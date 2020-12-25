Два триллера в один день. Фантастический волейбол в Санкт-Петербурге

До счета 19:15 в третьей партии складывалось полное ощущение, что играть командам остается считанные минуты. Однако именно в этот момент случился коренной перелом в игре. После матча тренер «Локо» Пламен Константинов признается, что команде не хватило характера. Константин Брянский косвенно с этим согласится:

Кстати, перед «Финалом четырех» Кубка пресс-служба «Зенита» (за что ее надо похвалить) связалась с одним из лучших волейболистов мира Вильфредо Леоном, который дал прогноз на полуфиналы. Кубинец с польским гражданством предположил, что в матче «Динамо» и «Локомотива» будет напряженная борьба, а сама встреча получится красивой. Неужели знаменитый Леон ошибался?

По первой половине кубкового матча складывалось полное впечатление, что в пятницу будет все с точностью до наоборот: уже «Локомотив» без труда разгромит соперника. Счет 25:19 в первой партии не полностью отражает ее ход – особой борьбы там не было. У «Локомотива» летела подача, да и вообще новосибирцы смотрелись сильнее во всех компонентах игры. Счет второго сета куда показательнее – 25:14.

В первом полуфинальном матче играли московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив». Интересно, что те же команды встречались друг с другом всего пару дней назад – во вторник – в рамках чемпионата страны. «Динамо» без больших проблем одолело действующего чемпиона в трех партиях, и сохранило за собой лидерство в Суперлиге-Париматч по потерянным очкам.

Но это не весь секрет успеха. Динамовцы сами начали рисковать на подаче, и эта ставка себя оправдала. Казалось, что команды поменялись футболками. Теперь уже у москвичей получалось все, что им было угодно, а у соперников мяч падал из рук.

Прав оказался Леон! И напряжения, и красоты в этой игре было с избытком. «Локомотиву» не удалось повернуть вспять ход игры, и «Динамо» первым вышло в финал. Кстати, впервые с 2013 года.

А что же второй полуфинал? Здесь Леон поставил на счет 3:1 в пользу «Зенита». Правда не сказал какого – питерского или казанского. Накануне «Финала четырех» в казанскую команду вернулся Эрвин Нгапет, прогулявший несколько матчей. Приезд француза стал серьезным доводом в пользу победы гостей, ведь Эрвин тот игрок, который делает разницу. В составе питерцев тоже есть свой джокер – кубинец Ореол Камехо, но он травмирован.

Нгапет начинает матч с курьеза: подачи точно попав в… голову Александра Волкова. Но именно две удачные подачи француза решают исход первого сета, когда ближе к концовке казанцы выходят вперед на два очка. 25:20 – первый сет за Казанью. Но игра хозяев оставляет приятное впечатление. На них совсем не давит катастрофическая разница в балансе встреч: в последних 11 матчах двух команд на счету казанцев - 10 побед.

Питерцы в борьбе берут вторую партию и вот уже прогноз Леона близок к тому, чтобы сбыться. Но кто победит – Санкт-Петербург или Казань? В третьем сете борьба идет очко в очко. Молодая питерская команда ни в чем не уступает опытным казанцам. А в чем-то и превосходит, вырывая победу в концовке – 25:22.

Хозяева до поры до времени превосходно подают и принимают, давят на нервы гостям, закрывая блоком лидеров казанцев - сначала Нгапета, потом Михайлова. Ошибаются порой и те, и другие, но под конец четвертой партии количество неточностей у питерцев резко увеличивается. Матерые казанцы такого не прощают. Они сначала сравнивают счет, а потом и уносятся вперед – 25:21. Леон ошибся в прогнозе. Будет тай-брейк.

Это было по-настоящему круто! Обе команды показывают волейбол высочайшего класса, но сильнее в итоге оказываются хозяева. Браво, Питер! Спасибо, Казань.

В субботу в финале сыграют «Зенит» и «Динамо».

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Кубок России. Финал четырех

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