Первый у «Ак Барса». Казанский клуб выиграл Суперкубок России

История
Трудно поверить, но это был только четвертый розыгрыш Суперкубка в женском турнире. И что звучит еще более невероятно, казанская команда никогда ранее не выигрывала трофей, дважды проиграв московскому «Динамо». В прошлом году обладателем трофея как раз стал «Локомотив», прервавший гегемонию москвичек.
Нынешний сезон «Динамо-Ак Барс» начало удачно. На старте была разгромлена «Спарта», а в следующем туре подопечные Ришата Гилязутдинова одержали трудовую победу в Нижнем Тагиле над «Уралочкой». Особо порадовала на старте сезона 17-летняя Татьяна Кадочкина, заменившая травмированную Ольгу Бирюкову. Кадочкина не просто рвется в основу Казани, но в сборную России, где на ее позиции давно существует дефицит игроков высокого уровня.
«Локомотив» начал сезон с победы над «Тулицей», а затем в Калининграде подопечные Андрея Воронкова неожиданно проиграли «Спарте». Совсем не good, если вспомнить чемпионские амбиции «железнодорожниц».
Потери
Крайне неудачно начался матч для казанской команды. Создавалось впечатление, что она «забыла» выйти на игру. «Локомотив» при помощи подач Екатерины Евродокимовой сразу ушел в отрыв – 7:0. Конечно, можно было сделать скидку на отсутствие травмированной Евгении Старцевой, но главная проблема была в приеме, а не в связке.
У «Локомотива» свои трудности. В составе не оказалась Ирины Воронковой, которая провалила игру со «Спартой», набрав лишь десять очков при 27% в атаке. Ее мощи в нападении «Локомотиву» не хватало катастрофически, и Казань быстро сравняла счет – 13:13.
На концовку хозяева вышли с двумя сет-боллами, а исход встречи решился на просмотрах видео. 24-е очко «Динамо-Ак Барс» получило после того как камера показала, что игроки «Локомотива» не успели поднять мяч, а далее оба тренера искали касания блока при атаках своих команд. В обеих ситуациях под копирку мяч коснулся безымянного пальца блокирующего, и сет завершился на ошибке «Локомотива».
Усиление
Со второго сета «Динамо-Ак Барс» стало выглядеть фундаментально. Забыв про «конфуз» на старте игры, казанские волейболистки уверенно обыгрывали соперниц в атаке. Благо помимо Кадочкиной связующая Елизавета Попова могла рассчитывать на Саманту Фабрис и Саманту Брисио.
Проблемы «Локомотива» были вызваны не только отсутствием Воронкой – это прием и атака, но и уходом из команды Аны Клегер. Поэтому не удивительно, что сейчас ходят слухи о приглашении на позицию диагонального игрока – немки Луизы Липпманн. Хотя, вероятно, ее приезда придется ждать после Нового года.
Второй сет визуально выглядел для Казани проще, чем первый, но партия затянулась из-за того, что оба тренера постоянно гоняли арбитров к видеопросмотрам. И зачастую гоняли по делу. При этом большую часть сета хозяева владели огромным преимуществом, а небольшой рывок «Локомотив» сумел совершить только на подачах Анны Мельниковой, но казанки быстро пришли в себя и без нервов выиграли сет.
Погоня
Второй сет для хозяев получился настолько легким, что создалось впечатление – игроки «Динамо-Ак Барс» не ждали никакого сопротивления от соперниц в следующей партии. Но «Локомотив» вышел с горящими глазами и на эмоциях вновь повел.
Однако одними эмоциями сыт не будешь. Ближе к заключительной трети партии огонь потух и Казань сравняла счет. Все-таки, если в прошлом году «Локомотив» мог рассчитывать не только на Клегер и Воронкову, но и на Татьяну Кошелеву, сейчас в составе остались только Маргарито Курило, Татьяна Ежак (Юринская) и Анастасия Стальная. Для чемпионских амбиций этого мало.
Какое-то время Мария Воробьева напрягала защиту Казани, но именно ее ошибка в затяжном розыгрыше расставила все по своим местам. «Динамо-Ак Барс» вырвалось вперед и не упустило своего преимущества, взяв первый в своей истории Суперкубок России.
Женская Суперлига. 3-й тур
27 сентября, воскресенье
Енисей – Протон – 2:3 (20:25, 17:25, 25:22, 29:27, 18:20)
Динамо-Метар – Динамо Кр – 1:3 (25:22, 20:25, 16:25, 17:25)
Липецк – Динамо М – 1:3 (19:25, 25:23, 22:25, 21:25)
Заречье – Спарта – 3:2 (25:22, 17:25, 18:25, 25:15, 17:15)
Суперкубок России
Динамо-Ак Барс – Локомотив – 3:0 (25:23, 25:18, 25:22)
28 сентября, понедельник
Тулица – Уралочка-НТМК