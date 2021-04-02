Браво, Москва! Спасибо, Казань! «Динамо» в финале сыграет с «Локомотивом»

Клубный волейбольный сезон подходит к концу. На этой неделе в Казани определяются обладатели медалей чемпионата страны среди женских команд, на следующей неделе в Москве пройдет мужской «Финал шести». Потом – отдых, после которого сборники начнут подготовку к Лиге наций и Играм в Токио.

Женский финал пройдет в субботу, и в нем сыграет лишь один из фаворитов чемпионата – московского «Динамо» и казанского «Динамо-Ак Барс». Дело в том, что хозяйки «Финала шести» в группе уступили калининградскому «Локомотиву», заняли второе место и вышли на москвичек уже в полуфинале. Который, понятно, сразу же окрестили досрочным финалом.

Матч грандов был запланирован на вечер пятницы, днем же в первом полуфинале встречались «Локомотив» и «Уралочка-НТМК». Молодая команда из Свердловской области играла весело и задорно, но класс и опыт соперниц предсказуемо перевесил сильные стороны уралочек – 3:1 в пользу калининградок.

Наконец, пришло время главного полуфинала принципиальных соперниц, которые на двоих выиграли десять последних чемпионатов России. В течение этого сезона москвички дважды одолели казаночек на тай-брейке, зато последние первенствовали в регулярном чемпионате, поскольку в матчах с другими командами очков не теряли.

В пятничной встрече инициативу сразу прибрали к рукам москвички. Однако усилиями хорватки Саманты Фабрис и юной Арины Федоровцевой положение на площадке удалось выровнять. Последняя вообще заслуживает исключительно теплых слов за свою игру. Учитывая, что возраст Арины всего ненамного больше ее 15 номера, Федоровцеву с уверенностью можно назвать будущим не только казанского, но и всего российского волейбола.