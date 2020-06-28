«На карантине из танка по пять часов не вылезал». Интервью с Иваном Яковлевым

- А на чем закончилось ваше общение с тренерами перед отпуском? - Особых напутствий не было. Происходящее от нас не зависит. Сказали, что раз повлиять на это не можем, надо просто ждать. Но держать себя в форме. Чтобы к возобновлению тренировок не оказаться полностью растренированными.

- Что такое для волейболиста самостоятельная тренировка? Это контролировалось кем-то из тренеров? - Нет. Можно делать все на свое усмотрение – мы же в отпуске. Тренеры никаких заданий не рассылали.

- Вы оказались лишены привычных вещей – тренировок, матчей, перелетов, восстановительных процедур. Чтобы себя занять, понадобилось выдумывать дела? - Специально график мероприятий не составлял. Зарядку и дневную тренировку делаю постоянно. У меня они каждый день в одно и то же время. Этого графика придерживался, а в остальном что-то делал по желанию.

- Как проходит обычный день Ивана Яковлева в изоляции? - Просыпаюсь, делаю зарядку, позже еще занимаюсь упражнениями. Помогаю жене с домашними делами, а потом сажусь играть в приставку. А там уже и вечер наступает. (Улыбается) Но так было первые полтора месяца изоляции. Когда потеплело, стали чаще выезжать за город, на свежий воздух. Гуляли в лесу.

Прошлым летом 24-летний на тот момент центральный блокирующий вернулся в родной город. Став важной часть рекрутского набора, устроенного в погоне за большой целью - созданием в Петербурге лучшего клуба мира (слова руководства петербургского «Зенита»). Первым блин для обновленного «Зенита» вышел комом – в финале Кубка России он был нещадно бит казанскими одноклубниками. Зато шансы на первые в истории клуба победы в чемпионате и еврокубке оставались. Но коронавирус бесцеременно изменил волейбольные планы. И пришлось Ивану Яковлеву знакомиться с новой жизнью – без волейбольных залов и привычного общения, но зато повышая самоконтроль.

- Не понимаю. А как можно себя держать в форме индивидуальными тренировками? Когда нет возможности пойти в зал или на стадион.

- Достаточно элементарных упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях. На технику, например. На прокачку суставов, на пресс, растяжку. Это любому человеку позволит себя поддерживать в минимальной физической форме. Ни тренажерный зал, ни стадион здесь не нужны.

Десять минут боя

- Чем новым занялись в изоляции?

- Кто-то в свободное время пересматривает старые матчи, а я не любитель этого. Старался от волейбола максимально отдохнуть. Предпочитаю проводить время с семьей и близкими. Сами знаете, в каком графике мы живем – постоянные разъезды и перелеты, дома почти не появляешься. Жену-то редко видишь, а родителей, которые живут отдельно, - тем более. Поэтому, раз столько времени сейчас появилось, предпочитаю проводить его с родными. Сейчас вот на даче у мамы нахожусь.

- За три месяца к этому можно привыкнуть. Беспокоит момент, когда длительный отпуск прекратится?

- Нет, для меня это привычно. Я уже примерно 15 лет в постоянных разъездах, с тех пор, как начал заниматься волейболом. Поэтому разлуки давно воспринимаю как обыденную часть профессии.

- Старые матчи вы смотреть не любите. А что из спорта смотрели в эти три месяца?

- Почти ничего. Мне смотреть спорт по телевизору не нравится. Когда появляется время, стараюсь сходить на баскетбольный «Зенит». Предпочитаю смотреть матчи на арене. А вот чем всерьез увлекся во время длительного отпуска, так это компьютерными играми. Очень давно в них не играл. Сейчас на это «подсел» - решил вспомнить детство. (Улыбается)

- Далеко в играх продвинулись?

- За пару месяцев здесь далеко не продвинешься. Но былое вспомнил. (Смеется) Если в этом деле поставить цель, добиться можно чего угодно. Знаю тех, кто компьютерными играми зарабатывает на жизнь.

- Сколько можете просидеть за приставкой?

- Ловил себя на том, что за World of Tanks мог проиграть без паузы 5 часов. В чем суть игры? Воюешь на танках по всему миру. В среднем бой длится минут 10-12. Или побеждаешь, или проигрываешь. Потом бой начинается снова.

- Жена замечания делала? Мол, «катаешься на танке» уже 4 часа.

- Конечно, куда ж без этого. (Смеется) Особенно, если ей помочь по дому надо было. Но максимум подождать приходилось несколько минут – пока я очередной бой закончу.

«Увидел пустые трибуны и понял: «Сезону конец»

- Вернемся к волейболу. Когда в чемпионате России завершился предварительный этап, казалось, вы сезон доиграете. В команде в это верили?

- Тогда еще да. Уверенность в продолжении сезона пропала, когда играли в Новосибирске первый четвертьфинальный матч Кубка Европейской Конфедерации волейбола. По всему миру спорт уже останавливался, в России тоже соревнования прекратились. Иллюзии уже ушли – вирус развивался очень стремительно. По-моему, волейбол оставался единственным видом спорта, где продолжался сезон в середине марта. С «Локомотивом» играли при пустых трибунах. Тогда и стало понятно, что доиграть не сможем.

- С атмосферой пустых трибун реально смириться внутренне?

- Скорее – нет. Мы же играем для зрителей. Когда их в зале нет, антураж напоминает тренировку. Эмоции не те. Я бы не хотел продолжать играть в такой атмосфере – без зрителей. Но если это для безопасности понадобится, придется и так. Это лучше, чем просто дома сидеть. И так уже за 3 месяца мы по волейболу очень соскучились.

- Вы пришли в «Зенит» год назад. Чувство недосказанности после ухода в отпуск осталось?

- Конечно, недосказанность осталась. И в чемпионате России, и в Кубке ЕКВ настраивались на максимальный результат. Хотелось показать себя с лучшей стороны. Но мир диктует нам свои правила, с которыми пришлось смириться. Перенесем нереализованные амбиции на следующий сезон.

- Кроме побед в турнирах, вы боретесь и за звание сильнейшего «Зенита» в российском волейболе. Но в финале Кубка России проиграли казанским одноклубникам 0:3…

- Сейчас уже разбирать финал тяжело – полгода прошло. Но на тот момент чувствовалось, что уступили по делу. Не смогли показать свой лучший волейбол.

- Почему?

- Не знаю, с чем это связано. Возможно, с избытком желания, которое привело к перенастрою. Вскоре был матч с Казанью в чемпионате, и мы тоже проиграли. Но в отличии от финала Кубка, детали той встречи не запомнились.

- Как в вашем клубе организовано корпоративное общение?

- Есть общий чат, в котором с ребятами общаемся постоянно. Могу и просто с кем-то созвониться.

- Какие дальше планы?

- Пока они без изменений – подготовка к сезону ориентировочно стартует в конце июля. Хотя, насколько знаю, в Казани разрешили тренироваться уже в начале июня.

- В эти же сроки многие направились и на курорты. У вас отдых на море запланирован?

- Этим летом придется обойтись без моря. Границы закрыты, поэтому в дальние края не уедешь. А от поездки в Крым или Краснодарский край мы лучше воздержимся. Туда и так полно туристов сейчас поехало и не факт, что все свободны от вируса. Нельзя рисковать заразиться. Поэтому будем дома, в Питере. Как возможность появится, пойду в тренажерный зал. Тяжко без него.