Битва при Кенигсберге. Сборная России вырвала у кореянок путевку на Олимпиаду

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0-2 И 19:22

После двух «прогулок по 3-0» с Мексикой и Канадой в воскресном «финале за Олимпиаду» соперник у наших был намного серьезнее. Особенно стоило опасаться одной из лучших нападающих мира Ким Ен Кун, которая уже здесь, в Калининграде, наколотила канадкам впечатляющие 37 очков. Хотя с другой стороны это, вроде бы, упрощало задачу сборной России: сбить корейской звезде процент реализации атак – и дело в шляпе.

Вскоре после начала матча все эти предварительные расклады полетели к черту! Ким-то свое забивала все равно, но проблемы нашей сборной ее атаками отнюдь не ограничивались. Мы проигрывали азиатской команде не где-нибудь, а на сетке – там, где заведомо должны были иметь солидное преимущество. Просто по росту, по высоте! Кореянки технично били по рукам российским блокирующих, и защита с подстраховкой ситуацию, увы, не спасали – их, можно сказать, толком и не было. Плюс никак не удавалось разыграться лидеру нашего нападения Наталии Гончаровой.

Проиграна первая партия, проиграна вторая, по тому же сценарию катится к концу третья - и вдруг…

При счете 19:22 в сете №3 Ирина Фетисова разбудила, наконец, сборную России! Именно там, где и положено – в центре сетки, прежде всего блоком. И ход матча моментально развернулся на 180 градусов! Шесть очков подряд, 25:22 - и будьте добры начинать все заново, госпожи кореянки.

6:0 В КОНЦЕ ПЯТОЙ ПАРТИИ

Сразу все преобразилось. Вслед за фетисовским блоком наши начали и забивать, и тащить мячи в защите, и даже подавать. Пошло! Четвертую партию проскочили мигом – толком и не заметили. Да и пятую начали тоже с разгона – 3:0. Но это было еще не все. Итальянский тренер соперниц недаром давал передышку Ким и брал тайм-ауты: вскоре гостьи вновь вырвались вперед – 11:9 в их пользу в пятом сете.

В тот момент вряд ли кто-то мог предположить, что это были последние корейские очки, но… Еще один, финишный спурт России 6:0 – и переполненный калининградский зал заревел от восторга: мы все-таки едем на Олимпиаду!

Волейболистки первыми из наших сборных по командным играм завоевали путевку в Токио. Из 12 участников олимпийского турнира сейчас известны пять: Бразилия, Китай, США (победители других квалификационных групп), Япония (страна-организатор Игр) и Россия. Еще две команды определятся поздно ночью по московскому времени в поединках Италия – Голландия и Польша – Сербия.

А в следующий уик-энд эстафету олимпийского волейбольного отбора у девушек принимают мужчины. Наша сборная уже в Санкт-Петербурге, где ей 9-11 августа предстоят матчи с Мексикой, Кубой и Ираном. В субботу россияне основательно размялись в товарищеской игре против австралийцев. По взаимной договоренности встреча состояла из четырех партий и все они завершились в пользу хозяев - 25:20, 25:22, 25:13 и 25:20. Тренер Туомас Саммелвуо с первых минут выпустил всю четверку опытных волейболистов, которые не играли в победной Лиге наций-2019 и присоединились к команде недавно – Дмитрия Мусэрского, Максима Михайлова, Александра Бутько и Артема Вольвича.

Калининград. Олимпиада-2020

Межконтинентальный квалификационный турнир

Женщины. Группа Е

Россия – Корея – 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11)

Мексика – Канада – 0:3

Итог: Россия– 3 победы-0 поражений (8 очков), Корея – 2-1 (7), Канада- 1-2 (3), Мексика – 0 (0)

Группа В. Нинбо (Китай). Итог: Китай – 3-0 (9), Турция – 2-1 (6), Германия – 1-2 (3), Чехия – 0-3 (0)

Группа D. Белу-Оризонти (Бразилия). Итог: Бразилия – 3-0 (7), Доминиканская республика – 2-1 (7), Азербайджан – 1-2 (4), Камерун – 0-3 (0)

Группа С. Шревепорт (США). США – 2-0 (5), Болгария – 1-1 (4), Аргентина – 1-1 (3), Казахстан – 0-2 (0)

Группа А. Вроцлав (Польша). Сербия – 2-0 (6), Польша – 2-0 (5), Тайланд – 1-2 (4), Пуэрто-Рико – 0-3 (0)

Группа F. Катания (Италия). Италия, Голландия – 2-0 (6), Бельгия – 1-2 (3), Кения – 0-3 (0)