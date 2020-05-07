Спиридонов – о нападении узбеков: Работы у мигрантов нет, а кушать хочется... Пора снимать карантин

Днем 7 мая 31-летний волейболист «Урала» написал в твиттере: «Будьте аккуратнее! Сейчас вышел из банка, два узбека, один получил леща, второй за нож, еле отбился, жив вроде! Берегите себя». Мы обратились к чемпиону Европы 2013 года за комментариями.

– Можете подробнее описать события?

– Так я вроде все рассказал. Ходил в банк снимать деньги. Вышел со ста тысячами в кармане. На меня напал узбек с ножом.



– Вы писали, что их было двое.

– Второй сразу леща получил от меня.

– Они вас ждали, или это спонтанно получилось?

– Ждали, конечно. Потому что, когда я заходил в банк, они уже стояли на входе.

– В полицию обратились по этому поводу?

– Нет, конечно. Зачем?

– Это вооруженное нападение.

– Я жив – здоров, и слава богу.

– Как считаете, сейчас на улице стало опаснее?

– Безусловно. Поэтому я и написал свой пост, чтобы люди были аккуратнее. Становится страшно жить. Тем более, если брать мигрантов. Работы у них нет, домой не пускают – нет международного сообщения, а кушать хочется... Сейчас у людей в стране начнется страх, если карантин еще продлят.

– Нужно его снимать?

– Его вообще не нужно было вводить. Все равно каждый день заболевает все больше и больше людей. Не знаю, когда его снимут.