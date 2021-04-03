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«Локо» взял и победил! Калининградки впервые выиграли чемпионат России
03 апреля 21:43
автор: Олег Чикирис

«Локо» взял и победил! Калининградки впервые выиграли чемпионат России

Чудеса случаются, надо только верить. Именно это произошло в финале чемпионата России по волейболу среди женских команд.

После поражения в полуфинале от московского «Динамо» в матче за третье место «Динамо-Ак Барс» обыграло «Уралочку-НТМК». Полностью реабилитироваться за то, что остались без золота, конечно, было невозможно, но все-таки казаночки закончили сезон на позитивной, победной, ноте.

В главном матче компанию москвичкам составил «Локомотив» из Калининградской области. Точно такой же состав финалистов был два года назад, но тогда команды играли серию игр до трех побед, и «Динамо» уверенно победило 3-0. В прошлом году из-за эпидемии до финала дело не дошло: плей-офф был прерван на стадии полуфинала, а медали были распределены по итогам регулярного чемпионата: Казань стала первой, «Локомотив» вторым, «Уралочка» третьей, а москвички остались без наград.

После двух подряд серебряных финишей, вполне логично, что в Калининграде мечтали замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, то есть, на золото чемпионата. Конечно, «Динамо» оставалось фаворитом, и на длинной дистанции серии плей-офф это превосходство, скорее всего, сказалось бы. Но в отдельно взятом матче шансы команд вполне можно было считать равными, тем более, что в регулярке клубы обменялись победами.

Важную роль могли сыграть физические кондиции после долгого сезона в целом и напряженно недели «Финала шести» в частности. Во многом благодаря этому, кстати, москвички одолели в полуфинале «Динамо-Ак Барс». Психологический настрой так же имел большое значение. Дополнительно настраивать на такой матч команды не нужно. Скорее, тренерам необходимо было сделать так, чтобы игроки не вышли на матч с «гирями» ответственности на ногах, раскрепостились, но при этом не расслабились. Во многом от того, кто больше преуспеет в настрое волейболисток на матч – наставник «Локомотива» Андрей Воронков или тренер «Динамо» Желько Булатович – зависел итог встречи.

Игра показала, что оба тренера справились с задачей. Москвички по традиции с самого начала прибирают инициативу к рукам. Наталия Перейра и Яна Щербань зажигают в нападении, но то, что творит блок москвичек – это просто фантастика. Одна за другой атаки калининградок упираются в стену рук соперниц. Оставив надежду на то, чтобы нападающие пробились на краях сетки, связующая «Локо» Лаура Дейкема перестраивает игру в атаке: калининградки переходят на первый темп и пайп, что приност пользу, но выиграть, атакуя только по центру невозможно – 25:21 первый сет остается за Москвой.

И это при том, что совсем не в ударе в финале оказывается Наталия Гончарова. Она, конечно, помогает команде на блоке и в защите, но задача диагональной атаковать и набирать очки, а с этим у лидера «Динамо» - просто катастрофа. Но даже в таких условиях «Динамо» переигрывает соперника. После двух подряд блоков Перейры на Луизе Липпманн Воронкову приходится убрать немку с диагонали, но вышедшая на площадку Анастасия Стальная упирается в железобетонный блок той же бразильянки. Енина великолепна не только на блоке, но и в атаке первым темпом. 25:19 – еще более уверенная победа «Динамо».

Надо отдать должное характеру калининградок: они не сдаются, бьются, как будто счет 0:0 и ничего не потеряно. Третий сет проходит в равной борьбе, а когда Ирина Воронкова и компания начинают пересиливать москвичек в концовке, Булатович вынужден все-таки заменить Гончарову, а вместе с ней и связующую Татьяну Романову. Игра опять выравнивается, но собственные ошибки хоронят шансы москвичек на победу в сете – 25:23.

Мало кто в этот момент подумал, что и на победу в матче. Гончарова и Романова возвращаются на площадку, а вот вернуть былую игру у «Динамо» не получается. Начинает сказываться та самая «физика». Одна Наталия (Перейра) устает играть за двоих, другая Наталия (Гончарова) так и не находит свою игру. Четвертый сет динамовки отдают – 25:19.

На тай-брейке команды бьются за каждый мяч. Но если в составе «Локо» есть лидер («титан», как называет такого игрока главный тренер сборной Серджо Бузатто) - это Ирина Воронкова, то у «Динамо» его уже нет. Москвички, уже почти почувствовавшие тяжесть золотых медалей у себя на шее, допускают в решающих розыгрышах ошибки и остаются лишь с серебром. У нас – новый чемпион. Впервые в истории им становится «Локомотив»!

Чудеса случаются. Надо только верить в них. До конца.

источник: «Советский спорт»
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