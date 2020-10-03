Беднож вернул «Зениту» Суперкубок. «Локомотиву» не хватило характера

ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО

Прошлый сезон получился крайне необычным для российских команд. Мало того, чемпионат России был сокращен в угоду подготовки сборной России к Олимпиаде, так в итоге сезон остановился на самом интересном месте – перед началом «Финала шести».

Поскольку «Локомотив» показал лучший результат в регулярном чемпионате, новосибирский клуб был признан чемпионом сезона. Но не все признали такой результат. Все-таки чемпионов по групповому этапу не определяют, а казанский «Зенит» и кемеровский «Кузбасс» к плей-офф набрали отличный ход. И совершенно неочевидно, что новосибирский клуб справился с давлением от чемпионов прошлых лет.

К нынешнему сезону «Локомотив» произвел два изменения в составе. Вместо диагонального Константина Бакуна и связующего Фабиана Джизги в клуб пришли Дражен Лубурич из «Белогорья» и Константин Абаев из системы клубы, который ранее выступал в роли сменщика поляка.

Язык не повернется сказать, что «Локо» стал слабее. Абаев давно входит в число самых перспективных связующих, а Лубурич в составе сборной Сербии выигрывал Мировую лигу и чемпионат Европы. Причем на Евро сербам давали мало шансов на успех из-за травмы главной звезды команды – Александра Атанасиевича, но именно Лубурич успешно заменил лидера сербов.

В «Зените» также произошли изменения. Авантюры с переводом Максима Михайлова в доигровку и назначением Алексея Вербова главным тренером были признаны неудачными. Клуб расстался с Вербовым и Цветаном Соколовым, который не убедил своей игрой в диагонали. На место легионера пришел польский доигровщик Бартош Беднож.

ИГРА НОВИЧКОВ

ВК Локомотив. На фото Марко Ивович и Дражен Лубурич

Именно легионеры стали главными действующими лицами матча. «Зенит» серьезно отнесся к чемпиону и уже к середине первой партии ушел в отрыв. На подачу вышел Лубурич. Серб практически в одиночку сократил отставание до минимума.

Показалось, что борьба в сете все-таки завяжется, но на подачу вышел Беднож, который выполнил шесть эйсов. И как не пытался «тормозить» игру тренер «Локомотива» Пламен Константинов, сбить настой поляка не получилось.

Во втором сете заставил обратить на себя внимание 21-летний Абаев, который ничем не отличался от матерых игроков. Связующий грамотно вел игру и не свалился на взаимодействие только с одним нападающим. А вот его визави Александр Бутько на какое-то время просто забыл про первый темп. Хотя, поскольку первая партия осталась за его командой, значит не так уж сильно «Зенит» нуждался в игре с центральными.

В ключевых моментах второго сета групповой блок гостей обыграл Сергей Савин, а выходы на подачи Бедножа и героя 1-го тура Михаила Лабинского на этот раз принесли казанцам только по одному очку, а нужна была серия, как в первой партии. Итог: сет за «Локомотивом» и равенство в матче.

СОЛО БЕДНОЖА

В третьей партии преимущество одной из команд исчислялось двумя очками максимум. Бросалось в глаза, что катастрофически не шла подача. Почти у всех. Видимо, сказывалось влияние нового зала в Новосибирске.

Что удивительно, совсем из нападения «Зенита» выпал Эрвин Нгапет. В защите француз еще был заметен, а вот атаку на себе тащили Бедрож и Михайлов. К середине сета небольшой рывок удался «Локомотиву» и Владимир Алекно взял тайм-аут, чтобы очень эмоционально объяснить своим подопечным, как играть нельзя.

После этого нервы заиграли у игроков «Локомотива». К беде хозяев площадки вновь разыгрался и вышел на подачу Беднож. Константинов специально под него взял перерыв и попросил уделить внимание именно польскому волейболисту, но того было уже не остановить. Беднож вывел свою команду на сет-бол, который «Зенит» выиграл со второй попытки.

Начало четвертой партии запомнилось провальными действиями Бутько. После трех проигранных очков из-за его действий Алекно выпустил своего сына Лорана. Вдруг «проснулся» Нгапет, который стал получать мячи в атаке. Беднож по-прежнему выглядел красавцем, а у «Локомотива» солировали легионеры Лубурич и Марко Ивович, но концовку двумя атаками вытащил старожил новосибирцев Савин.

При этом отдельных теплых слов заслуживает игра либеро казанского клуба Валентина Кроткова. На приеме он отработал так, что мячи просто не доходили до площадки. В защите было сложнее, но нельзя же тащить все при таком подборе нападающих, как у Новосибирска.

А ключевым моментом на тай-брейке стал эпизод, когда Беднож заблокировал машину по набиранию очков «Локомотива» Лубурича. Поляк создал отрыв в четыре очка, а затем повторил трюк после тайм-аута. И счет стал 13:8. С такого счета не отыгрываются.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка страны. Причем казанцы сыграли за трофей 13 раз подряд!

Суперкубок России

Локомотив (Новосибирск) – Зенит-Казань – 2:3 (18:25, 25:22, 23:25, 25:23, 9:15)