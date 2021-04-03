«Локо» взял и победил! Калининградки впервые выиграли чемпионат России

После поражения в полуфинале от московского «Динамо» в матче за третье место «Динамо-Ак Барс» обыграло «Уралочку-НТМК». Полностью реабилитироваться за то, что остались без золота, конечно, было невозможно, но все-таки казаночки закончили сезон на позитивной, победной, ноте.

В главном матче компанию москвичкам составил «Локомотив» из Калининградской области. Точно такой же состав финалистов был два года назад, но тогда команды играли серию игр до трех побед, и «Динамо» уверенно победило 3-0. В прошлом году из-за эпидемии до финала дело не дошло: плей-офф был прерван на стадии полуфинала, а медали были распределены по итогам регулярного чемпионата: Казань стала первой, «Локомотив» вторым, «Уралочка» третьей, а москвички остались без наград.

После двух подряд серебряных финишей, вполне логично, что в Калининграде мечтали замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, то есть, на золото чемпионата. Конечно, «Динамо» оставалось фаворитом, и на длинной дистанции серии плей-офф это превосходство, скорее всего, сказалось бы. Но в отдельно взятом матче шансы команд вполне можно было считать равными, тем более, что в регулярке клубы обменялись победами.

Важную роль могли сыграть физические кондиции после долгого сезона в целом и напряженно недели «Финала шести» в частности. Во многом благодаря этому, кстати, москвички одолели в полуфинале «Динамо-Ак Барс». Психологический настрой так же имел большое значение. Дополнительно настраивать на такой матч команды не нужно. Скорее, тренерам необходимо было сделать так, чтобы игроки не вышли на матч с «гирями» ответственности на ногах, раскрепостились, но при этом не расслабились. Во многом от того, кто больше преуспеет в настрое волейболисток на матч – наставник «Локомотива» Андрей Воронков или тренер «Динамо» Желько Булатович – зависел итог встречи.

Игра показала, что оба тренера справились с задачей. Москвички по традиции с самого начала прибирают инициативу к рукам. Наталия Перейра и Яна Щербань зажигают в нападении, но то, что творит блок москвичек – это просто фантастика. Одна за другой атаки калининградок упираются в стену рук соперниц. Оставив надежду на то, чтобы нападающие пробились на краях сетки, связующая «Локо» Лаура Дейкема перестраивает игру в атаке: калининградки переходят на первый темп и пайп, что приност пользу, но выиграть, атакуя только по центру невозможно – 25:21 первый сет остается за Москвой.