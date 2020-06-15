Украинский волейболист Пашицкий – о паспорте РФ: Возможно, останусь жить в России

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ОДИН ИЗ ЛЮБИМЫХ ГОРОДОВ»

В последние годы, по понятным причинам, число представителей Украины в российском спорте резко сократилось. А чтобы украинец не просто выступал в России, но еще и получил паспорт РФ, – подобных случаев сходу и не вспомнишь. Но именно так можно будет сказать об одном из лучших блокирующих нашей волейбольной суперлиги, который с сезона-2020/21 получит новый статус.

В «Кузбассе» уроженец Киева Пашицкий за три неполных сезона (последний был остановлен пандемией) успел выиграть российское золото-2019, бронзу-2020 и Суперкубок. Теперь он продолжит карьеру в «Зените», где будет выступать под руководством главного тренера сборной России Туомаса Саммельвуо – того самого финского специалиста, который привел кемеровчан к сенсационному чемпионству в 2019-м…

- Как стал возможен ваш переезд в Санкт-Петербург? - вопрос Пашицкому.

- Приглашение в «Зенит» получил в середине сезона. На тот момент еще не было понятно, смогу ли я получить российский паспорт, а на иностранных игроков моего амплуа спрос в суперлиге не очень высокий... Однако ближе к концу чемпионата стало ясно, что вопрос получения гражданства РФ решен. И плюсы перехода в такой клуб, как «Зенит», выглядели очевидными. Это очень сильная и амбициозная команда. Мне же всегда хотелось выступать за топ-клубы, решающие максимальные задачи.

- Однако в Санкт-Петербурге вам предстоит серьезная конкуренция с блокирующими сборной России Иваном Яковлевым и Игорем Филипповым…

- Меня это не пугает. Чем выше конкуренция, тем больше у тебя возможностей для личностного роста и прогресса. Я это воспринимаю именно так. Поэтому с нетерпением жду начала сезона. Горю желанием работать и доказывать, прежде всего, самому себе, что я достоин выступать на таком высоком уровне и выдерживать конкуренцию с игроками сборной России.

- Из «Кузбасса» в «Зенит» также перешел диагональный сборной России Виктор Полетаев. С кем еще вы хорошо знакомы?

- Близко никого больше не знаю. Но в нашей профессии для того, чтобы познакомиться и наладить хороший контакт с коллективом, обычно достаточно одного - двух дней.

- Вам нравится Санкт-Петербург?

- Это один из моих любимых городов. Я долго прожил в Риге, где примерно такой же климат. Дождями и пасмурным небом меня точно не испугать. Любимые места? Знаете, для меня Петербург – это в первую очередь история. Обожаю гулять по городу и ощущать его связь с ушедшими веками.

«БЫЛО ОБИДНО ЗАВЕРШАТЬ СЕЗОН ДОСРОЧНО, НО ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ СПОРТА»

- Для блокирующего очень важно идеальное взаимодействие со связующими. Что можете сказать о манере игры Дмитрия Ковалева и Антуана Бризара?

- (Смеется.) Для меня лично Ковалев – один из самых неудобных соперников. Честно! Еще с тех времен, когда он выступал за уфимский «Урал». Прочитать и предугадать его действия очень сложно. К тому же, он очень атлетичный связующий, с хорошим прыжком и быстрой передачей. Рад тому, что теперь мы будем по одну сторону сетки.

Понятно, что с игрой Бризара я знаком хуже. Знаю, что это молодой и очень талантливый пасующий, который любит загружать «первый темп». Думаю, и с ним мы быстро сыграемся.

- Санкт-Петербург три сезона удерживает лидерство в России по посещаемости волейбольных матчей. Прошлогодняя встреча «Зенита» и «Кузбасса» была признана лучшей по антуражу. Нравится играть в «Сибур Арене»?

- Это один из лучших волейбольных залов не только в России, но и в Европе. Знаю, что на матчи «Зенита» часто приходят известные люди из самых разных сфер. И болельщики дают сумасшедшую энергетику. Надеюсь, в следующем сезоне их станет еще больше.

- Вы родились в Киеве, затем жили в Риге, играть начинали в Эстонии. Откуда такая тяга к переездам?

- В Ригу я переехал в довольно раннем возрасте. А Эстонию для начала карьеры выбрал из-за того, что там был самый высокий уровень волейбола в Прибалтике. О «Пярну» вспоминаю с удовольствием. Как и о «Селвере», с которым выиграл эстонскую лигу.

- Затем вы выступали во Франции, Польше. В Европе было комфортно?

- Особой разницы жизни в этих странах не было. Это Евросоюз, там все более-менее знакомо. И языковой барьер проблемой не стал. На площадке все без слов понимаешь.

- «Кузбасс» в дебютной для клуба Лиге чемпионов добрался до полуфинала. Расстроились, что волейбольный сезон из-за пандемии завершился досрочно?

- Конечно. Мы сделали такой камбэк против польской ЗАКСы («Кузбасс» проиграл первый домашний матч четвертьфинала, но в гостях взял реванш. – прим. ред.), уже настроились на боевую поездку в Италию – и тут такое… Впрочем, есть вещи поважнее турнирных амбиций. Поэтому с пониманием отнеслись к досрочному завершению сезона.

«СЫГРАТЬ НА ГИТАРЕ С ФИЛИППОВЫМ? БЕЗ ПРОБЛЕМ»

- Как поддерживали форму в самоизоляции?

- В отличии от футболистов, у которых этот удар пришелся на середину или начало сезона, у нас чемпионат уже заканчивался. Поэтому для меня главное, что я успел вернуться домой к семье до того момента, как закрыли авиасообщение. А форму поддерживал, как обычно это делаю в отпуске. Держал себя в тонусе. Утренние пробежки, велосипед…

- У вас есть хобби, увлечения?

- Играю на гитаре и в шахматы.

- Ваш будущий одноклубник Филиппов тоже играет на музыкальных инструментах. Готовы исполнить с ним какую-нибудь композицию вместе?

- (Смеется.) С Игорем - без проблем. Хоть завтра по «зуму»!

- Обсуждали с Туомасом Саммельвуо вашу роль в «Зените»?

- С Саммельвуо, конечно, разговаривали. Но по большей части о команде в целом. О моей роли, полагаю, еще рано говорить. В любом случае, с Туомасом у нас отличное взаимопонимание. Он дал мне очень много как тренер в «Кузбассе». И я рад, что снова буду у него играть.

«СЧИТАЮ СЕБЯ БОЛЬШЕ РУССКИМ, ЧЕМ УКРАИНЦЕМ»

- Вы всегда отличались очень высокой для блокирующего результативностью. Что для вашего амплуа главное - координация, высота съема, взаимопонимание со связующим?

- Со временем я понял, что нет никакой разницы, забьешь ты «кол» в 3 метра либо просто накатишь мяч под заднюю линию… А мои показатели в «Кузбассе» я должен разделить со всеми партнерами. Вклад связующего Игоря Кобзаря – не меньше 50 процентов. Ну и про прием забывать не будем: без качества в этом элементе атак первым темпом почти не бывает.

- Де-факто вы уже получили российское гражданство, осталось утрясти юридические нюансы. Сложно ли далось это решение? И связываете ли свое будущее с Россией? Может, станете здесь тренером или функционером?

- Я считаю себя больше русским, чем украинцем. Русский - это мой родной язык. Я вырос в русской среде. У меня много родственников в России, в Иркутске… Жизнь - непредсказуемая штука, поэтому что-то глобальное загадывать не стоит. Но, конечно, я не исключаю, что останусь жить в России.

- А за нашу сборную готовы сыграть? Совсем скоро два важнейших турнира – Олимпиада в Токио в 2021 году и чемпионат мира-2022, который пройдет, в том числе, в Санкт-Петербурге.

- Я всегда готов! Вопрос в том, нужны ли мои услуги сборной. Российские центральные блокирующие – на мой взгляд, лучшие в мире. Так что тренерам сборной есть из кого выбирать. Но если вдруг позовут – приеду по первому зову.

- Кого считаете главным конкурентом «Зенита» в сезоне-2020/21?

- Российский чемпионат серьезно усилился. Выделять один - два клуба не стоит. Бороться будут все. И «Зенит», разумеется, среди тех, кто ставит максимальные задачи.

- В Петербург планируете приехать в июле?

- Соберу чемоданы по первому звонку.