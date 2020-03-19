Луч света в вирусном царстве. Российские клубы бьются за финал еврокубка

РАСКЛАДЫ ПЕРЕД МАТЧЕМ

В Новосибирске прошла уникальная по своей сути игра. Две российские команды встретились в полуфинале Кубка ЕКВ – второго по рангу мужского волейбольного евротурнира. В то время как параллельную встречу между «Моденой» и «Галатасараем» вообще не проводили. Высока вероятность, что в скором времени первенство и вовсе остановят. Не исключено, что команды играли впустую, тем не менее, отрадно, что на фоне тотального кошмара с отменой соревнований, в России состоялся праздник волейбола европейского уровня.

Примечательно, что российская волейбольная Суперлига продолжает сезон. Правда, без зрителей.

– Очень тяжело играть без зрителей! Болельщики для нашей команды очень много значат. Но, думаю, все они смотрели матч по телевизору. Вот для них мы и играли. И для себя тоже. Хорошо, что, несмотря на пустые трибуны, у нас были эмоции на площадке! – отметил блокирующий «Локомотива» Дмитрий Щербинин.

Изначально фаворитами считались хозяева площадки – новосибирский «Локомотив», который в этом сезоне явно «на ходу». Новосибирцы выиграли регулярный чемпионат Суперлиги, у них достаточно глубокий состав. А вот «Зенит» стабильностью не отличается. «Регулярку» они закончили пятыми. При этом у команды из Санкт-Петербурга есть сложности на позиции доигровщика, где часто ошибается Лукаш Дивиш. Кроме того, нужно решать вопрос и с основным пасующим. Дмитрий Ковалев и Роман Порошин постоянно ротируются, что сказывается на результате.

ХОД ВСТРЕЧИ

«Локомотив» с первых минут пытался взять инициативу в свои руки. Однако питерцы просто так отдавать преимущество хозяевам площадки не собирались. На раскачку у команд ушло несколько минут. Но затем «Локомотив» набрал ход и, пусть не без проблем, но взял первые две партии. Правда, итоговый отрыв каждый раз был небольшой – 2-3 очка.

Однако к середине третьего сета сибирская команда явно начала сдавать: «Локо» допускал много ошибок, чем и воспользовался соперник. Питерцы выдали отличный отрезок, при этом команду, как обычно, вперед вел лучший нападающий российского чемпионата Георг Грозер: за партию немец заработал восемь очков.

В четвертой партии наставник новосибирской команды Пламен Константинов сделал ряд необходимых замен, и скорректированный состав сибиряков стал переигрывать соперника. Кроме того, главный тренер проявил бдительность – в начале четвертого сета он взял видеоповтор при, казалось, очевидном ауте своего атакующего игрока. Выяснилось, что мяч зацепил сетку. Благодаря этому «Локо» оторвался вперед на два очка, и сумел сохранить преимущество до конца партии.

Ответная игра серии запланирована на 26 марта. Ее проведут в Санкт-Петербурге также без зрителей. При этом финал Кубка ЕКВ перенесен на неопределенный срок. Не решен вопрос и со вторым полуфиналом, который не сыграли турецкий «Галатасарай» и итальянская «Модена».

СТАТИСТИКА

Локомотив (Новосибирск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:22).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«ЛОКОМОТИВ» ЗАСЛУЖИЛ ПОБЕДУ»

Главный тренер «Зенита» Туомас Саммелвуо после встречи признал, что хозяева выиграли по делу.

– Результат партий во многом определяют концовки. Особенно, когда играют соперники примерно равные по силам. У нас в завершении сетов не все получилось. В паре ситуаций действовали не так, как было нужно. Мы искали по ходу встречи разные сочетания игроков, старались изменить игру. Но выиграть не получилось – «Локомотив» победил заслуженно, – сказал Саммелвуо.

По мнению связующего «Зенита» Дмитрия Ковалева, команде не хватало поддержки болельщиков.

– Мы проиграли по два-три очка в концовках партий. Наверное, где-то не повезло нам. Не все получилось, что планировали сделать. Хотя мы серьезно разбирали соперников, но ведь и они нас тоже. Третий сет мы взяли – где-то в защите хорошо сыграли, на блоке… Но развить успех не смогли, – заявил Ковалев. – Без болельщиков мы чувствовали себя странно. И атмосфера была непривычной, как на товарищеских матчах. Нет, мы серьезно настраивались на игру, понимали ее важность, но… Ведь понятно, что играем мы для зрителей. Они дают командам дополнительные эмоции. А без них – атмосфера не та..