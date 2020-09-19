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Ирина Фетисова: Булатович знает, когда похвалить, а когда проявить жесткость
19 сентября 13:00
автор: Юрий Волохов

Ирина Фетисова: Булатович знает, когда похвалить, а когда проявить жесткость

Блокирующая московского «Динамо» и сборной России Ирина Фетисова – о соперниках «Динамо», атмосфере в сборной и новичке московского клуба Наталье Перейре.

«РАСШИРЕНИЕ СУПЕРЛИГИ – ПРИЛИВ СВЕЖЕЙ КРОВИ»

Начинается сезон. Даже опытные артисты перед выходом на сцену всегда волнуются. Какие чувства у вас перед началом сезона?
Предстартовое волнение уже ушло – мы сыграли предварительный этап Кубка России. Все волнение осталось в Калининграде, поэтому в Красноярск едем более раскрепощенными.

Как я понимаю, задача перед «Динамо» одна победа в чемпионате?
Задачи на сезон названы, они такие же, как и в предыдущих сезонах, это победы во всех турнирах, в которых «Динамо» участвует.

Основные соперники в суперлиге «Локомотив» из Калининграда и «Динамо-Казань»?
Я бы еще назвала «Уралочку» каждый год девчонки из уральской команды, особенно в конце сезона, показывают очень хорошую игру.

Соперники стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном?
Пока все сыграли несколько матчей в Кубке России, поэтому судить о реальной силе соперников сложно. Вот наберет чемпионат ход, тогда уже можно будет более предметно ответить на этот вопрос.

Суперлигу расширили с 12 до 14 команд. Конкуренция от этого вырастет, или, наоборот, появятся проходные матчи?
Проходных матчей точно не будет. А в расширении суперлиги я вижу только плюсы – пора добавить нашему чемпионату свежей крови.

«РАССТРОИЛИСЬ ИЗ-ЗА РЕЗУЛЬТАТА В КАЛИНИНГРАДЕ»

Можете описать, в чем отличие главного тренера сборной России Серджио Бузато от российских специалистов?
Европейский менталитет от нашего немного отличается. Поэтому у Серджио свой подход к работе. Он привнес некие новшества в сборную. Какие? Позвольте мне не раскрывать внутреннюю кухню. Да, многих разочаровали результаты сборной на турнире в Калининграде, но Серджио сказал, что цели и задачи этого сбора были немного иные. Озвучивать их не хотела бы.

Но согласитесь, когда сборная проигрывает трем клубам суперлиги, пускай и ведущим, команда совершенно справедливо подвергается критике?
Безусловно, критика болельщиков совершенно оправдана. Мы сами сильно расстроились от такого результата.

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо очень хорошо говорит по-русски. Как с языком у Бузато?
Серджо общается с командой по-русски. Никаких проблем – мы прекрасно понимаем все, что тренер хочет до нас донести.

Говорят, что при Бузато в сборной душевная, демократическая атмосфера. Не расслабляет игроков демократия?
В сборной собраны большие профессионалы, ни о какой расслабленности не может идти и речи. Мы представляем свою страну и понимаем всю меру ответственности. А насчет демократии, насколько я знаю, на Кубке мира бывали ситуации, когда Серджио, мягко говоря, негодовал. Бывают разные ситуации, и тренер ведет себя в зависимости о них.

«НАТАЛЬЯ ПЕРЕЙРА МОРОЗОВ НЕ БОИТСЯ»

В «Динамо» тоже иностранный тренер – Желько Булатович. Однако сербы славятся своей жесткостью. Желько такой же?
Разный, когда нужно похвалить – похвалит, когда следует проявить жесткость – проявит. Но Желько очень справедливый, вся его критика всегда по делу.

Он давно в России трудится. По-русски хорошо говорит?
Да, очень хорошо. Знает ли наши поговорки? Не слышала, но с юмором у Желько все в порядке. Может так пошутить, что вся команда смеется. А вот ругается исключительно по-сербски.

Вы эти ругательства понимаете?
Я, как питерский интеллигент, закрываю уши, смеется Ирина. Но, как вы понимаете, это шутка.

В «Динамо» пришла олимпийская чемпионка Наталия Перейра. Как она влилась в команду?
У меня к бразильским девушкам особое отношение они всегда очень открытые и добродушные. Наталья не исключение, она легко идет на контакт, с ней очень просто.

Бразильцам тяжеловато приходится в России на первых порах. Взяли над ней шефство, помогаете в быту, советами?
У нас есть командный чат, если у Наталии возникают какие-то бытовые вопросы, она пишет в наш чат. Мы ей с удовольствием помогаем советами.

Русские морозы ее не пугают?
Я спросила Наталью, какая сейчас у них погода. Она ответила, что сейчас зима, а температура плюс 30. Я ей сказал, чтобы радовалась, пока у нас солнышко и тепло, а то скоро наступят холода. Она ответила, что морозов не боится.

источник: «Советский спорт»
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