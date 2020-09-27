Первый у «Ак Барса». Казанский клуб выиграл Суперкубок России

История

Трудно поверить, но это был только четвертый розыгрыш Суперкубка в женском турнире. И что звучит еще более невероятно, казанская команда никогда ранее не выигрывала трофей, дважды проиграв московскому «Динамо». В прошлом году обладателем трофея как раз стал «Локомотив», прервавший гегемонию москвичек.

Нынешний сезон «Динамо-Ак Барс» начало удачно. На старте была разгромлена «Спарта», а в следующем туре подопечные Ришата Гилязутдинова одержали трудовую победу в Нижнем Тагиле над «Уралочкой». Особо порадовала на старте сезона 17-летняя Татьяна Кадочкина, заменившая травмированную Ольгу Бирюкову. Кадочкина не просто рвется в основу Казани, но в сборную России, где на ее позиции давно существует дефицит игроков высокого уровня.

«Локомотив» начал сезон с победы над «Тулицей», а затем в Калининграде подопечные Андрея Воронкова неожиданно проиграли «Спарте». Совсем не good, если вспомнить чемпионские амбиции «железнодорожниц».

Потери

Динамо-Ак Барс. Татьяна Кадочкина

Крайне неудачно начался матч для казанской команды. Создавалось впечатление, что она «забыла» выйти на игру. «Локомотив» при помощи подач Екатерины Евродокимовой сразу ушел в отрыв – 7:0. Конечно, можно было сделать скидку на отсутствие травмированной Евгении Старцевой, но главная проблема была в приеме, а не в связке.

У «Локомотива» свои трудности. В составе не оказалась Ирины Воронковой, которая провалила игру со «Спартой», набрав лишь десять очков при 27% в атаке. Ее мощи в нападении «Локомотиву» не хватало катастрофически, и Казань быстро сравняла счет – 13:13.

На концовку хозяева вышли с двумя сет-боллами, а исход встречи решился на просмотрах видео. 24-е очко «Динамо-Ак Барс» получило после того как камера показала, что игроки «Локомотива» не успели поднять мяч, а далее оба тренера искали касания блока при атаках своих команд. В обеих ситуациях под копирку мяч коснулся безымянного пальца блокирующего, и сет завершился на ошибке «Локомотива».

Усиление

Со второго сета «Динамо-Ак Барс» стало выглядеть фундаментально. Забыв про «конфуз» на старте игры, казанские волейболистки уверенно обыгрывали соперниц в атаке. Благо помимо Кадочкиной связующая Елизавета Попова могла рассчитывать на Саманту Фабрис и Саманту Брисио.

Проблемы «Локомотива» были вызваны не только отсутствием Воронкой – это прием и атака, но и уходом из команды Аны Клегер. Поэтому не удивительно, что сейчас ходят слухи о приглашении на позицию диагонального игрока – немки Луизы Липпманн. Хотя, вероятно, ее приезда придется ждать после Нового года.

Второй сет визуально выглядел для Казани проще, чем первый, но партия затянулась из-за того, что оба тренера постоянно гоняли арбитров к видеопросмотрам. И зачастую гоняли по делу. При этом большую часть сета хозяева владели огромным преимуществом, а небольшой рывок «Локомотив» сумел совершить только на подачах Анны Мельниковой, но казанки быстро пришли в себя и без нервов выиграли сет.

Погоня

Динамо-Ак Барс

Второй сет для хозяев получился настолько легким, что создалось впечатление – игроки «Динамо-Ак Барс» не ждали никакого сопротивления от соперниц в следующей партии. Но «Локомотив» вышел с горящими глазами и на эмоциях вновь повел.

Однако одними эмоциями сыт не будешь. Ближе к заключительной трети партии огонь потух и Казань сравняла счет. Все-таки, если в прошлом году «Локомотив» мог рассчитывать не только на Клегер и Воронкову, но и на Татьяну Кошелеву, сейчас в составе остались только Маргарито Курило, Татьяна Ежак (Юринская) и Анастасия Стальная. Для чемпионских амбиций этого мало.

Какое-то время Мария Воробьева напрягала защиту Казани, но именно ее ошибка в затяжном розыгрыше расставила все по своим местам. «Динамо-Ак Барс» вырвалось вперед и не упустило своего преимущества, взяв первый в своей истории Суперкубок России.

Женская Суперлига. 3-й тур

27 сентября, воскресенье

Енисей – Протон – 2:3 (20:25, 17:25, 25:22, 29:27, 18:20)

Динамо-Метар – Динамо Кр – 1:3 (25:22, 20:25, 16:25, 17:25)

Липецк – Динамо М – 1:3 (19:25, 25:23, 22:25, 21:25)

Заречье – Спарта – 3:2 (25:22, 17:25, 18:25, 25:15, 17:15)

Суперкубок России

Динамо-Ак Барс – Локомотив – 3:0 (25:23, 25:18, 25:22)

28 сентября, понедельник

Тулица – Уралочка-НТМК