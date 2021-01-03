ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Испания - Примера не начался Атлетик Б 0 Эльче 0
Англия - Премьер-лига 17:15 Ньюкасл Юнайтед 0 Лестер Сити 0
Германия - Бундеслига 17:30 Боруссия Д 0 Вольфсбург 0
Испания - Примера 18:15 Алавес 0 Атлетико М 0
Англия - Премьер-лига 19:30 Челси 0 Манчестер Сити 0 3.1 3.6 2.3
Германия - Бундеслига 20:00 Бавария 0 Майнц 0
Испания - Примера 20:30 Эйбар 0 Гранада 0 2.4 3.2 3.3
Испания - Примера 20:30 Реал Сосьедад 0 Осасуна 0 1.54 4.2 6.6
Испания - Примера 23:00 Уэска 0 Барселона 0 7.5 5.3 1.4
«Кто-то должен ответить за то, что нас лишили флага и гимна». Интервью с Татьяной Кошелевой
03 января 15:05
автор: Юрий Волохов

«Кто-то должен ответить за то, что нас лишили флага и гимна». Интервью с Татьяной Кошелевой

Одна из лучших российских волейболисток последнего десятилетия Татьяна Кошелева - о решении CAS, ситуации с легкоатлетами и своем новом клубе.

«НАС ТОЛЬКО ЛИШИЛИ ФЛАГА, А ЛАСИЦКЕНЕ ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ»

- Решение Спортивного арбитражного суда огорчило или вздохнули с облегчением?
- К этому невозможно равнодушно относиться, потому что чувствуешь себя в чем-то виноватым. Каждый должен отвечать за свою работу. Например, я за себя всегда могу честно ответить. А вот те люди, которые отвечают, чтобы на международных соревнованиях был наш флаг и звучал наш гимн, а этого нас лишили, должны за это ответить.

И ведь это не просто касается нашей государственной атрибутики, на нашу легкую атлетику наложены санкции. Из-за этого выдающаяся спортсменка Мария Ласицкене не может выступать за рубежом. Я являюсь ее большим фанатом, подписана на нее в соцсетях, внимательно слежу за ее карьерой. Это такая боль и бессилие.

То же самое можно сказать и про Сергея Шубенкова, других наших прекрасных легкоатлетов, которые ни в чем не виноваты. И здесь речь уже не про флаг и гимн. Продолжается эта ситуация уже несколько лет. И когда все это закончится?

Выдающиеся спортсмены находятся на пике карьеры, в своем лучшем возрасте. Могут побеждать на самых престижных соревнованиях, могут финансово обеспечить себя, а их лишают такой возможности. А время уходит, они не молодеют.

- Да, у легкоатлетов ситуация аховая…
- Если же говорить про гимн и флаг, то я не могу равнодушно относиться к этой ситуации. У меня возникает вопрос: почему я не могу петь гимн своей страны? Когда мы выйдем на площадку, соперницы и зрители будут понимать, какую страну мы представляем. Буду ли я в этот момент думать, что у меня на майке нет российского герба? Наверное, нет. Но когда ты стоишь на пьедестале, в честь другой сборной играет гимн, а в нашу честь – нет, это довольно странно и обидно.

«В «ГАЛАТАСАРАЕ» СОЗДАЛИ ВСЕ УСЛОВИЯ, ЗДЕСЬ НАМ КОМФОРТНО»

- Вы рассказали на своем ютьюб-канале, что выбрали Турцию из-за спокойствия, атмосферы. Можете пояснить?
- В «Галатасарае» узнали, что я свободна и сразу же связались со мной. Ни минуты не раздумывала – ехать или не ехать? Я выбрала команду, где мы немало пережили. Я знаю людей, которые работают в клубе. Здесь мне создали все условия, здесь нас любят, и ценят меня, не только, как игрока, а моего мужа, как тренера. Нас ценят за наши человеческие качества. Это особенно важно в такое непростое время.

- Какова сейчас жизнь в Стамбуле в условиях пандемии?
- В Стамбуле полный локдаун – из дома выходить нельзя. Мы с вами беседуем в субботу, я как раз только что вернулась из магазина. Это единственный вариант выйти из дома в выходные дни – пройтись до магазина.

- Как же вы ездите на тренировки, на матчи?
- У нас есть специальный пропуск, его показываем полиции. И нас пропускают.

- У вас - квартира, дом?
- При заключении контракта обговариваются условия – клуб оплачивает жилье, выделяет машину. Мы сняли квартиру.

- Вы уже играли в Стамбуле. Район тот же выбрали? А, возможно, и ту же квартиру?
- Квартиру хотели ту же, но она, к сожалению, была занята. А район - тот же: удобно, рядом наш зал, где мы играем и тренируемся. Кстати, неподалеку и дворец «Фенербахче». Два самых популярных турецких клуба находятся в одном районе.

Чем еще в Турции комфортно – нет таких перелетов, как в России. Половину матчей мы играем в Стамбуле, вообще никуда не надо уезжать. Да и выезды недалекие.

- Чемпионат Турции не прерывался, но играете вы без зрителей?
- Да, без зрителей. Такая печальная тема.

«НА СТАМБУЛЬСКОМ ДЕРБИ, КАК В КРАТЕРЕ ВУЛКАНА»

- В футболе противостояние «Галатасарая» и «Фенербахче» - почти война. На женский волейбол это распространяется?
- Это стамбульское дерби, за ним большая история. Еще не забывайте про «Бешикташ» - третий большой клуб. Стамбульцы семьями многие годы болеют за какой-то из трех грандов, передают эти традиции из поколения в поколение. Поэтому дерби – это всегда событие.

А что касается волейбола, то страсти остаются на спортивной арене, за ее пределы не выходят.

- Но в футболе все гораздо горячее. Сами выбирались на футбол в ваш предыдущий приезд?
- Когда была возможность посетить футбольный матч, я получила серьезную травму. Но мой муж Федор, который работает в клубе тренером, сходил как-то на дерби. Он рассказывал, что это какое-то потрясающее по своей энергетике зрелище. Невозможно передать словами, такой кратер вулкана.

Даже не представляю, каково это играть при полном стадионе, при таком скоплении народа, и при такой поддержке болельщиков. Я не любитель футбола, не очень в нем разбираюсь, но хотелось бы посетить матч «Галатасарая», ощутить эту энергетику.

- Сами за руль в Стамбуле рискуете садиться?
- Сажусь и езжу без проблем. При всем необычном стиле вождения местных, к этому просто нужно привыкнуть. Кстати, аварий здесь почти не бывает.

- Турция мусульманская страна. Много женщин за рулем?
- Страна мусульманская, но европеизированная. Женщин и девушек за рулем много, в этом плане никаких предубеждений нет. Кстати, много женщин занимают высокие должности.

- В Стамбуле на улицах прохожих преследуют вкусные запахи. На какие блюда порекомендуете налегать нашим туристам?
- Здесь везде превалирует турецкая кухня. Это все блюда из мяса: кебаб, искендер. Есть еще балык, по-турецки - рыба. Ежедневно питаться мясом для нас тяжело. И если мы с мужем идем в ресторан, предпочитаем рыбный. Кстати, на берегу Босфора таких ресторанчиков много, а к разнообразным рыбным блюдам прибавляется еще и потрясающий вид.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Татьяна КОШЕЛЕВА

Родилась 23 декабря в Минске.

Амплуа: нападающая.

Выступала за команды: Динамо (Москва), Заречье-Одинцово, Динамо-Казань, Динамо (Краснодар), Локомотив (Калининград), Эджзаджибаши, Галатасарай (Турция), СеСК-РЖ (Бразилия), Савино Дель Бене (Италия), Гуандум (Китай).

В настоящее время выступает в «Галатасарае» (Стамбул, Турция).

Титулы: чемпионка мира (2010), двукратная чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка России.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Chevrolet Corvette C8 получил прибавку к мощностиМосковское "Динамо" уверенно победило "Витязь"Сборные России узнали своё место в мировом хоккее на травеКомментатор из США метко высказался о скандале с ДзюбойПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуНевероятно красивая гимнастка РФ: Даже Макгрегор снял шляпу
«Немцы должны были нам штук пять забивать». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» подвел итоги четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России с трудом взяла верх над командой Германии (2:1).
Россия точно претендент на золото? Выводы по матчу с немцами, которым Канада набросала 16 шайб
Российская молодежка вышла в полуфинал МЧМ, победив немцев – 2:1, но не показав уверенной игры.
Почеттино не будет в «Зените», Семака – в «ПСЖ», а Месси – в «Спартаке»
«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Сергей Семак может вздохнуть спокойно.
Гжегож-путешественник. Отпуск хавбека «Локо» Крыховяка – всегда интересная история
30-летний полузащитник польской сборной и "Локомотива" любит в свободное от работы время забираться в отдаленные уголки планеты.
Когда Россия сыграет с Канадой. Расклад на плей-офф МЧМ
2 января в 22:00 сборную России ждет четвертьфинал молодежного чемпионата мира против Германии. Далее возможны различные варианты турнирной сетки.
Честный прогноз на 2021 год: «Спартак» с бронзой, Бельгия – чемпион Европы, Черчесов – без Катара
В уходящем году пандемия лишила болельщиков массы интересных событий, зато каким насыщенным обещает получиться 2021-й! За прогнозом на исход главных стартов "Плеймейкер" обратился к тем, кто знает в этом толк.
Профессор Ларионов исправил большинство и нашел лидеров. Разбор победы России над Швецией
Молодежная сборная России победила на МЧМ-2021 шведов (4:3 ОТ) благодаря классно проделанной работе над ошибками и теперь выйдет в четвертьфинал с первого или второго места в группе.
Суперсерии шведов – конец. Как Россия вырвала великую победу за 6 секунд до конца овертайма (видео)
Команда Игоря Ларионова завершила групповой турнир МЧМ-2021 победой над Швецией (4:3 ОТ) и может выйти в плей-офф с первого места.
Забил, но проиграл. Каким получился дебют Ковальчука за «Авангард» (видео)
Илья Ковальчук сравнял счет в конце второго периода, но не помог своей новой команде избежать поражения по буллитам (3:4) от «Куньлуня».
Россия – Швеция: прервать 14-летнюю суперсерию «Тре Крунур» можно только суперскоростями
31 декабря в 5:30 утра молодежная сборная России проведет на МЧМ-2021 свой заключительный матч группового турнира – против шведов.

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика