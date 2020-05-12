«Очень хочется съездить к родителям. И на море». Интервью с Наталией Гончаровой

«САМОЕ УБИЙСТВЕННОЕ – НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ»

– Вы сейчас где находитесь – в квартире? За городом? – начинаем беседу с Наталией.

– За городом. В квартире провела целый месяц – устала. Тяжеловато постоянно сидеть в четырех стенах. Здесь, на природе, полегче. Можно и спортом на открытом воздухе позаниматься – эмоционально так намного проще.

– И как проходит ваш обычный день?

– Нет ничего особенного. Проснулась, позавтракала, выгуляла собаку. Обязательно посмотрела все новости – что в мире и в России творится, особенно – по поводу эпидемии. Потом можно потренироваться. Сходить на рыбалку или просто на лавочке посидеть, воздухом подышать. Плюс – книги, фильмы, сериалы… В общем, все как у всех.

– Не устали от такого «Дня сурка»?

– Больше всего убивает неведение – как долго это продлится. Когда снимут все ограничения, когда начнем играть… Информации никакой – я знаю не больше вашего. Это и настораживает, и немного пугает, и одновременно – серьезно утомляет.

– Но тренировки вы проводите, как обычно?

– Это не полноценная работа. Просто стараюсь себя в форме поддерживать. Если не заниматься спортом больше месяца, начнется полный распад. Плюс мало движения – так и вес легко набрать, чего очень не хочется, – смеется Наталия. – Но скажу честно – мотивировать себя очень сложно. Как раз из-за неопределенности. Сказали бы – вот, через месяц будут сборы, и я бы понимала, что надо готовиться, относиться к работе серьезно. А тут вроде и тренируешься, но только для себя… Для себя – это сложно. Нужна какая-то цель.

– Занимаетесь сами или под чьим-то контролем?

– У меня есть программа, которую мне дает наш фитнес-тренер Дамир Колец. Мы с ним и в клубе, и в сборной много работали. Он присылает задания, следит за результатами. Может и убийственную тренировочку дать – такую, что потом все болит, – смеется Наталия. – Так что контроль есть. Не скажу, что в этом плане полностью предоставлена самой себе – все проходит под присмотром Дамира.

«ШАШЛЫКИ УЖЕ НЕМНОГО НАДОЕЛИ»

– Вы про походы на рыбалку обмолвились… И как рыба? Клюет?

– Конечно! Вот, недавно толстолобика поймала – на кило-сто. Нормального такого. Плюс карпы ловятся. Я рыбалку люблю – с детства ходила, так что немного разбираюсь. Недавно удочки купила – новые, классные.

– Рыбачите с берега или на лодке?

– С берега – у нас озеро недалеко. Спокойная такая, неактивная рыбалка. Кругом природа, тишина, красота… Посидишь, надышишься свежим воздухом – потом спишь хорошо.

– Многие в городе очень скучают по шашлыкам.

– Я тоже скучала, пока была в Москве. Как сюда приехали – жарили их каждый день. Признаться честно, уже немного надоели. Теперь хочется чего-то другого.

– Готовите сами или предпочитаете доставку?

– Обычно – сама. Что-то заказать, конечно, тоже можно, но это бывает нечасто. Мне нравится готовить. По ходу сезона на это просто не хватает времени – после вечерних тренировок не до того, чтобы стоять на кухне… А сейчас есть возможность готовить себе и родным с удовольствием. Чем я и пользуюсь.

– Есть фирменное блюдо? Такое, чтобы все друзья просили: «Наташа, приготовь нам вот это!»

– Прямо фирменного – нет. Но я люблю позапекать в духовке – курочку, крылышки, свиные ребрышки с картошкой… Это нравится всем.

– Скажем прямо – блюда не самые диетические.

– Ну надо же себя баловать! Хотя бы иногда. По ходу сезона приходится следить за диетой, но сейчас можно немного расслабиться. Тем более, я ведь не каждый день такое готовлю.

– Один из плюсов режима самоизоляции – наличие свободного времени, которое можно использовать, чтобы заняться чем-то, чего давно хочется, но до чего раньше не доходили руки.

– Это да, но я пока ничем таким занялась. У меня ведь маленький щенок, а он требует и времени, и внимания! Это же как маленький ребенок – надолго одного не оставишь. Вот, вышла посидеть на лавочке, а он дома остался… И все – сразу плачет. Пришлось взять к себе, на ручки. Погладить, поиграть. И так – постоянно.

– Что за порода?

– Французский бульдог. Ему четыре месяца, а весит уже почти десять кило – такой, серьезный плотный кабачок… И очень активный. Плюс у моей подруги такой же, только девочка. И когда мы встречаемся, эти двое просто сходят с ума! Играют, бесятся – причем, громко. А встречаемся мы очень часто.

– Вы, получается, собачница?

– Да, заядлая. Собак очень люблю! Дворняжку увижу на улице – подойду и обязательно поглажу.

– Второго песика завести не хотите?

– С двумя, все-таки, сложно. Контролировать двух щенков – то еще приключение! Убедилась на примере того, как ведут себя наши с подругой бульдожки. Один что-то плохое придумает и покажет – другой тут же старается повторить. В общем, мне пока хватает одного.

– Если, все-таки, вспомнить про что-то, чем можно заняться сейчас – есть определенные мысли?

– Думаю, самая классная идея – подтянуть языки. Недавно с Ирой Фетисовой разговаривала – она сказала, что плотно занялась английским. Думаю, стоит взять с нее пример.

– И тоже подучить английский? Или что-то другое?

– Английский – он, все-таки, самый распространенный и нужный язык. Особенно – для спортсмена. Я могу что-то объяснить, немного поболтать, но все же знаю его недостаточно, чтобы полностью понимать все, что мне говорят. Сейчас есть время и возможность его подтянуть – пока голова не так занята волейболом. Попробую этим воспользоваться.

«С «ДИНАМО» ПОСТУПИЛИ НЕСПРАВЕДЛИВО»

– К слову, о волейболе… Тренировки у вас чисто по ОФП?

– Именно так. Игровых нет. На природе самое приятное – бегать. Когда была в квартире, заказала беговую дорожку, но с ней – никакого удовольствия. Бежишь-бежишь-бежишь, и все не то… Скучно! А на воздухе комфортно и приятно. Пробежка быстро в тонус приводит.

– Сколько километров пробегаете?

– Никогда не ставила задачу осилить определенную дистанцию. Для меня пробежка – просто разминка перед основными упражнениями. Так что по часу я не бегаю.

– В волейбол совсем не играете? Может, хотя бы в разновидность пляжного – с друзьями, на лужайке возле дома, через веревку…

– Признаюсь честно – у меня и мяча даже нет! – смеется Наталия. – Зачем он мне дома, когда их и в зале хватает? Те, что когда-то покупала, все раздарила друзьям и болельщикам. Так что сейчас и поиграть ничем не могу. Осталась, в общем-то, Наташа без мяча…

– Соскучились по игре?

– Очень! Мне поначалу нравилась возможность немного отдохнуть, но только отдых уже сильно затянулся. Хочется опять на площадку. Не то, чтобы вновь окунуться в самый разгар сезона, но поехать на сборы, почувствовать какое-то движение – вот, чего хочется.

– Кстати, о сезоне. Всероссийская федерация волейбола приняла решение остановить чемпионат, отменить результаты плей-офф, а медали и титулы раздать по итогам регулярки. Московское «Динамо» таким образом осталось четвертым. Смирились с подобным решением?

– Не смирилась совсем! Мне до сих пор это решение непонятно. Тем более, оно особенно несправедливо по отношению к нашему клубу. Да, нынешний сезон получится не настолько удачным, но мы настраивались именно на заключительную часть – игры навылет. Эта часть – самая важная. Она проверяет, кто психологически сильнее, кто лучше рассчитал силы и в хорошей физической форме к ней подошел. Все изначально готовятся к плей-офф. И тут – такой неприятный сюрприз. Мне очень обидно за свой клуб. Думаю, можно было отдать дань уважения нашей команде и придумать другое решение.

– Какое? Что за соломоново решение устроило бы всех?

– Чтобы никому не было обидно, надо было полностью отменить результаты сезона. Мол, так получилось, никто не ожидал – давайте забудем, а следующий чемпионат начнем с чистого листа. Во многих странах и в других видах спорта в конечном счете так и поступили. Но не у нас. Хотя, конечно, понимаю – у каждого клуба своя ситуация, свои обязательства перед спонсорами, и есть много нюансов, которые очень сложно учесть.

– В ВФВ советовались с клубами при принятии такого решения?

– На официальном сайте федерации указано, что да – все клубы предлагали свои варианты, как быть в сложившейся ситуации, и в ВФВ их учли. Но насколько я знаю, очень многие остались не согласны с финальным решением.

– Как теперь быть с еврокубками? Верно ли мы понимаем, что московское «Динамо» не попадает в Лигу чемпионов на будущий сезон?

– Пока не знаю. Надеюсь, место нам дадут. Мы дольше всех клубов участвуем в турнире постоянно. И я не представляю «Динамо» в каком-то другом еврокубке, пусть даже в Кубке ЕКВ.

– На что надеяться? На wild card от ЕКВ? Могут они дать вам место в обход стандартных правил?

– Думаю, нам нужно дать место! Тем более – в такой ситуации. И потом – пока непонятно, как быть с теми странами, где результаты лиг обнулили и не назначили чемпионов, призеров? Наверняка в этот раз состав участников еврокубков будут определять не так, как обычно. И я надеюсь, что московскому «Динамо» обязательно пойдут навстречу.

«ДУМАЮ, ЭТИМ ЛЕТОМ ИГРАТЬ УЖЕ НЕ СТОИТ»

– Главный турнир сборной в этом году – Олимпиаду – перенесли на 2021-й. Как отнеслись к такому решению?

– Мы в той ситуации, когда оно было, наверное, единственно правильным. Конечно, многие спортсмены расстроились – особенно возрастные, для кого эти Игры могут стать последними, и которые весь последний год выстраивали свою подготовку именно к ним. Это, может, в чуть меньшей степени касается волейбола, но все-таки. Однако выбора, повторюсь, не было. Для нас трагедии не случилось. Олимпиада пройдет в будущем году? Хорошо – мы так же будем к ней готовиться, поедем в Токио и поборемся за медали.

– На команде России лишний год в негативном плане не отразится?

– Не должен. Наоборот, появятся возможности подтянуть новых, молодых игроков. Тех, кто лучше проявит себя в новом сезоне, кто наберется опыта, обратит на себя внимание тренеров. Слабее мы стать не должны. Сильнее стать можем.

– Лигу наций этим летом отменили. Как теперь быть сборным?

– Мое личное мнение – какие-либо другие турниры для сборных в этом году тоже играть не надо. Лучше спокойно пережить эпидемию, вернуться к обычной жизни и нормально подготовиться к новому сезону, после которого нас ждет Олимпиада. Это идеальный вариант для спортсменов.

– Рано или поздно все ограничения снимут. Что сделаете в первую очередь?

– Схожу в салон красоты! – смеется Наталия. – А потом… Многое зависит от того, как быстро откроют границы. Да, мы вроде как все отдыхаем, но ведь понятно, что это не совсем тот отдых, который действительно необходим. Мне очень хочется на море – хотя бы на недельку. И очень хочется увидеть родителей, которые живут на Украине. А в остальном – особых желаний нет. Все, как у всех – пойти в нормальный тренажерный зал, погулять по городу, сходить в магазин, в ресторан и в кино… В общем, вернуться к обычной жизни, к которой все мы привыкли и по которой теперь очень скучаем.