«Надеюсь, титул определят на площадке, а не в кабинетах». В «Динамо» готовы к новому сезону

- Насколько сложно было подготовить команду в нынешних условиях, учитывая, что игроки долгое время были в отпуске? – вопрос уже главному тренеру. - Все очень ждали начала сборов, - отмечает Булатович. - Специфическая ситуация — почти три месяца мы ничего не делали, не работали. Сложно было нагружать игроков сразу, поэтому начали подготовку пораньше, с 1 июля. Втягивались потихоньку, больше работали над техникой. Слава богу, обошлись без серьезных травм. Были небольшие повреждения, которые всегда бывают во время сборов.

В общем, будем рассчитывать, что все запланированные игры состоятся, и чемпион России, как и медалисты, наконец определятся на спортивной площадке.

- Когда чемпион определяется в кабинете, а не на площадке, это всегда не здорово, - продолжает гендиректор «Динамо». - И так же не здорово будет начинать чемпионат без болельщиков или в сокращенном варианте заполнения арены. Мы еще этот вопрос не урегулировали до конца, так как меняются определенные требования с точки зрения санитарных норм и организации соревнований. Но мы планируем начинать сезон не на Лавочкина, а на новой арене — дворце спорта «Динамо» на улице Василисы Кожиной. Она значительно интереснее, современнее. Правда, наши девушки еще не привели там ни одной тренировки. Но еще успеем это сделать - судя по всему, первые домашние матчи «Динамо» пройдут во второй половине октября.

- Все истосковались по настоящему волейболу, - признается в самом начале Владимир Зиничев. - Будем надеяться, что предстоящий чемпионат России пройдет в рамках того регламента, который предусмотрен. Без неожиданных остановок и без того, что в последний момент будут переписываться правила проведения турнира, как это было в прошлом сезоне, когда отменялись результаты уже сыгранных матчей. Тогда «Динамо» и «Уралочка» прилетели в места проведения игр, оставалось провести по одной встрече полуфинала. После них можно было бы смело присудить звание чемпиона России двум финалистам и на этом закончить, а не отменять потом целый месяц плей-офф и успехи команд, которые в нем боролись. Учитывая, например, что полуфинальный матч между «Уралочкой» и «Локомотивом» стал украшением чемпионата.

Но наша команда собралась полным составом только в начале сентября, когда к нам присоединилась Наталия Перейра, а сборницы вернулись в «Динамо» из национальной команды. В данный момент мы находимся в хорошей форме. Надеюсь, что от матча к матчу будем только прибавлять, и к решающим играм подойдем уже в оптимальных кондициях.

- «Динамо» сыграло четыре матча на Кубке России. Как оцените готовность команды по итогам этих встреч?

- На предварительном этапе выступили отлично – все-таки, у нас четыре победы! – признается Гончарова. - Нам есть еще над чем работать, нужно больше тренировок. Время есть, будем понемножку втягиваться в чемпионат.

- Желько, а насколько вы довольны игрой в Калининграде?

- Результатом, конечно, доволен. Но тренер никогда всецело не доволен качеством игры, даже если мы и победили. Я всегда думаю о том, в каких элементах еще можем прибавить. Я удовлетворен тем, как команда играла на приеме, в защите и на блоке. Но в атаке можем свои действия усилить. Это связано с тем, что у нас новая связующая, много новых игроков. Еще нужно время, чтобы все заиграли так, как надо. Особенно в атаке после защиты.

- Вопрос Наталии Перейре - удалось ли вам познакомиться с Москвой, какие впечатления остались?

- После прилета в Россию я четыре недели была на карантине, поэтому у меня не было особо времени, чтобы посмотреть город, - вздыхает олимпийская чемпионка Рио. - Но я уже встретилась здесь со своими бразильскими друзьями, все прекрасно. Сейчас много времени отнимают поездки, но я думаю, у меня еще будет время узнать Москву получше.

О ПЛАНАХ НА ГОД

- Вопрос, который из года в год кочует на предсезонной пресс-конференции. Какие задачи у клуба на сезон?

- Не только вопрос кочует, но и сами задачи, - отмечает Зиничев. - Игроки «Динамо» знают, что если задача, поставленная в прошлом сезоне, не выполнена, значит, мы должны выполнить ее сейчас. Смысла ставить новую нет. А девушки обо всех задачах в курсе.

Я хотел бы отметить, что команда значительно обновилась – пришлось семь новых игроков. Важно понимать, что без одобрения главного тренера не принимались решения по новичкам и по старожилам, которые остались в клубе. Желько подключился к работе в команде только в середине прошлого сезона – как мы знаем, серьезно обрезанного – и проработал фактически только пару месяцев. Поэтому у него и у волейболисток есть возможность продолжить свой путь, улучшать взаимодействие в течение всего чемпионата.

С другой стороны, все, кто к нам пришел, хорошо нам знакомы по сборной России, и по игре в предыдущих клубах. Так что новички — это новички относительные. Среди них есть девушки, которые начинали свою карьеру в нашей молодежной команде, в фарм-клубе и фактически вернулись в родные стены. Желько — тоже не новичок в российской Суперлиге и не новичок в «Динамо». Мы рассчитываем на хороший результат в этом сезоне, несмотря на то, что наши основные соперники тоже достаточно укрепились. Но все в наших руках, в нашем труде, слаженности, сыгранности и желании победить. Мы смотрим на сезон с оптимизмом, несмотря на все драконовские коронавирусные меры.

- Выросла ли конкуренция в Суперлиге в новом сезоне?

- Думаю, чемпионат России будет сильнее, чем в прошлом году, - говорит Булатович. - Кроме нашего клуба есть такие команды, как «Динамо» из Казани, «Уралочка», «Локомотив». Они сильны всегда. Плюс в этом сезоне усилилась «Ленинградка», «Протон», краснодарское «Динамо». Сезон простым не будет. Собственно, в России он никогда простым не бывает.

СПИСОК КОМАНД

Клуб Город/Регион Динамо Москва Динамо-Ак Барс Казань Локомотив Калининградская область Уралочка-НТМК Свердловская область Протон Саратов Динамо Краснодар Ленинградка Санкт-Петербург Минчанка Минск Динамо-Метар Челябинск Енисей Красноярск Липецк Липецкая область Тулица Тульская область Спарта Нижний Новгород

ФОРМАТ ТУРНИРА

Все 14 клубов проведут между собой регулярный чемпионат в 2 круга – каждая команда сыграет по 26 матчей. Последний тур состоится 6 марта.

Два лучших клуба в итоговой таблице напрямую выходят в «Финал шести». Команды, занявшие места с 3-го по 10-е, проводят один раунд плей-офф из двух матчей (дома и на выезде) с золотым сетом при счете 1-1. Победители серий так же выходят в «Финал шести», который состоится 28 марта – 3 апреля.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Сегодня

15.00 (мск). Енисей (Красноярск) – Динамо (Москва)