Желько Булатович: На матч с казанским «Динамо» игроков настраивать не нужно

- Матч против «Минчанки» для нас получился хороший, мы показали высокий процент в атаке, надежно сыграли на приеме, - сказал Булатович. - Ситуация позволила задействовать многих игроков, это порадовало.

- Динамовское дерби с Казанью ожидалось в финале, но теперь вам придется встретиться хозяйками в полуфинале. Или допускаете, что там играть придется с «Протоном»? (Разговор с главным тренером московского «Динамо» состоялся за полтора часа до матча за второе место в группе А «Динамо Ак Барс» (Казань) - «Протон» (Саратов).

- Думаю, что с «Динамо Ак Барс». Но от нас это уже не зависит. Мы свою задачу решили – выиграли оба матча в группе, вышли в полуфинал. Будем ждать соперника.

- Вы ставили задачу выиграть матч как можно быстрее? Чтобы получить дополнительное время для отдыха.

- Я не ставлю таких задач, не думаю об этом. На другой стороне площадки есть соперник, с которым, кстати, у нас недавно был сложный матч в Минске. Сегодня у «Минчанки» тоже получался хороший волейбол, а нам нужно было думать о своей игре, провести ее как можно лучше. А с каким счетом закончится матч, 3:0 или 3:1, для подготовки к полуфиналу не принципиально.

- В пятницу матч будет совсем другого накала. Потребуется дополнительный настрой?

- Не понимаю такую постановку вопроса. Речь о полуфинале чемпионата России! Если игроки сами на него неспособны настроиться и для этого им нужно еще что-то говорить или объяснять, я тогда не знаю, как ответить.

- Насколько трудно играть в почти пустом зале?

- Надо не обращать внимание. Это данность. Так часто бывает, когда турнир проходит в одном городе. Когда не играет команда хозяев, зрителей на трибунах очень мало. Не только в России, в других странах тоже.