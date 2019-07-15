Лига наших. Победа над американцами в финале, и Россия - вновь чемпион Лиги наций

ГОД САММЕЛЬВЮО

Год назад, когда крупнейший коммерческий турнир волейбольных сборных впервые проходил под этим названием (взамен прежней Мировой лиги), россияне в последнем матче за чемпионский титул тоже обыграли хозяев «Финала шести» - французов. Правда, тренер у нашей команды тогда был другой – Сергей Шляпников. Сегодня же после игры качали Томаса Саммельвюо, который совсем недавно, в мае привел к сенсационной победе в чемпионате России кемеровский «Кузбасс». Какой-то «год летучего финна» у нас получается…

Американцы в ХХI веке мало что выиграли, но постоянно были либо с медалями, либо совсем близко от них. И российской сборной досаждали регулярно. Именно они в 2018-м не пустили наших в полуфинал ЧМ, а еще двумя годами раньше - на олимпийский пьедестал в Рио. Так что принадлежность соперника к верхушке мировой элиты сомнений не вызывала. А уж на родной площадке – тем более.

И финал действительно получился на загляденье. С первых розыгрышей пошел совершенно равный волейбол, в котором многое решали мелочи, нюансы, конкретные эпизоды. Например, последнее очко в первой партии россияне выиграли при довольно спорных обстоятельствах- не исключено, что по ходу розыгрыша мяч коснулся нашей половины площадки. Однако тренер американцев Джон Спиро уже исчерпал лимит видеоповторов и мог лишь наблюдать, как через несколько секунд его лидер Мэттью Андерсон бьет поверх блока в аут.

Зато во втором сете пришла очередь Саммельвюо дергаться и ошибаться. Сборная США сразу захватила инициативу, и наш тренер попытался внести перелом с помощью замен - выпустил связующего Дмитрия Ковалева вместо Игоря Кобзаря и Федора Воронкова вместо Виктора Полетаева (российский диагональный из 11 первых атак реализовал только две). К сожалению, стало только хуже – 1:1.

ПЯТЬ «ПУШЕК» ПРОТИВ ДВУХ

Пожалуй, ключевой оказалась партия №3, которую Россия вновь начала с Кобзарем и Полетаевым. Американцы быстро создали себе неплохой отрыв – 10:5. Но завершился сет при счете «+4» уже в нашу пользу! Причем выделить какой-то короткий ударный отрезок здесь было нельзя. Россияне постепенно переламывали соперника, отыгрывая по одному очку чуть ли не в каждой расстановке.

Еще накануне, после полуфинала с поляками я отмечал, что сила нашей команды - в очень ровной основной шестерке, где каждый умеет практически все. Вот и теперь этот козырь сработал. Обратите внимание, насколько ровно распределились набранные очки между пятью российскими нападающими. У хозяев же вся атака была наглухо замкнута на двоих – Андерсона с Тэйлором Сандером.

Особенно четко эта разница была видна на подаче, где сразу пятеро россиян (включая распасовщика Кобзаря) отметились эйсами. Даже «планеры» высоченных Ильяса Куркаева и Ивана Яковлева постоянно держали в напряжении американский прием, потому что выполнялись очень хитро: с вращениями, в специально выбранного игрока. А при плохой доводке у американской «связки» Мики Кристенсона почти не оставалось вариантов. И адресатов его передач встречал наш мощный, зачастую тройной блок.

Вот и в четвертой партии после долго равенства стоило Андерсону запороть пару атак подряд, как сборная России тут же схватила противника за горло. И додавила, словно многотонной стальной плитой: «+2», «+3», «+4», «+5» - все! Качать летучего финна!

КОМАНДА-ОРКЕСТР

Похвалы заслуживают все, включая либеро Валентина Голубева. Даже Полетаев, после возвращения на площадку забивший 8 ударов из 17, то есть, почти половину. Дмитрий Волков (13/25), как всегда, заводил партнеров эмоциями и завершал самые сложные атаки. Куркаев с Яковлевым доминировали в центре сетки. А Егор Клюка показал просто невероятную надежность во всех компонентах, включая подачу и прием. Его эффективность в нападении составила 78,5 процента!

Хотя я, как ни странно, выделил бы все-таки Кобзаря. И не за изумительный эйс, угодивший точнехонько в угол, а за основные, дирижерские функции. Когда команда звучит так - полноценным оркестром, где ни одну из скрипок нельзя назвать второй, - это заслуга прежде всего связующего. Ну и тренера, конечно. Куда ж без него?

В символическую сборную «Финала шести» из наших попали Волков, Яковлев и Клюка. Титул MVP почему-то отдали Кристенсону. Ну да шут с ним. Теперь на повестке дня у сборной России - олимпийский квалификационный турнир, который пройдет 9-11 августа в Санкт-Петербурге. Чтобы попасть на Игры-2020 в Токио, надо занимать первое место в однокруговом блиц-турнире с Кубой, Мексикой и Ираном. Ну, а дальше – сентябрьский чемпионат Европы. Там нашим тоже предстоит защищать титул, завоеванный два года назад.

Лига наций. Финал шести. Чикаго (США).

Финал

США – Россия – 1:3 (23:25, 25:20, 21:25, 20:25)

США: Сандер (20), Андерсон (19).

Россия: Волков (17), Клюка (14), Яковлев (12), Полетаев (11), Куркаев (9).

За 3-е место. Польша – Бразилия – 3:0 (25:17, 25:23, 25:21)