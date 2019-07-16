Мороз и кокаин. Скандал на фоне победы в Лиге наций

В минувшие выходные сборная России второй раз подряд выиграла Лигу наций, что стало приятным событием на фоне приближающегося олимпийского отбора (9-11 августа) и чемпионата Европы (12-29 сентября). Однако уже во вторник стало известно, что бывший диагональный сборной России был дисквалифицирован за употребление допинга.

Всероссийская федерация волейбола на основании распоряжения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Павла Мороза на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 12 ноября 2018 года. В допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин, о чем сегодня написали СМИ.

О проблемах игрока стало известно в конце прошлого года, когда он не попал в заявку «Динамо-ЛО» на матч с будущим чемпионом «Кузбассом». На той же неделе появилась неофициальная информация, что допинг-проба показала «наличие в организме следов запрещенного в соревновательный период стимулятора».

Мороз был отстранен от тренировок с клубом, но свою вину отрицал. Вместе с тем, поскольку ему грозила дисквалификация на два года, стало понятно, что спортсмен будет наказан за использования стимуляторов, не относящихся к особым субстанциям. К группе таких веществ относятся амфетамин, бромантан, кокаин и так далее.

С тех пор агент игрока Дмитрий Резванов и сам волейболист не особо стремились прояснить ситуацию, что наводило на мысли: «дело совсем плохо и вина лежит исключительно на игроке, а не на клубе».

Для российского волейбола ситуация стала исключительно новой. В России никогда не было громких скандалов, связанных с применением допинга. Именно поэтому российская команда смогла принять участие в Играх-2016. Причем на участии россиянин настаивал президент Международной федерации волейбола Ари Граса. Да и другие национальные федерации волейбола не видели проблем с участием россиян в Олимпиаде.

Конечно, был скандал с легендарным Жибой, который якобы сказал: «Семь, десять, двадцать россиян принимали допинг, я не знаю». Но это был искусственный конфликт, поскольку волейболисту приписали слова журналиста, а в реальности Жибе принадлежат только два слова: «Я не знаю».

Кстати, сам бразилец в 2002 году был дисквалифицирован за употребление марихуаны на три месяца. Аналогичное наказание в 2010 году получил россиянин Алексей Черемисин. Но в отличие от Жибы он был далек от приглашения в сборную. Также на четыре года был дисквалифицирован другой россиянин Станислав Маслиев, выступавший в «Тироле». Но о существовании Маслиева до случая с допингом вообще мало кто знал даже в волейбольной среде. И, конечно, следы мельдония были обнаружены у доигровщика Александра Маркина, который не смог поехать на Олимпиаду, но был полностью амнистирован. На этом все скандалы с участием российских волейболистов заканчиваются, а сам Жиба в интервью «Советскому спорту» подтвердил, что не обвинял игроков сборной России в применении допинга и на всякий случай попросил прощения.

Кстати, 32-летний Мороз выступал за национальную команду. Но недолго. В составе сборной России он провел 22 матча, дебютировав в 2012 году при Андрее Воронкове. Последний раз Павел приглашался в сборную в 2015 году и стал соавтором антрирекорда сборной в Мировой лиге – 11 поражений подряд.

Уже тогда карьера Мороза шла на спад. Переход из «Кузбасса» в «Локомотив» выявил проблемы в игре волейболиста с сильными соперниками. В проходных матчах Павел исправно набирал много очков и был одним из самых результативных игроков команды, а в играх с «Зенитом», «Белогорьем» и «Динамо» постоянно натыкался на блок.

В результате из Новосибирска он переехал в Корею. Затем провел полгода в «Урале». Шанс реабилитироваться Морозу дал «Факел». Но Павел вновь не оправдал надежд и оказался в скромном «Динамо-ЛО», где принял участие только в четырех матчах.

Петербургский клуб не может похвастаться большим бюджетом, а Мороза оценивали на рынке в 12-15 миллионов рублей. Конечно, Павел получил намного меньше, но в «Динамо-ЛО» его видели лидером и лучшим бомбардиром. По сути, это был очередной шанс реанимировать карьеру, который Мороз упустил. Опять.

Сейчас волейболисту 32 года, а его дисквалификация заканчивается в мае 2020-го. Это означает, что из карьеры Павла полностью вычеркнуты два полноценных сезона. Учитывая, что в последние годы Мороз стабильно становился разочарованием для своих клубов, вряд ли мы услышим о нем еще раз как об игроке высокого уровня.