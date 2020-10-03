До Москвы не дотянулись. В Казани состоялось динамовское дерби

ЛУЧШИЕ В РОССИИ
Только казанское и московское «Динамо» становились чемпионами России за последние десять лет. Причем до предыдущего сезона четыре чемпионских титула выиграли московские волейболистки, с которыми зимой произошел провал и как следствие – четвертое место.
Титул вернулся к казанкам, которые были лучше всех в регулярном чемпионате и претендовали на победу в Кубке ЕКВ. Вопросов к чемпиону в женском волейболе было значительно меньше, чем к мужском. Все-таки прямых конкурентов казанские волейболистки по ходу сезона обыграли.
Московский клуб после провала прошлого сезона отказался от услуг легионеров. Команду покинули американка Лорен Карлини и чешка Хелена Хавелкова. На их место пришла только бразильянка Наталья Перейра, а еще одна позиция для иностранного игрока остается вакантной до сих пор. Также в основу были взяты игроки «Уралочки» Екатерина Енина и Татьяна Романова.
Изменения в составе казанского клуба затронули только одну позицию легионера. Вместо доминиканки Бетании Де ла Крус в «Динамо-Ак Барс» пришла мексиканка Саманта Брисио.
ПРОБЛЕМЫ НА СТАРТЕ
Московское «Динамо» первым вышло вперед с ощутимым отрывом, но казанские одноклубницы его быстро ликвидировали. В том числе благодаря тому, что не пошла игра у Наталии Гончаровой. Сначала лидер «Динамо» и сборной России дважды не смогла уложить мяч в линию, а затем неудачно сыграла в защите. Зато хорошо у гостей играл центр сетки. Это уже традиционно.
Чуточку пробуксовав в начале партии, «Динамо-Ак Барс» разогналось к концовке. Удачно играли легионеры казанского клуба – Брисио и хорватка Саманта Фабрис. В нужный момент включились Ирина Королева и Татьяна Кадочкина.
Однако в начале второй партии травму получила Кадочкина, которая уселась на лавку до середины третьего сета, а в московском «Динамо» произошла замена. Вместо не попавшей в игру Яны Щербань вышла Наталья Кроткова. Игра москвичек преобразилась в лучшую сторону. Следующие две партии остались за москвичками при минимальном перевесе. Это случилось в том числе потому, что сбился прицел у главного «снайпера» казанок – Фабрис.
БРИСИО ПРОТИВ ГОНЧАРОВОЙ
Наталия Гончарова. Фото: ЖВК Динамо-Ак Барс
Несмотря на то, что преимуществом завладели москвички четверная партия началась, что называется с «нуля». Пришлось возвращать в игру Кадочкину. Уж слишком не пошло у ее сменщиц. Хотя и Татьяна в этом матче не «зажгла». Но требовать стабильной игры высокого уровня от 17-летнего игрока – роскошь.
Тем более у «Динамо» закончился фарт у Кротковой, и Желько Булатович вернул на площадку Щербань. Но в контексте данного матча можно сказать, что обе команды были вынуждены играть с одной доигровщицей. Брисио у Казани и Перейра у Москвы. Причем стоит помнить, что московский клуб еще может усилить позицию к зиме, а вот «Динамо-Ак Барс» придется играть этим составом весь сезон. Но это не претензия, потому что одна Королева набрала аж 24 очка, что является фантастическим показателем для центрального игрока.
Ее визави в московском клубе тоже были хорошо – Енина и Ирина Фетисова на двоих набрали 28 баллов, а решающую роль в нужный момент взяла на себя Гончарова, наколотившая 29 очков.
Учитывая, что ранее «Динамо-Ак Барс» победило серебряного и бронзового призера прошлого первенства – «Локомотив» и «Уралочку», казалось, что именно казанские волейболистки будут иметь преимущество на тай-брейке после победы в четвертой партии.
Но московское «Динамо» отчетливо дало понять, что провал в прошлом сезоне – это только случайность. До счета 12:12 команды играли как на качелях. Затем Гончарова провела успешную атаку, а Енина поставила блок – 14:12.
Отыграться в такой ситуации очень сложно и хозяек площадки хватило лишь на одно очко.
Женская Суперлига
Динамо-Ак Барс – Динамо М – 2:3 (25:20, 26:28, 23:25, 25:23, 13:15)
Ак Барс: Королева (24), Попова (2), Фабрис (21), Брисио (25), Кадочкина (5), Коновалова (7) – Рахматуллина (либеро), Подкопаева (либеро), Бирюкова, Котикова (4).
Москва: Щербань (5), Романова (1), Гончарова (29), Енина (17), Фетисова (11), Перейра (19) –Талышева (либеро), Бибина (либеро), Кроткова (7)