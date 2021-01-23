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Дуэль зенитовских систем. Чем  Саммелвуо ответит на позицию Алекно?
23 января 12:36
автор: Михаил Греднев

Дуэль зенитовских систем. Чем  Саммелвуо ответит на позицию Алекно?

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится второе за месяц зенитовское дерби. В котором петербургский «Зенит» впервые выглядит безоговорочным фаворитом.

Израненный гегемон

Дерби в разгар второго круга выходит далеко за рамки принципиального календарного матча. На паркете СИБУР-АРЕНЫ соперники поведут борьбу за право хотя бы на данный момент считаться главным «Зенитом» страны. Хозяева в случае победы решат сразу две задачи – заметно повысят свои шансы на попадание в двойку по итогам регулярного чемпионата (это гарантирует участие в «Финале шести») , чем закроют задачу- минимум на чемпионат Суперлиги, а еще - «отодвинут» в таблице от себя одноклубников.

Для гостей же победа, кроме укрепления текущей турнирной позиции, может стать вожделенным эликсиром, позволяющим взбодриться и вернуться на медальную тропу.

Впервые десятикратный чемпион России подходит к зенитовскому дерби в роли израненного бойца. Из последних пяти матчей казанцы проиграли четыре! Дошло до того, что даже умудренный опытом и побывавший наверное во всех возможных волейбольных переделках Владимир Алекно, после разгрома от «Динамо» заявил: «у нас не получается ничего». Впрочем, драматизировать откат гегемона российского волейбола от вершины пока рано. Суровые реалии коронавирусных обстоятельств, обьективные сложности вследствие изменений в составе, травма основного блокирующего, растущая сила других фаворитов – при таких вводных серия поражений казанского «Зенита» глубоким и нежданным провалом уже не выглядит.

Горючего в огонь дерби подкинули результат декабрьского дерби и давние ожидания питерских болельщиков. Перед Новым годом их любимая команда, прервав шестилетнюю гегемонию соперника в Кубке России, сделала весомый шаг за право называться главным «Зенитом» текущего периода. Ценности той победе добавляло и окончание двенадцатиматчевой серии поражений в зенитовском противостоянии. Но то был все-таки кубок, а в чемпионате победы над «Зенитом-Казань» в Петербурге ждут уже четвертый год. Для команды с царскими амбициями такая серия по репутации бьет звонко.

Отказ от предательства или Казань против волейбольного хана Батыя

Но есть у зенитовского дерби и более масштабный подтекст, тренерский. Туомас Саммелвуо, похоже, стал отдельным и сверхпринципиальным раздражителем для самого титулованного из действующих российских тренеров. Сначала, весной 2019-го, финн с «Кузбассом» прервал гегемонию Казани в чемпионате. Cпустя полтора года Саммелвуо превратил Казань в победителя бывшего уже в Кубке.

Но между двумя этими событиями произошло другое, столь же значимое, подбросив на несколько этажей принципиальность зенитовского дерби. Ведь Туомас Саммелвуо позапрошлым летом (после увольнения Александра Климкина) стал только второй ставкой петербургского «Зенита». Первой был Владимир Алекно, который на предложение переехать в Петербург ответил отказом. По причине, как он обьяснил, неспособности «Зенит-Казань» предать и разорвать с ним контракт. Саммелвуо ради питерского «Зенита» действующий контракт с действующим чемпионом («Кузбассом») разорвал, на что Алекно заметил: у него по Туомасу есть своя позиция. От расшифровки воздержался, но какая бы позиция ни была, разгромные победы в зенитовских дерби прошлого сезона правоту Алекно подтверждали.

Эта позиция даже не против Саммелвуо, скорее против философии питерского «Зенита». Позиция, которая при едином сверхвлиятельном спонсоре превращает дерби в противостояние двух принципиально разных систем, двух разных путей у клубов с одинаковым названием. Если «Зенит» казанский после ухода ведущих игроков лидерские вакансии заполняет иностранцами и российскими джокерами из неочевидных, то трансферная политика «Зенита» из Петербурга - спортивный аналог нашествия хана Батыя. Походы через территорию современной России сурового монгольского завоевателя, основателя Золотой Орды , кромсали одну армию за другой, а молодой, но по- дерзки амбициозный питерский «Зенит» за два межсезонья сформировал у себя мини-сборную России. Зачищая волейбольное войско у более успешных на тот момент конкурентов. Саммелвуо и Полетаев пришли из «Кузбасса», Яковлев и Клюка из «Факела», выступавших уже за сборную и «Урал» Ковалева с Филипповым другие тоже пригласить были рады, но разве с «Зенитом» потягаешься? В узких, а также болельщицких кругах ,поражения сине-бело-голубых продолжают называть наказанием волейбольного Всевышнего за трансферную беспардонность.

Защита клубной идеи

Впрочем, большие боссы петербургского «Зенита» увидев эти рассуждения, могли бы рассмеяться. На презентации команды осенью 2019-го, вскоре после назначения Саммелвуо, генеральный менеджер клуба Али Халилулин заявил без показушной дипломатии: «Газпром – лучшая в мире компания, «Зенит» должен быть лучшим в мире волейбольным клубом». Когда это говорят в клубе, который через два года после появления на свет уже бенефициар трансферного рынка, слова о каких-то кодексах спортивной чести, поэтапной постановки целей и неписанном джентльменском фейр-плей, выглядят шелухой.

Для справки – по сравнению с концовкой сезона 2018-2019 и началом подготовки к сезону текущему, то есть за год с коротким хвостиком, облик «Зенита» сменился кардинально. Восемь игроков ушли, восемь пришли! И это - лишь об игроках ведущих.

Показательно даже название гимна питерского клуба: «Рожденные чемпионами». О как! С таким приданным разве до сантиментов? До гуманно-патриотичной философии, обязывающей ради большой цели ждать и готовить будущих чемпионов самим? Цена в этих обстоятельствах – категория вторичная, малозначимая. Из волейбольной столицы России ведь не только Алекно хотели выписать. Если б не верность клубным цветам и соответствующие принципы, то и олимпийский чемпион Максим Михайлов, самая на сегодня крупная и яркая звезда российского волейбола, играл бы уже за «Зенит» петербургский.

Каков же итог? Для Туомаса Саммелвуо каждое зенитовское дерби – это и защита клубной идеи. И конечно, стремление доказать, что первой ставкой «Зенита» полтора года назад должен был оказаться он!

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