд корейская группа BTS выигрывала American Music Awards. Эти ребята всегда поют в живую. А вообще, я слушаю все, если понравится мелодия и текст.

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АНКЕТА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

1. Москва или Стамбул?
Стамбул, а может и другое место. Кто знает?

2. Вечер в ресторане или ужин дома?
Ужин дома. Люблю готовить для друзей и родных.

3. Отдых в Сочи или на Багамах?
Думаю в другом, более спокойном месте.

4. Джонни Депп или Данила Козловский?
Джонни Депп. Очень нравятся мимика и движения актера. Любимые фильмы «Пираты Карибского моря».

5. Золотая олимпийская медаль или загородный дом?
Золотая олимпийская медаль.

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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Ирина ВОРОНКОВА

Родилась 20 октября 1995 года в Стамбуле.

Победительница Лиги чемпионов (2013/14), победительница клубного чемпионата мира (2014), обладательница Кубка Европейской конфедерации волейбола (2016/17), чемпионка России (2012/13, 2013/14), серебряный призер чемпионата России (2016/17, 2017/18, 2018/19), обладательница Кубка России (2012, 2016, 2017).

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