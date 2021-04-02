Браво, Москва! Спасибо, Казань! «Динамо» в финале сыграет с «Локомотивом»

Клубный волейбольный сезон подходит к концу. На этой неделе в Казани определяются обладатели медалей чемпионата страны среди женских команд, на следующей неделе в Москве пройдет мужской «Финал шести». Потом – отдых, после которого сборники начнут подготовку к Лиге наций и Играм в Токио.
Женский финал пройдет в субботу, и в нем сыграет лишь один из фаворитов чемпионата – московского «Динамо» и казанского «Динамо-Ак Барс». Дело в том, что хозяйки «Финала шести» в группе уступили калининградскому «Локомотиву», заняли второе место и вышли на москвичек уже в полуфинале. Который, понятно, сразу же окрестили досрочным финалом.
Матч грандов был запланирован на вечер пятницы, днем же в первом полуфинале встречались «Локомотив» и «Уралочка-НТМК». Молодая команда из Свердловской области играла весело и задорно, но класс и опыт соперниц предсказуемо перевесил сильные стороны уралочек – 3:1 в пользу калининградок.
Наконец, пришло время главного полуфинала принципиальных соперниц, которые на двоих выиграли десять последних чемпионатов России. В течение этого сезона москвички дважды одолели казаночек на тай-брейке, зато последние первенствовали в регулярном чемпионате, поскольку в матчах с другими командами очков не теряли.
В пятничной встрече инициативу сразу прибрали к рукам москвички. Однако усилиями хорватки Саманты Фабрис и юной Арины Федоровцевой положение на площадке удалось выровнять. Последняя вообще заслуживает исключительно теплых слов за свою игру. Учитывая, что возраст Арины всего ненамного больше ее 15 номера, Федоровцеву с уверенностью можно назвать будущим не только казанского, но и всего российского волейбола.
Первая партия проходит на качелях – соперники поочередно вырываются вперед. Вообще, в первом сете обе команды показывают волейбол экстра-класса. Бросается в глаза преимущество москвичек в атаке, хозяйки же хороши в защите – либеро Анна Подкопаева и Евгения Старцева порой творят чудеса. В интервью «Советскому спорту» перед матчем связующая «Динамо-Ак Барс» сказала, что решающее значение в этой игре будет иметь физическая форма и нюансы. Один из них – свои ошибки хозяек в концовке – решил исход первой партии в пользу гостий – 25:23.
У «Динамо-Ак Барс» выпадает из игры вторая иностранка – мексиканская доигровщица Саманта Брисио. В третьей партии Ришат Гилязутдинов вообще уберет ее с площадки. Во второй же тренер хозяев пробует изменить рисунок игры за счет новых связующей и блокирующей – Старцеву и Королеву меняют Попова и Марюхнич. На короткое время это приносит результат – счет в сете становится равным, но потом москвички вновь уходят в отрыв. У хозяек начинает хромать прием. Вообще игра гостий выглядит более целостной. У «Динамо-Ак Барс» случаются отдельные всплески, вроде двух подряд очков, набранных на блоке вернувшейся на площадку Королевой, но это лишь эпизоды.
Вторая партия завершается со счетом 25:20. В начале третьей при счете 4:3 в пользу москвичек случается фантастический по красоте розыгрыш, во время которого Королева трижды (!) закрывает блоком атаки соперниц. К сожалению для местных болельщиков, после четвертого блока центральной мяч улетает за пределы площадки. Ко всем напастям хозяек добавляется то, что атаки вкалывающей за двоих Саманты Фабрис уже теряют пробивную силу. А вот нападение «Динамо» работает, как часы: две Наталии – Гончарова и бразильянка Перейра – исправно набирают очки. Долго такая игра продолжаться не может – москвички легко побеждают в третьей партии 25:16 и выходят в финал.
Казань же стоит поблагодарить за отличную организацию «Финала шести», яркие эмоции, ну и за отличную команду. Мало того, что «Динамо-Ак Барс» уже сейчас выглядит блестяще, команда еще проходит период становления и роста, учитывая, что сразу четыре игрока казаночек родились уже в новом веке. И они не просто числятся в составе, а регулярно выходят на площадку. Сложно даже представить, чего ожидать от Федоровцевой, Поповой и компании в следующем сезоне или через год. Потенциал – фантастический!