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Вячеслав Зайцев: «Зенит» может обыграть в ответном матче «Динамо» даже со счетом 3:0
23 марта 13:13
автор: Дмитрий Смирнов
автор фото: ВК «Динамо» (Москва)

Вячеслав Зайцев: «Зенит» может обыграть в ответном матче «Динамо» даже со счетом 3:0

В четверг в Санкт-Петербурге состоится второй матч финала Кубка ЕКВ.

Один из лучших связующих в истории мирового волейбола, олимпийский чемпион и двухкратный чемпион мира в составе сборной СССР, прокомментировал российский финал в Кубке Европейской Конфедерации волейбола, рассказал о проблемах наших команд и об ожиданиях перед решающим этапом чемпионата Суперлиги.

«БРИЗАР ИГРАЕТ НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ, А НАШИ СВЯЗУЮЩИЕ ПРОВАЛИЛИСЬ»

- Победа «Динамо» над «Зенитом» в первом финальном матче Кубка ЕКВ стала для бело-голубых уже пятой подряд над этим соперником. «Динамо» настолько сильнее главного предсезонного фаворита?
- Нет, это не повод говорить о безоговорочном преимуществе «Динамо». В финале еврокубка был матч равных соперников, команды сыграли в волейбол достойного качества, хотя выдающегося мастерства не показали. А на счет победной серии «Динамо» в матчах с «Зенитом» - бывает, что каком-то отрезке кто-то по разным причинам часто проигрывает одной и той же команде, которая становится неудобной. Например, «Динамо» в регулярном чемпионате Суперлиги проиграло только два матча, но оба – «Факелу».

- Предыдущие три матча «Зенит» проиграл бело-голубым с общим счетом по сетам 1:9. В прошлую среду матч вышел намного упорнее.
- «Динамо» в последнее время чуть сбавило, «Зенит» наоборот прибавил и имел отличный шанс заканчивать игру в четырех сетах. Но сказались ошибки диагонального Ивана Подребенкина, который равной заменой Виктору Полетаеву не выглядит. В этой позиции у «Динамо» было подавляющее преимущество – диагональный Цветан Соколов сыграл на порядок сильнее.

- Почему после упорных четырех сетов «Динамо» победило с большим преимуществом на тай-брейке? (15:9 – прим. «Советского спорта»).
- Сказались те же ошибки. Не может так быть, что волейболист постоянно стоит в запасе, изредка появляется на площадке, а потом выходит вместо ведущего игрока и сразу сам становится лидером. Речь опять же о Подребинкине. В короткой партии недостаточная готовность играть на высоком уровне такие матчи наглядно проявилась. Это проблема, когда лидеры команды – центральные блокирующие. Как сейчас у «Зенита».

- Почему проблема?
- А сколько на площадке находится центральный? Прошел переднюю линию, подал подачу и сел на скамейку. Вести команду вперед и заводить ее должны в первую очередь игроки, которые на площадке находятся постоянно. После травмы Виктора Полетаева эта позиция у «Зенита» просела. Думаю, в первом матче финала кубка ЕКВ стоило попробовать в диагонали Ореола Камехо. После травмы кубинец, возможно, еще не готов в полную силу играть на своей основной позиции. А вот перевод Камехо во вторую зону мог усилить и разнообразить игру. Вообще, меня удивляет комплектование многих клубов Суперлиги, не только петербургского «Зенита».

- Что с комплектованием не так?
- В командах явно видно разделение на основных и запасных. На роль первых набираются 6-7 человек, они играют в большинстве матчей. А остальные смотрят со стороны. Это обедняет игру, ограничивает количество неожиданных решений. Когда же ведущих игроков приходится заменять запасным, они к этому не готовы. Что сразу может ослабить игру команды.

- Зато французский связующий питерского «Зенита» ведет игру разнообразно, подключая нападающих в тех зонах, где соперники совсем не ждут. Что скажете о своем коллеге по амплуа – Антуане Бризаре?
- Мне нравится связующий «Зенита». В том же финале еврокубка француз уверенно и надежно вел игру. Бризар – связующий добротного европейского уровня.

- Кого еще из связующих можно выделить в этом сезоне?
- Сейчас особо отмечать некого. Не оправдывают ожиданий даже опытные заслуженные игроки. Александр Бутько провалился, Павел Панков на данном этапе не столь хорош – играет слабее, чем в конце прошлого года.

«В «ФИНАЛЕ ШЕСТИ» ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СНАЧАЛА»

- Из участников «Финала шести» пока известны только два – «Динамо» и «Кузбасс». Кто-то из участников квалификационного раунда из нижней части таблицы способен преподнести сюрприз? (Разговор с Зайцевым состоялся до первых матчей квалификационного раунда).
- Думаю, нет. Это в большей степени зависит от фаворитов. Если оба «Зенита», «Факел» и «Локомотив» сыграют на протяжении обоих матчей в свою силу и никакой расслабленности не допустят, должны дважды выиграть с запасом, третьи матчи не понадобятся. Что сейчас «Югра-Самотлор» может противопоставить питерскому «Зениту»? Конечно, он должен выходить в «Финал шести» без особых сложностей. Тоже самое касается и всех остальных команд из верхней части кубковой восьмерки.

- После безоговорочной победы в регулярном чемпионате московское «Динамо» будет главным фаворитом «Финала шести»?
- Нет. Преимущество «Динамо» только в своей площадке. Но столь короткий турнир очень специфичен, поэтому разделять участников на главных фаворитов и остальных невозможно.

- В чем основная специфика решающего этапа чемпионата?
- В плотном графике. В подгруппах команды сыграют всего по два матча, которые идут три дня подряд. Это значит, что поражение в первом матче ставит на грань потери шансов для продолжения борьбы за медали. Зависит еще и от расписания. Если после поражения в первом матче надо будет играть на следующий день, это может сильно усложнить ситуацию. Надо очень быстро привести в порядок эмоциональный фон, возможно, внести в игру коррективы, но на их отработку времени нет! А здесь еще и свежий соперник, у которого накануне матча не было. Потому многое будет зависеть и от качества восстановления. Хорошие шансы на итоговую победу будут у всех шести команд. И вполне допускаю, что чемпионом в таком формате станет казанский «Зенит».

- Вернемся к финалу Кубка европейской конфедерации, который завершится в четверг в Санкт-Петербурге. Как выглядит расклад перед ответной встрече «Динамо» с «Зенитом»?
- Так же, как и перед московским матчем. Даже после поражения в нем шансы «Зенита» на итоговую победу остаются очень высокими. В Петербурге зенитовцы будут играть на привычной площадке, где реализовать свои сильные качества, возможно, окажется проще. При своих болельщиках, которым есть шанс подарить первый в истории клуба трофей. Уже играет после травмы Ореол Камехо, вероятно и возвращение к матчу с «Динамо» основного диагонального Виктора Полетаева. Если все эти факторы сложатся, «Зенит» способен отыграться и взять трофей без дополнительного сета, победив 3:1 или даже 3:0.

источник: «Советский спорт»
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