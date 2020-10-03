До Москвы не дотянулись. В Казани состоялось динамовское дерби

ЛУЧШИЕ В РОССИИ

Только казанское и московское «Динамо» становились чемпионами России за последние десять лет. Причем до предыдущего сезона четыре чемпионских титула выиграли московские волейболистки, с которыми зимой произошел провал и как следствие – четвертое место.

Титул вернулся к казанкам, которые были лучше всех в регулярном чемпионате и претендовали на победу в Кубке ЕКВ. Вопросов к чемпиону в женском волейболе было значительно меньше, чем к мужском. Все-таки прямых конкурентов казанские волейболистки по ходу сезона обыграли.

Московский клуб после провала прошлого сезона отказался от услуг легионеров. Команду покинули американка Лорен Карлини и чешка Хелена Хавелкова. На их место пришла только бразильянка Наталья Перейра, а еще одна позиция для иностранного игрока остается вакантной до сих пор. Также в основу были взяты игроки «Уралочки» Екатерина Енина и Татьяна Романова.

Изменения в составе казанского клуба затронули только одну позицию легионера. Вместо доминиканки Бетании Де ла Крус в «Динамо-Ак Барс» пришла мексиканка Саманта Брисио.

ПРОБЛЕМЫ НА СТАРТЕ

Московское «Динамо» первым вышло вперед с ощутимым отрывом, но казанские одноклубницы его быстро ликвидировали. В том числе благодаря тому, что не пошла игра у Наталии Гончаровой. Сначала лидер «Динамо» и сборной России дважды не смогла уложить мяч в линию, а затем неудачно сыграла в защите. Зато хорошо у гостей играл центр сетки. Это уже традиционно.