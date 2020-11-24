Роман Станиславов: Ждем полмиллиона болельщиков

– Приходится ли строить новые дворцы спорта или будут использоваться уже имеющиеся? – Это третий момент, который мы принимали во внимание при выборе городов для проведения турнира. Мы понимали, что чемпионат мира – дело затратное, и по возможности хотели минимизировать расходы. Поэтому выбирали в основном те города, где дворцы уже есть. Строительство шло только в двух городах: в Новосибирске арена уже сдана, возводится дворец спорта в Кемерове. Мы постоянно мониторим ситуацию там, при этом рассматриваем и другие варианты. Рядом заканчивают строительство хоккейной арены. Мы смотрели план зала, там вполне можно проводить и волейбольные матчи. Руководство Кемеровской области твердо настроено на то, чтобы успеть со строительством волейбольной арены к чемпионату мира, но мы рассматриваем оба варианта.

– Очень жаль: у Белгорода – славная волейбольная история. – Да, действительно жаль. Там сейчас строится новый зал. Но представителей международной федерации не устроил гостиничный фонд города, плюс отрицательно сказалось то, что, приехав на площадку, где строится арена, они увидели лишь котлован и сваи. Понятно, что это вызвало сомнения. Из Белгорода они перелетели в Ярославль. Там их встретил губернатор, комиссию повезли на «Арену 2000. Локомотив», где они поняли, что тут гарантии 100-процентные. При этом и мы, и ВФВ приложили усилия, чтобы Белгород стал резервным городом.

На финальной стадии был проведен конкурс: из трех городов – Кемерова, Ярославля и Белгорода – надо выбрать было два. После инспекционного визита представителей FIVB было принято решение включить в список городов-организаторов Кемерово и Ярославль.

– Как определялись города, где пройдет турнир? – Было несколько критериев. Во-первых, это должны быть города, где базируются серьезные клубы. Во-вторых, мы хотели привезти турнир в те города, где не было футбольного чемпионата мира. По этой причине акцент был сделан на Сибирский федеральный округ, где волейбол очень хорошо развит: есть три команды волейбольной Суперлиги. Поэтому выбрали Кемерово, Новосибирск и Красноярск, где есть еще и женская сильная команда. Остальные города были выбраны по наличию сильных волейбольных клубов. В Калининграде и Екатеринбурге это женские команды. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Ярославле – мужские, где-то еще и женские.

– Пройдено больше половины пути, что уже удалось сделать? – первый вопрос Станиславову. – Действительно, два года назад в Канкуне Россия впервые в современной истории получила право провести чемпионат мира (ранее турниры дважды проводились во времена СССР – в 1952 и 1962 гг. – Прим. ред. ). У Оргкомитета два учредителя – Российская Федерация в лице Министерства спорта РФ и Всероссийская федерация волейбола. Сделано уже достаточно много: разработаны концепции продвижения турнира, жеребьевки, тура по стране главного трофея чемпионата мира. Активно идет отработка взаимодействия с городами, где пройдут матчи чемпионата, проработка требований по безопасности. Сам коллектив Оргкомитета пока сформирован не полностью –набраны ключевые люди, а основной набор будет как раз в 2021-22 годах.

– Каковы требования FIVB по вместимости арен чемпионата?

– Минимум 5 тысяч. Поэтому зал на 2500-3000 мест, который не так давно был построен в Кемеровев центре города, не подходит.

– А что с инфраструктурой, отелями? В том же Кемерове?

– Когда мы выбирали на финальном этапе из трех городов, по инфраструктуре были вопросы и по Ярославлю, и по Кемерову. Изучив тему, мы поняли, что инфраструктура соответствует всем требованиям.

«ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА НЕ ПОНАДОБИТСЯ»

– В Москве дворцов много. Где пройдут матчи турнира?

– Тут интересная история. Когда президент Международной федерации волейбола Ари Граса был у нас с официальным визитом, он увидел фотографию с чемпионата мира, который проходил в СССР. Это бы 1952 год, а матч состоялся на открытом воздухе на стадионе «Динамо» в присутствии 30-40 тысяч зрителей. Снимок произвел на него сильное впечатление. Узнав, что там можно сыграть и сейчас, только в закрытом помещении, он предложил именно «ВТБ-арену». Она соответствует всем требованиям, вместимость – 12 тысяч, но мы рассматриваем вариант увеличения количества зрителей за счет мест на паркете рядом с площадкой.

– Есть ли прикидки, сколько иностранных болельщиков приедет на турнир?

– Всего мы ожидаем примерно полмиллиона зрителей на трибунах. Но многое будет зависеть от жеребьевки. Объясню почему. Очень сильно поддерживают свои сборные такие страны, как Финляндия и Польша. Соответственно, если поляки попадают в Калининград, а финны – в Санкт-Петербург, наплыв иностранных болельщиков мы ожидаем очень большой. При этом сборная Финляндии может даже стать участником матча-открытия турнира против сборной России в Санкт-Петербурге.

Это же касается и азиатского кластера городов: если сборные Китая или Японии сыграют в Сибири, это может вызвать большой интерес у болельщиков из этих стран.

– Нужен ли будет Паспорт болельщика, чтобы попасть на матчи чемпионата?

– Спорный вопрос. Пока ориентируемся на стандартный вариант, когда попасть на матчи можно будет по билету, купленному в кассе или в интернете. При этом ведем консультации и с Министерством спорта, и со службами безопасности, чтобы окончательно убедиться в своей правоте.

– Когда билеты поступят в продажу?

– В сентябре-октябре следующего года пройдет жеребьевка, после которой будет понятно, кто где будет играть. После этого мы запустим билетную программу.

– По футбольному чемпионату запомнились фан-зоны, где особенно чувствовался дух спортивного праздника.

– Во всех городах чемпионата у нас уже созданы региональные Оргкомитеты, которые возглавляют либо губернатор, либо его первый зам, либо председатель правительства. Будем обсуждать на местах, где будут такие фан-зоны. Я сторонник того, чтобы возводить их поблизости от стадиона, все мероприятия проводить там. Нужна ли дополнительная площадка в центре города, будем решать в каждом городе отдельно.

«ЖДЕМ ЖИБУ, ГРБИЧА, БОЛЛА»

– Какие еще события помимо жеребьевки запланированы на 2021 год?

– Что касается самой жеребьевки, то сейчас мы определяемся с местом ее проведения. Есть несколько исторических, известных во всем мире объектов, где бы мы хотели ее провести. В эти же сроки будет выбран талисман ЧМ-2022. Как и на футбольном чемпионате мира, это будет выбор болельщиков из нескольких вариантов. После жеребьевки мы планируем проведение тура чемпионского Кубка по городам чемпионата мира. Кубок будет сопровождать сборная мира, составленная из ветеранов. Планируем, что половина в ней будет российских звезд, половина – иностранных. Мы уже провели предварительные переговоры с Жибой, Грбичем, Ллоем Боллом и другими. В каждом городе эта сборная будет проводить матчи с местными командами ветеранов.

– Не планируете пригласить звезд женского волейбола? К примеру, Екатерина Гамова, наверняка украсила бы такую команду.

– Хорошая идея. Почему бы Гамовой в Екатеринбурге не сделать первую подачу или сделать смешанную сборную? Подумаем над этим.

– Вопрос к вам, как к бывшему генменеджеру сборной: команда, по сути, полтора года не проводит игры, насколько это скажется на ее готовности к турниру?

– Все находятся в одинаковой ситуации. Насколько известно, только поляки и немцы провели сборы и товарищеские матчи в 2020-м. Но еще год впереди, в котором достаточно турниров – Олимпийские игры, Лига наций. В 2022-м будет еще одна Лига наций. Не думаю, что нынешняя ситуация сильно скажется.

– Последний вопрос. За прошедшие несколько лет сборная России выиграла все возможные титулы кроме одного. В 2022-м году исполнится 40 лет как мы не побеждаем на чемпионатах мира. Испытывает ли вы давление в связи с этим?

– Вы совершенно правы. Вся наша работа, все идеи, как сделать чемпионат мира запоминающимся, как оставить наследие грандиозного турнира, все это зависит от результата нашей команды. Ведь успешным чемпионат будет признан без сомнений, если в финале 11 сентября 2022 года выступит и, дай бог, выиграет сборная России. Очень в это верим и надеемся на наших волейболистов и тренеров.