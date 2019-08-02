Три дня до Олимпиады. В Калининграде стартует женский квалификационный турнир - Советский спорт
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02 августа 2019 10:32Волейбол

Три дня до Олимпиады. В Калининграде стартует женский квалификационный турнир

2-4 августа сборной России предстоят отборочные матчи с Мексикой, Канадой и Кореей. Первое место в этом квартете гарантирует путевку на Игры-2020 в Токио.

До Олимпиады осталось меньше года, а ни одна из 18 российских сборных по командно-игровым видам спорта на неееще не отобралась. Пять наших команд - по женскому баскетболу, бейсболу, софтболу и обе футбольные - про Токио-2020 уже вообще забыли. Но в два ближайших уик-энда эта полоса неудач должна, наконец, прерваться. Шансы России на успех в волейбольной квалификации достаточно высоки.

Начинают женщины, в начале лета неприятно удивившие нас провалом в Лиге наций: лишь три победы из 15 и 14-е место из 16. Правда, там сборная выступала не в оптимальном составе. С недавним появлением в команде Наталии Гончаровой, Ирины Фетисовой, Ирины Королевой и возвращением на место основной связующей Евгении Старцевой дела у россиянок пошли на лад. На прошлой неделе они уверенно выиграли турнир в Калининграде, одержав победы над Германией, Бельгией (по 3:1) и Польшей. Это произошло в том самом зале, где теперь пройдет олимпийская квалификация, и атмосфера, которую создают местные болельщики, нашим очень понравилась.

Соперницы сборной достались вполне посильные. На последнем чемпионате мира команды из Мексики, Канады и Кореи компактно заняли итоговые места с 16-го по 18-е, а в Лиге наций-2019 из этой троицы играли только кореянки, и выступили там даже хуже нас. Хотя если кто-то и может оказать россиянкам внятное сопротивление в калининградском отборе, то это как раз сборная Кореи. На последней Олимпиаде в Рио она показала точно тот же результат, что и наша, - дошла до 1/4. Впрочем, в очных поединках Россия и тогда, и на ЧМ-2018, и в этом году неизменно кореянок обыгрывала. Либо в четырех партиях, либо в трех. По идее все должно быть нормально.

Мужчинам аналогичная квалификация предстоит неделей позже - и тоже дома. В пятницу и субботу они опробуют зал в Санкт-Петербурге в двух товарищеских матчах против сборной Австралии, а затем в северную столицу пожалуют волейболисты из Ирана, Кубы и Мексики. Как видите, группа у мужской сборной посильнее – например, иранцы совсем недавно играли в «Финале шести» Лиги наций. Только выиграла-то этот финал не их команда, а российская. Убедительно и красиво.

Тем не менее, к мужской сборной перед олимпийским отбором тоже присоединились несколько опытных мастеров: блокирующие Дмитрий Мусэрский и Артем Вольвич, диагональный Максим Михайлов, а также связующий Александр Бутько. Теперь у Туомаса Саммелвуо есть по два классных волейболиста чуть ли не на всех позициях кроме, разве что, доигровки. Любопытно посмотреть, как финн будет разбираться с этой DreamTeam. Ведь в скоротечном трехдневном блиц-турнире любая осечка может стать роковой. А откладывать отбор на Игры до последней, январско-континентальной квалификации очень не хочется - там будет сложнее. Например, с Польшей или Францией, угодившими сейчас в одну группу, как и Италия с Сербией.

СИСТЕМА ОТБОРА НА ОЛИМПИАДУ-2020

В мужском и женском олимпийском турнирах по волейболу сыграют по 12 сборных:

Япония (страна-организатор),

победители межконтинентальных квалификационных турниров (август 2019 года) – 6 команд,

победители континентальных квалификационных турниров (январь 2020 года) – 5 команд.

В межконтинентальной квалификации 24 сборные разделены на шесть групп по четыре команды. Игры в группах пройдут в один круг. Одна лучшая сборная из каждой группы выходит на Олимпиаду.

В каждом из пяти континентальных квалификационных турниров (Европа, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Азия/Океания) также будет разыграно по одной путевке на Игры. В европейской квалификации сыграют 8 команд: 7 лучших по рейтингу CEV на 19 ноября 2019 года из тех, что еще не отобрались на Олимпиаду, и сборная страны-организатора турнира (определится позднее).

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