Поляков разбудил… шнурок Полетаева. Но в финал все равно вышла Россия - Советский спорт
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14 июля 2019 10:45ВолейболТигай Лев

Поляков разбудил… шнурок Полетаева. Но в финал все равно вышла Россия

Наша сборная в Чикаго не без труда обыграла поляков в полуфинале Лиги наций – 3:1. Соперником россиян в матче за чемпионский титул будет сборная США.

Так уж вышло, что до игры с польской командой у россиян в этом «Финале шести» не было ни одной серьезной проверки боем. Французов в группе наши просто раздавили, поставив за три партии 21 (!) результативный блок. А на следующий день тренер российской сборной Томас Саммельвюо предпочел дать передышку основным игрокам: из стартовой шестерки на матч с американцами вышел только молодой Иван Яковлев.

Это было логично. Ведь турнирного значения встреча не имела, обе команды досрочно вышли в полуфинал. И в нашем неудобном расписании «четыре матча за четыре дня» подобная дырка напрашивалась. А вот сборная США при своих болельщиках вынуждена была начинать первым составом, достойного сопротивления которому российские запасные оказать не смогли. Все опять закончилось в трех быстрых сетах, только уже не в нашу пользу.

С ОГЛЯДКОЙ НА ТОКИО-2020

RussiasVictorPoletaev15jumpstospikeasPolandsBartoszKwolek18blocksduringaVolleyballNationsLeagueFinalssemifinalmatchbetweenPolandandRussiaatCreditUnion1ArenainChicagoIllinoisonJuly132019

Поляки же вообще приехали в Чикаго без целой группы ведущих игроков. Их бельгийский тренер Витал Хейнен поначалу тоже не собирался в США, потом обещал сбежать отсюда перед плей-офф, но когда его подопечные вдруг победили и Бразилию, и Иран, все-таки остался. Подобное отношение к Лиге наций многих сборных (у России состав ведь тоже не оптимальный – нет, например, Максима Михайлова) объяснить очень легко: совсем скоро, 9-11 августа командам предстоят олимпийские квалификационные турниры. И если нашим в соперники там достались терпимые Мексика, Куба и Иран (к тому же игры пройдут в Санкт-Петербурге), то поляки с французами угодили в одну группу. При том, что путевку в Токио-2020 от каждого квартета получает только победитель, а остальным придется ждать до января континентальных квалификаций, в которых европейцам будет не легче – на Игры и оттуда выходит лишь одна команда. И на этом – все.

Вот и получается, что пролететь мимо Олимпиады из-за Лиги наций желанием никто не горит. В том числе – действующие чемпионы мира поляки, чья игра в начале полуфинала вполне соответствовала их «полуторному» составу. Россияне полностью доминировали на площадке полторы партии и, казалось, что все закончится так же легко, как с французами…

ПОЛЬСКОГО КУРАЖА ХВАТИЛО НА ДВА СЕТА

PolandsMarcinKomenda4celebratesapointduringaVolleyballNationsLeagueFinalssemifinalmatchbetweenPolandandRussiaatCreditUnion1ArenainChicagoIllinoisonJuly132019

При счете 19:15 во втором сете у вышедшего на подачу Виктора Полетаева вдруг развязался шнурок. Наш диагональный указал на это судье, однако тот уже дал свисток и делать паузу из-за российских недосмотров за амуницией не собирался. Пришлось Полетаеву вместо привычной силовой подавать с места «планер» (иначе был риск получить травму), соперники легко с ним справились, забили – и с этого эпизода началась целая серия ошибок сборной России. То наши позволяли польской подаче приземлиться в площадку, даже не пытаясь ее достать, то Игорь Кобзарь плохим пасом загонял нападающих на самую сетку, то грешил браком на приеме либеро Валентин Голубев, а порой нашим просто не везло.

И сборная Польши моментально проснулась. Стала мощно подавать, поднимать мячи в защите и вообще поймала кураж. Плюс поддали жару их довольно многочисленные болельщики, которых до того было не видно и не слышно. В результате вторая партия осталась за подопечными Хейнена, и нашим пришлось начинать все с нуля. Против раззадоренного, а не уныло-разобранного, как в начале, соперника.

Успокоить его получилось далеко не сразу. Весь третий сет тоже прошел в равной, нервной борьбе и дался россиянам в самой концовке. Лишь в следующей партии запал сборной Польши стал, наконец, иссякать. В середине сета №4 наша команда окончательно захватила инициативу, мощным рывком ушла вперед на семь очков и предрешила тем самым исход полуфинала. Правда, поставить в нем точку удалось только с пятого матч-бола, но этот отчаянный польский всплеск явно запоздал.

ШЕСТЕРКА, В КОТОРОЙ ВСЕ УМЕЮТ ВСЕ

RussiasDmitryVolkov7celebratesapointduringaVolleyballNationsLeagueFinalssemifinalmatchbetweenPolandandRussiaatCreditUnion1ArenainChicagoIllinoisonJuly132019

Несмотря на пару плохих отрезков, в целом игра россиян смотрелась хорошо. Полетаев выдал отменный процент в атаке (24 очка, 21 результативный удар из 31), немногим хуже выглядели Дмитрий Волков (13, 11/22) и Егор Клюка (19, 22/25 и пять эйсов). Плюс Кобзарь регулярно задействовал «первый темп» – центральных Яковлева с Ильясом Куркаевым. В этой шестерке все забивают, все блокируют – и почти все здорово подают. Ну и теперь сборная прошла в Чикаго ту самую, полноценную проверку боем.

Хотя с американцами, конечно, придется еще трудней. Финальный матч, где наши будут защищать титул чемпионов Лиги наций, начнется в два часа ночи с воскресенья на понедельник по московскому времени и прогнозировать его результат лично я не возьмусь. Замечу лишь, что сборная США сегодня играла на три часа позже и бодалась с бразильцами все пять сетов. И еще один любопытный факт: хозяева финальных стадий этого коммерческого турнира (до прошлого года он назывался Мировой лигой) не побеждали в нем аж 23 года.

Чикаго (США). Лига наций. Мужчины. Финал шести

1/2 финала

Польша – Россия – 1:3 (19:25, 26:24, 22:25, 21:25)
США – Бразилия – 3:2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20)

Оставшиеся матчи

14 июля. 23.00 (мск). За 3-е место. Польша – Бразилия
15 июля. 02.00. Финал. США – Россия

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