Оступилась только «Уралочка». Как стартовал чемпионат России

В составе «Енисея» по именам выделялись разве что Анастасия Самойленко и Мария Фролова , но для Самойленко игра не сложилась, а «Динамо» одержало победу на классе в трех сетах – без интриги на другой исход. Самым результативным игроком матча ожидаемо стала Гончарова с 19-ю очками.

Кроме нее в составе «Динамо» играли сплошь игроки сборной России: Яна Щербань , Яна Романова , Наталия Гончарова , Екатерина Енина и Ирина Фетисова . Только либеро Мария Бибина не вызывалась в национальную команду, хотя новичок «Динамо» дважды выигрывала Кубок ЕКВ, выступая в Краснодаре.

Бразильянка провела качественный матч, набрала 12 очков, показав высоких процент в атаке и позитивного приема. Учитывая что доигровщиц высокого уровня в России дефицит, Перейра явно пришлась ко двору и поможет бело-голубым на европейской арене.

Новый сезон открывали «Енисей» и московское «Динамо» – чемпион последних лет. Забегая вперед, москвички отыграли весь матч одним составом. И особое внимание было приковано к новичку «Динамо» – бразильской доигровщице Наталье Перейре .

Провал «Уралочки»

Клуб Николая Карполя почти перед каждым сезоном серьезно меняет состав. Этим летом команду покинули Романова, Енина, Анна Климец. Все трое оказались в московском «Динамо»», плюс в «Локомотив» отправилась Екатерина Евдокимова, а это все игроки стартового состава, поэтому сложно было рассчитывать на удачный старт.

Впрочем, для «Уралочки» это стандартная история и она с завидным постоянством становится настоящей силой уже в плей-офф. На этот раз подопечные Михаила Карполя, а именно внук знаменитого тренера руководил действиями «Уралочки» в Нижнем Тагиле, начали просто здорово. Первые два сета остались за ними – 25:11 и 25:12.

И тут у Липецка заиграл характер. Номинальные гости подавали силовую, тащили в защите невероятные мячи, не тушевались. Игра «Уралочки» сбилась на Ксению Парубец. И проснулись хозяйки площадки только к тай-брейку.

Счет третьего сета обманчив, несмотря на минимальные 25:23 в пользу «Липецка», гости лидировали с начала партии – 12:6. В четвертой подопечные Андрея Смирнова уже не дали приблизиться соперникам, а на тай-брейке ключевым эпизодом при счете 13:13 стал сэйв Влады Коржовой, которая ногой отбила мощную атаку Парубец. Розыгрыш завершился в пользу «Липецка», а на матчболе точку поставила Мария Воногова.

Казань хочет титул

Именно казанское «Динамо-Ак Барс» является главным претендентом на победу в Суперлиге, учитывая мощный финишный рывок в прошлом сезоне. Если бы не отмена сезона Казань могла победить не только в чемпионате страны, но и взять Кубок ЕКВ. К Евгении Старцевой и Ирине Королевой мы давно привыкли. Квоту легионеров заполнили хорватка Саманта Фабрис и мексиканка Саманта Брисио. Также в составе оказалась именинница Ольга Бирюкова.

А вот вундеркинды казанской команды 16-летняя Арина Федоровцева и 17-летняя Татьяна Кадочкина остались в резерве. Но они помогли «Барсам», выйдя на замену. Особенно удачно «отстрелялась» Кадочкина, вышедшая на двойную замену в конце первого сета. В итоге она набрала 6 очков.

Игроки «Спарты» не смогли навязать более опытным соперницам конкуренцию. К середине каждого сета казанки уже имели хороший отрыв и без нервов выигрывали все партии. Причем Старцева грамотно использовала своих нападающих, поэтому результативность «Барсов» распределилась равномерно, а лучший стала Фабрис с 13-ю очками.

«Локомотив» побеждает в гостях

Еще один фаворит соревнований калининградский «Локомотив» приехал к новичку Суперлиге – «Тулице». На ближайшие два года лига будет закрытой, поэтому все аутсайдеры могут поработать на будущее. «Тулица» уже начала работать в этом направлении и сменила почти весь состав с прошлого сезона. Остались только Марианна Носова и Татьяна Африканская.

«Локомотив» тоже здорово поработал на трансферном рынке. Главным новичком команды стала пасующая сборной Голландии Лаура Дейкема – полуфиналист Олимпиады и чемпионата мира. И если бы не перерыв в карьере кубинки Аны Клигер, можно было бы говорить, что калининградки существенно усилились, но теперь вся нагрузка в нападении ляжет на российских игроков. В частности на Ирину Воронкову.

Впрочем, для победы над дебютантом этого хватило. Не без нервов в первом и третьем сетах, но калининградки дожали соперниц в трех партиях.

Чемпионат России. Женщины. 1-й тур

18 сентября, пятница

Енисей (Красноярск) – Динамо (Москва) – 0:3 (21:25, 15:25, 17:25)

Заречье (Одинцово) – Ленинградка (Санкт-Петербург) – 1:3 (19:25, 20:25, 25:21, 14:25)

19 сентября, суббота

Уралочка (Свердловская обл.) – Липецк – 2:3 (25:11, 25:12, 23:25, 18:25, 13:15)

Протон (Саратов) – Динамо-Метар (Челябинск) – 3:0 (25:21, 25:19, 25:20)

Динамо (Краснодар) – Минчанка (Минск) – 3:0 (25:17, 25:20, 25:17)

Динамо-Ак Барс (Казань) – Спарта (Нижний Новгород) – 3:0 (25:18, 25:21, 25:15)

Тулица (Тула) – Локомотив (Калининград) – 0:3 (23:25, 17:25, 22:25)