«Превосходство двух «Динамо» – не минус, минус – отставание других»

– Почему без потерь? Московское «Динамо» тоже сидело на карантине, в некоторых матчах не играла Наталия Гончарова, не играла Татьяна Романова, по ходу нескольких матчей у «Динамо» были сложности. Если Казань часто побеждала со счетом 3:0, то московскому «Динамо» приходилось играть по четыре партии. Справлялись с карантином команды по-разному. Например, «Локомотив» восстановился быстро, а у «Тулицы» это проходило сложно. «Минчанке» пришлось на карантине сидеть не один раз.

– Что позволило двум «Динамо» пройти регулярный чемпионат в условиях коронавируса почти без потерь? В отличие от других команд, которых называли фаворитами.

Нынешний сезон для женского волейбола в России – экспериментальный. Закрытие на три года Суперлиги гарантирует дальнейшее участие в ней всем участникам, а новый формат (28 марта в Казани стартует «Финал шести») сохраняет шансы на медали не только главным фаворитам. Хотя регулярный чемпионат превратился в двоевластие двух «Динамо», которые сменяя друг друга, выигрывают золотые медали уже десять лет. В очном противостоянии перевес на стороне Москвы (оба матча московское «Динамо» выиграло со счетом 3:2), но первое место по итогам турнира обеспечило казанскому «Динамо Ак Барс» большой бонус – право принять решающие матчи чемпионата на своей площадке.

– Нет, столько поражений «Уралочки» случились не из-за карантина. Главная причина – потеря Ксении Парубец! Да, несколько матчей команда провела без главного и старшего тренеров – Николая Васильевича и Михаила Карполя. Но основная причина – травма Парубец. Без нее у команды совсем другая игра. Знаю, что Ксения уже приступила к тренировкам. Хотя неизвестно, когда он сможет играть. Но в целом команды справились, восстановились и квалификационный раунд за право сыграть в «Финале шести» обещает стать очень интересным. Ни в одной паре ни вижу явного фаворита.

– Пока вопрос о доминировании бессменных чемпионов. Такое преимущество Казани и Москвы – минус нашему чемпионату?

– Преимущество не может быть минусом, это не проблема лидеров. Казанское и московское «Динамо» же не виноваты. Клубы хорошо работают, выходят бороться за победу. А вот отставание остальных команд – это минус. («Динамо Ак Барс» 14 матчей выиграло со счетом 3:0. – Прим. «Советского спорта»). Например, в чемпионате Италии нет заметной разницы между первой командой и даже десятой. Конечно, лидер десятую команду побеждает, но напрягаться всем приходится в каждом туре. В этом основная разница между нашим чемпионатом и тем же итальянским.

– Победа в регулярном чемпионате обеспечила казанскому «Динамо» домашний «Финал шести». В чем главное преимущество своей площадки в решающих матчах?

– При своих болельщиках играть приятно. Преимущество и в экономии времени. Не нужно лететь в другой город, восстанавливаться после дороги, не нужно тратить время на привыкание к новому залу. Но для таких мастеров принципиальной разницы место проведения матчей не имеет. Что Казань доказала в декабре уверенной победой в Кубке России. Арина Федоровцева там подавала так, что московский зал для нее новым совсем не выглядел. (Улыбается) Я знаю волейболисток, играющих лучше в гостях – когда трибуны болеют против них. А даже если чужие болельщики психологически давят, волнение уходит на первых же минутах.

Когда команда поддерживает тренера

– Поговорим о других командах. В начале сезона петербургскую «Ленинградку» называли теневым фаворитом. Насколько этому статусу команда соответствует?

– На последнем отрезке «Ленинградка» прибавила в игре, еще до того как главный тренер Александр Кашин ушел на карантин. Не зря Кашин говорил, что если команда сыграет в свой волейбол, то может победить любого соперника. Были у «Ленинградки» хорошие матчи, были и плохие, без них никуда. Но результат регулярного чемпионата вполне соответствует игре команды. Команда набрала много очков на заключительном отрезке регулярного чемпионата и это намекает на хорошее завершение сезона. Задача попасть в еврокубки выглядит выполнимой.

– Большинство матчей «Ленинградка» использует только шесть-семь (не считая либеро) игроков.

– Это говорит о том, что тренер доверяет этим игрокам. И верит в них в любой ситуации. Но команда у «Ленинградки» возрастная, для нее очень важно физическое состояние. В матче последнего тура регулярного чемпионата (с нижегородской «Спартой») пришлось выпустить молодежный состав.

– Два месяца «дикие пчелы» (прозвище «Ленинградки» ) играли без Александра Кашина. Под руководством Алексея Лазневого (старшего тренера) что-то в волейболе команды и управлении игрой заметно поменялось?

– Нет. Насколько знаю, Александр Леонидович дистанционно руководил процессом. Смотрел все матчи, был на связи, уверена, и тренировки он дистанционно вел. А когда ему разрешили выходить из дома, то уже весь процесс находился под чутким руководством Кашина. Но и для Алексея Лазневого возникла непростая проверка.

– В чем именно?

– Всего в матче предусмотреть невозможно. Иногда нужно реагировать на ситуацию моментально, а телефонный звонок, если он в разгар матча раздается, еще надо услышать. Хорошо, что «Ленинградка» выиграла первые два матча под руководством Лазневого. Это стало поддержкой тренера со стороны команды. У них все сложилось. Потому что если б те матчи завершились поражениями, даже в пяти партиях, это бы выглядело по-другому. Раньше девчонкам не хватало уверенности. Когда борешься, все делаешь, но не побеждаешь. Сейчас, вместе с победами, к «Ленинградке» пришла уверенность в своих действиях во многих игровых ситуациях. Нет нервотрепки, они могут и на подаче рискнуть, и первым темпом сыграть.

«В Челябинске мексиканка справилась, но в других командах ей будет сложно»

– После закрытия Суперлиги ожидалось, что небогатые клубы будут в большей степени, чем ранее, работать на перспективу, доверять молодежи. Насколько эти ожидания подтвердились?

– Выделяется «Заречье». Там уже много лет работает Вадим Панков, подготовивший много волейболисток, в том числе для сборной. Очень интересные игроки появились в «Липецке» и «Спарте». Думаю, девчонок оттуда пригласят не только в более сильные команды, но и сборную. Если назову Арину Федоровцеву, то наверное, никого не удивлю. Она дебютировала еще в прошлом сезоне, но по ходу этого заметно прибавила в вариантах игры. Видно, что Арина быстро думает на площадке. Не просто сильно подает и атакует, а именно переигрывает соперников. Это проявилось у нее в нынешнем сезоне, когда Федоровцева побольше поиграла в основном составе. У нее для такого волейбола хватает выносливости и концентрации.

– Занявший последнее место челябинский «Динамо-Метар», за счет быстрой атаки и хорошей игры в защите заслуживал похвалы со стороны специалистов и создавал проблемы многим соперникам. Из Челябинска стоит ждать пополнения в более сильных командах?

– Трудно кого-то выделять, когда у команды нет результата. В Челябинске по ходу сезона не все было просто, менялся тренер. Команда работала, старалась, там есть перспективная молодежь. Думаю, в межсезонье интерес к девочкам со стороны других команд будет.

– В том числе и к мексиканской нападающей Андреа Ранхель Фернандес , одной из самых результативных игроков чемпионата?

– Сложновато будет Фернандес в более сильных командах. Во-первых, она невысокого роста. А в других командах есть свои диагональные, как Фабрис, например, с ее опытом и физическими данными. Для «Динамо-Метар» Фернандес с задачей справилась. Мексика – не самая волейбольная страна в мире. И если волейболистка оттуда так выделяется в российской команде и занимает место среди лидеров по результативности во всей лиге, то это вопрос и о состоянии нашего чемпионата.

– Вы отметили невысокий рост мексиканской диагональной. Но «Динамо-Метар» в целом по меркам Суперлиги команда очень невысокая. Такой реально претендовать на место в восьмерке?

– Это непросто. Мы хоть уступаем по игре в защите и по скорости тем же итальянкам, но у нас высокий блок и мощная атака. Против этого игрокам с маленьким ростом бороться сложно, нужно переигрывать за счет каких-то других качеств. Но причина последнего места «Динамо» – Метар» – конечно, не рост. По ходу сезона в Челябинске были свои сложности. Команда хоть и навязывала борьбу, выигрывала партию, а иногда и две, но за весь чемпионат одержала только четыре победы.

– А какие команды удивили в чемпионате со знаком «плюс»?

– «Липецк». Это единственный участник квалификационного раунда среди дебютантов Суперлиги. И место в десятке «Липецк» забронировал себе задолго до завершения чемпионата. При этом у «Липецка» выбывали ведущие игроки – связующая, нападающая первого темпа Светлана Дорсман. Это для команды большая потеря. Но тренерская рука была видна. Ожидаю, что к девочкам из «Липецка» будет интерес от ведущих команд.

Четыре варианты для Олимпиады

– Если бы чемпионат закончился сегодня, то кого б вы назвали лучшими по амплуа?

– Вы хотите, чтобы девочки обиделись и со мной не разговаривали? (Улыбается)

– Мы же уточняем, что это выбор на сегодняшний день. У всех еще впереди решающие матчи, в которых можно мнение о своей игре изменить.

– Из связующих лучшими в этом сезоне считаю Рысеву и Старцеву. Рысева – перспективная, мне очень нравится ее игра. Из диагональных трудно выбрать. Наверное, Фабрис.

– Ставите ее даже выше Гончаровой?

– Почему «даже»? Разве Гончарова так хорошо играет в последнее время? Но ее нестабильность связана с частой сменой связующих. Предполагалось, что основной связующей будет Татьяна Романова, она выбывала из-за травмы и пасовала Марина Бабешина. Перестановки сказываются на эффективности нападающих. Хотя и у Фабрис провальные матчи были. Еще надо Гарелик сюда включить.

– Центральные блокирующие?

– Королева и Фетисова. Из доигровщиц самый сложный выбор. Конечно, это Федоровцева, еще Воронкова, Перрейра. Можно включить и Сокольчик, хотя у нее разные матчи были.

– А либеро?

– Однозначно Подкопаева!

– Напоследок о сборной России. У нас есть шанс увидеть в ее составе на Олимпиаде новые имена?

– Молодежь привлекать надо, но надо им дать и время, а времени на эксперименты летом не будет. У тренеров сборной на руках четыре варианта подготовки к Олимпиаде. В зависимости от расписания Лиги наций будет составлен план подготовки. Времени при любом варианте окажется мало, поэтому я беспокоюсь даже за опытных игроков.