Возрождение традиций. «Динамо-2» возвращается в большой волейбол

В межсезонье-2019 было принято ключевое решение о возрождении волейбольного клуба «Динамо-2». Наконец-то, на площадку вернется команда, через которую в свое время прошли и Сергей Антипкин, и Дмитрий Щербинин, и Алексей Самойленко, и многие другие волейболисты, получившие вызов как в основную команду «Динамо», так и перешедшие в другие клубы Суперлиги. Выступать возрожденный коллектив будет во второй по значимости лиге российской волейбольной пирамиды – Высшей Лиге «А». «Это совершенно правильное решение – давно уже надо было возрождать. Так было всегда – и при Советском Союзе тоже, когда я тренировал «Динамо». Тогда у нас была подобная команда в Малаховке – предтеча нынешней», – рассказал в интервью «Советскому спорту» знаменитый тренер волейбольного «Динамо» и сборной России, заслуженный тренер СССР Виктор Сергеевич Радин.
В уже далеком 2007 году «Динамо-2» уже завоевывала себе место в этом чемпионате и выступали там вплоть до формирования турнира молодежных команд в 2011 году. А свою историю команда ведет еще с начала 2000-х годов, когда «Динамо-МГФСО-Олимп» приняла участие сначала в Первой Лиге, а затем, одержав победу в турнире 2004 года, поднялась в Высшую Лигу «Б». У руководства «Динамо» были весьма амбициозные планы и, во многом благодаря его поддержке, клуб пробился в Высшую Лигу «А».
До нынешнего сезона основным поставщиком молодых талантов для основы «Динамо» была молодежная команда «Динамо-Олимп», основу которой, кстати, в 2011 году составила как раз «Динамо-2». Но современный волейбол требует четкой клубной вертикали, чтобы молодые волейболисты могли набраться опыта с более серьезными соперниками, чем свои сверстники. Таковы уж строгие законы успеха в Суперлиге. Именно исходя из этих соображений принято решение возродить «Динамо-2». «Возрождение команды – это несомненно правильное решение. Ведь «Динамо-2» – фактически будет связующим звеном между основной и молодежной командой. В клубе будут готовить молодежь к основе», – рассказал Виктор Радин.
В таком случае совершенно справедливо назначение главным тренером возрожденной команды именно Игоря Чутчева, а вторым тренером – Александра Черного. Специалисты возглавляли основную команду «Динамо» в прошлом сезоне и требования нынешнего наставника Константина Брянского знают не понаслышке. «Тренерские запросы в таком случае очень важны. В «Динамо-2» необходимо проводить очень серьезную работу. Команда будет растить своих игроков, но не стоит забывать и о селекции. Ведь по всей России много ребят, которые пригодились бы «Динамо». В общем, это очень хорошая затея!», – заключил знаменитый тренер «Динамо» Виктор Радин.
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