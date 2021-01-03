«Кто-то должен ответить за то, что нас лишили флага и гимна». Интервью с Татьяной Кошелевой

- Да, у легкоатлетов ситуация аховая… - Если же говорить про гимн и флаг, то я не могу равнодушно относиться к этой ситуации. У меня возникает вопрос: почему я не могу петь гимн своей страны? Когда мы выйдем на площадку, соперницы и зрители будут понимать, какую страну мы представляем. Буду ли я в этот момент думать, что у меня на майке нет российского герба? Наверное, нет. Но когда ты стоишь на пьедестале, в честь другой сборной играет гимн, а в нашу честь – нет, это довольно странно и обидно.

Выдающиеся спортсмены находятся на пике карьеры, в своем лучшем возрасте. Могут побеждать на самых престижных соревнованиях, могут финансово обеспечить себя, а их лишают такой возможности. А время уходит, они не молодеют.

То же самое можно сказать и про Сергея Шубенкова, других наших прекрасных легкоатлетов, которые ни в чем не виноваты. И здесь речь уже не про флаг и гимн. Продолжается эта ситуация уже несколько лет. И когда все это закончится?

И ведь это не просто касается нашей государственной атрибутики, на нашу легкую атлетику наложены санкции. Из-за этого выдающаяся спортсменка Мария Ласицкене не может выступать за рубежом. Я являюсь ее большим фанатом, подписана на нее в соцсетях, внимательно слежу за ее карьерой. Это такая боль и бессилие.

- Решение Спортивного арбитражного суда огорчило или вздохнули с облегчением? - К этому невозможно равнодушно относиться, потому что чувствуешь себя в чем-то виноватым. Каждый должен отвечать за свою работу. Например, я за себя всегда могу честно ответить. А вот те люди, которые отвечают, чтобы на международных соревнованиях был наш флаг и звучал наш гимн, а этого нас лишили, должны за это ответить.

«В «ГАЛАТАСАРАЕ» СОЗДАЛИ ВСЕ УСЛОВИЯ, ЗДЕСЬ НАМ КОМФОРТНО»

- Вы рассказали на своем ютьюб-канале, что выбрали Турцию из-за спокойствия, атмосферы. Можете пояснить?

- В «Галатасарае» узнали, что я свободна и сразу же связались со мной. Ни минуты не раздумывала – ехать или не ехать? Я выбрала команду, где мы немало пережили. Я знаю людей, которые работают в клубе. Здесь мне создали все условия, здесь нас любят, и ценят меня, не только, как игрока, а моего мужа, как тренера. Нас ценят за наши человеческие качества. Это особенно важно в такое непростое время.

- Какова сейчас жизнь в Стамбуле в условиях пандемии?

- В Стамбуле полный локдаун – из дома выходить нельзя. Мы с вами беседуем в субботу, я как раз только что вернулась из магазина. Это единственный вариант выйти из дома в выходные дни – пройтись до магазина.

- Как же вы ездите на тренировки, на матчи?

- У нас есть специальный пропуск, его показываем полиции. И нас пропускают.

- У вас - квартира, дом?

- При заключении контракта обговариваются условия – клуб оплачивает жилье, выделяет машину. Мы сняли квартиру.

- Вы уже играли в Стамбуле. Район тот же выбрали? А, возможно, и ту же квартиру?

- Квартиру хотели ту же, но она, к сожалению, была занята. А район - тот же: удобно, рядом наш зал, где мы играем и тренируемся. Кстати, неподалеку и дворец «Фенербахче». Два самых популярных турецких клуба находятся в одном районе.

Чем еще в Турции комфортно – нет таких перелетов, как в России. Половину матчей мы играем в Стамбуле, вообще никуда не надо уезжать. Да и выезды недалекие.

- Чемпионат Турции не прерывался, но играете вы без зрителей?

- Да, без зрителей. Такая печальная тема.

«НА СТАМБУЛЬСКОМ ДЕРБИ, КАК В КРАТЕРЕ ВУЛКАНА»

- В футболе противостояние «Галатасарая» и «Фенербахче» - почти война. На женский волейбол это распространяется?

- Это стамбульское дерби, за ним большая история. Еще не забывайте про «Бешикташ» - третий большой клуб. Стамбульцы семьями многие годы болеют за какой-то из трех грандов, передают эти традиции из поколения в поколение. Поэтому дерби – это всегда событие.

А что касается волейбола, то страсти остаются на спортивной арене, за ее пределы не выходят.

- Но в футболе все гораздо горячее. Сами выбирались на футбол в ваш предыдущий приезд?

- Когда была возможность посетить футбольный матч, я получила серьезную травму. Но мой муж Федор, который работает в клубе тренером, сходил как-то на дерби. Он рассказывал, что это какое-то потрясающее по своей энергетике зрелище. Невозможно передать словами, такой кратер вулкана.

Даже не представляю, каково это играть при полном стадионе, при таком скоплении народа, и при такой поддержке болельщиков. Я не любитель футбола, не очень в нем разбираюсь, но хотелось бы посетить матч «Галатасарая», ощутить эту энергетику.

- Сами за руль в Стамбуле рискуете садиться?

- Сажусь и езжу без проблем. При всем необычном стиле вождения местных, к этому просто нужно привыкнуть. Кстати, аварий здесь почти не бывает.

- Турция мусульманская страна. Много женщин за рулем?

- Страна мусульманская, но европеизированная. Женщин и девушек за рулем много, в этом плане никаких предубеждений нет. Кстати, много женщин занимают высокие должности.

- В Стамбуле на улицах прохожих преследуют вкусные запахи. На какие блюда порекомендуете налегать нашим туристам?

- Здесь везде превалирует турецкая кухня. Это все блюда из мяса: кебаб, искендер. Есть еще балык, по-турецки - рыба. Ежедневно питаться мясом для нас тяжело. И если мы с мужем идем в ресторан, предпочитаем рыбный. Кстати, на берегу Босфора таких ресторанчиков много, а к разнообразным рыбным блюдам прибавляется еще и потрясающий вид.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Татьяна КОШЕЛЕВА

Родилась 23 декабря в Минске.

Амплуа: нападающая.

Выступала за команды: Динамо (Москва), Заречье-Одинцово, Динамо-Казань, Динамо (Краснодар), Локомотив (Калининград), Эджзаджибаши, Галатасарай (Турция), СеСК-РЖ (Бразилия), Савино Дель Бене (Италия), Гуандум (Китай).

В настоящее время выступает в «Галатасарае» (Стамбул, Турция).

Титулы: чемпионка мира (2010), двукратная чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка России.