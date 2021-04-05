Cтанислав Саликов: Пятое место «Минчанки» – заслуга Николая Карполя

- Для нас этот турнир - ценный опыт, дополнительная возможность сыграть против ведущих российских команд. И эту возможность мы обязаны использовать по максимуму, выходить на матчи и проводить их с таким же настроем, какой был в квалификационном раунде за право сыграть в Казани. Очередь из желающих занять в Казани наше место была длинная, потому я сказал: «зачем тогда мы сюда так стремились, если играем без должного настроя?». Этот шанс надо ценить. Да, соперники по группе были сильнее и в матчах с нами считались фаворитами. Но только при максимальном настрое мы сможем точно узнать свой уровень и получить достаточно пользы. Настрой должен быть, как на плей-офф, а не товарищеский матч.

- После второго поражения в группе вы покритиковали команду за недостаточный настрой. А какая задача стояла перед «Минчанкой» в «Финале шести?

О драмах и сложностях на пути к успеху, пройденной школе у Карполя и желании собрать в одной команде сильнейших белорусских волейболисток рассказал главный тренер «Минчанки».

Победа над «Протоном» в «Финале шести» позволила «Минчанке» занять в чемпионате России итоговое пятое место, что превратило белорусскую команду в главную сенсацию сезона.

- Показалось, что к матчу за пятое место выводы были сделаны – настрой «Минчанки» был заметен издалека.

- Да, девочки - красавицы. В матче за пятое место мы превзошли «Протон» в первую очередь в желании показать свой лучший волейбол. Не знаю, почему не было у них желания играть, как они могут. А как могут – я видел много раз. Для нас итоговое пятое место – великолепный результат. Который вряд ли получится повторить.

- Если б вам полгода назад сказали, что «Минчанка» сыграет в «Финале шести», как бы это восприняли?

- В начале сезона мы настраивались на выход в плей-офф – задача была попасть в десятку. Дальше тогда не заглядывали.

- В итоге заняли в регулярном чемпионате восьмое место. Что с учетом двойного карантина не выглядит потолком.

- На карантине побывали все команды. Но побывали по-разному. Кто-то карантин обьявляет, а тренировочный процесс продолжается. А кто-то в это время тренировки прекращает. У нас был второй вариант. И это заметно сказалось после возобновления матчей.

Как выигрывать сложные концовки

- Домашний матч квалификационного раунда с «Ленинградкой» – самый драматичный в сезоне?

- Один из них – точно! Мы ведь уже выиграли у «Ленинградки» 3:0 - главный судья показал, что матч закончен. Девчонки уже праздновали победу, когда судьи приняли решение смотреть видеоповтор. К вердикту по его итогам претензий нет, касание сетки у нашего игрока было. Но последовательность действий судейской бригады, на мой взгляд, недопустима.

- Это стало весомым эмоциональным ударом по вашей команде?

- Конечно! Элементарная психология. Когда реализован матчбол, а главный судья свистком и жестом показывает, что матч закончен, команда расслабляется, радуется. И вдруг оказывается, что нужно возвращаться на площадку и доигрывать. Это стало для девочек психологическим ударом, потребовалось время, чтоб вернуться в игровой тонус. Подчеркну – претензий к решению судей нет, они правильно зафиксировали нарушение. Но таких ситуаций возникать не должно. Судьи сначала должны все согласовывать между собой, а не возвращать команды на площадку после сигнала главного арбитра об окончании игры.

- Но в четвертом сете, когда вы упустили четыре матчбола , судьи были не причем. Что помешало поставить победную точку?

- Сложные концовки и матчболы надо уметь играть. В это умение можно включить и опыт, позволяющий выдерживать психологическое напряжение, и внимательность в выполнении тренерской установки. Одного и второго нам тогда не хватило.

«Минчанка» и народное достояние

- После матчей российской Суперлиги насколько для вашей команды интересны матчи чемпионата Беларуси?

- Мы в нем обязаны выполнять задачу – побеждать. Скоро предстоят полуфинальные матчи. «Минчанка» в Беларуси для всех команд – особый раздражитель. Даже выиграть одну партию у нас – повод для радости.

- А каков уровень волейбола в стране?

- К сожалению, низкий. Даже очень. Я просматриваю молодежь и не вижу пока никого, кто мог бы в ближайшее время закрепиться у нас в основном составе.

- В чем главная проблема?

- Нынешнее поколение по сравнению с предыдущим не особо спортивное. У многих девочек уже к 22-23 годам есть хронически травмы, что ограничивает их возможности. К нагрузкам профессионального волейбола они не готовы.

- Белорусские волейболистки выступают в нескольких ведущих российских командах. Для игроков «Минчанки» возможность обратить на себя внимание в России – важная часть мотивации?

- Думаю, да. Карьера профессионального спортсмена не столь длительна. Если у девчонок появляется возможность хорошо заработать, это надо использовать. Я их понимаю. Мы не можем конкурировать по зарплате не только с богатыми российскими клубами, но даже с теми, у кого бюджет намного ниже.

- Многие выступающие в России белорусски хотели бы выступать за «Минчанку»?

- Если б имелась возможность предложить им сопоставимые условия, то конечно, девочки с удовольствием играли здесь. Ведь за границу обычно уезжают вынужденно. Помню это и по себе. Я тоже играл в другой стране и задумывался: а стал б уезжать, если бы мне на родине могли предложить такие условия? Нет, конечно. Играл бы дома.

- Это реально для «Минчанки», в обозримом будущем собрать всех сильнейших?

- Мы работаем над этим, наши финансовые возможности расширяются. Как минимум уже есть средства для того, чтобы шести-семи игрокам предложить хорошие условия. Процентов семьдесят от зарплаты, которую предлагают в России клубы с бюджетом выше среднего.

- Тогда чемпионат России может стать намного интереснее.

- На мой взгляд, найти возможности для создания одной сильной команды в Беларуси реально. Не только в волейболе, но и футболе, хоккее, баскетболе. Чтобы команды, если они выступают в российских турнирах, были не аутсайдерами. Да, несколько таких крепких команд в каждом виде спорта пока сделать нереально, а вот по одной , чтобы собрать в ней сильнейших игроков, привлечь большое внимание и позиционировать, как народное достояние, вполне можно.

- Насколько популярен женский волейбол в Беларуси?

- Могу судить по матчам нашей команды. В других городах интерес к «Минчанке» есть – зрители на трибунах собираются. В Минске на решающих матчах чемпионата страны был обычно полный зал, когда играли с «Ленинградкой» в плеф-офф – тоже полный зал. Наверное, больше бы собиралось людей и на других матчах, но далековато добираться. Прекрасный удобный дворец спорта «Уручье» расположен за пределами города. В будний день туда сможет поехать не каждый любитель волейбола.

Бренд «Уралочки»

- Статус «Минчанки» в Беларуси сравним с вашей бывшей командой , «Уралочкой», в своем регионе?

- Пока нет, конечно. «Уралочка» - бренд российского волейбола и очень популярна в Екатеринбурге. История клуба писалась десятилетями, поэтому с «Уралочкой» даже футбол и хоккей долго конкурировать не могли.

- Сейчас они уже в популярности волейбол подвинули?

- Сомневаюсь. Футбольный «Урал» стал командой приличного уровня недавно, хоккейный «Автомобилист» подтягивается тоже только в последние годы, мужской волейбол в городе столь славной истории не имеет и в Суперлиге сейчас не представлен. Серьезный конкурент для «Уралочки» в Екатеринурге пока лишь один – баскетбольный УГМК. Волейболистки на Урале очень популярны и узнаваемы. Иногда «Уралочка» принимает соперников в Нижнем Тагиле. Если это решающие матчи, то зал всегда битком, свободных мест не найти. А зал в Екатеринбурге (ДИВС) находится в центре города, добираться удобно, потому там тоже посещаемость всегда хорошая.

Система Карполя

- Вы долго работали под руководством легенды российского волейбола Николая Карполя. Насколько он повлиял на ваше тренерское формирование?

- В максимальной степени. Пятое место «Минчанки» в чемпионате России – во многом заслуга и Карполя. Без него этого результата у нас бы не было. Работать вместе с этим великими тренером, наблюдать как он руководит тренировочным процессом , за тем как ведет игру – такой опыт больше не приобретешь нигде.

- Какие слова Карполя об управлении женской командой впечатались в память наиболее крепко?

- Не смогу выделить какую-то одну фразу или одну тему. Я научился у Николая Васильевича всему. Организация у него на высочайшем уровне. Это касается и подбора помощников, и работы клуба, и тренировочного процесса, где все тщательно продумано и предусмотрено, где главным тренером все внимательно контролируется. Волейболистки в «Уралочке» прогрессируют постоянно, каждый сезон проявляют себя молодые игроки. Все это – следствие такой организации работы.

- Почему каждое межсезонье «Уралочка» теряет по несколько ведущих игроков?

- Другие клубы готовы платить намного больше. Место ушедших лидеров у Николая Карполя занимают молодые девочки, для некоторых из них «Уралочка» становится первым клубом в Суперлиге. Но молодежь быстро осваивается на этом уровне и себя проявляет. Постоянная востребованность волейболисток «Уралочки» со стороны конкурентов тоже ведь убедительно говорит о качестве работы Николая Васильевича.

Волейбольный патриотизм

- Слышал мнение, что на переход из «Уралочки» главной звезды наложено табу – Ксения Парубец в другой российский клуб никогда не перейдет.

- И что, это разве плохо? «Уралочка» для Ксении – родной во всех смыслах клуб. Ее мама, Ирина Ильченко, выросла как игрок в «Уралочке», там выиграла все титулы – от чемпионата СССР до Олимпиады и чемпионата мира. Потом в Екатеринбурге стала заниматься волейболом и Ксения, которая прошла в «Уралочке» все этапы и тоже стала игроком сборной. Наверное, какие-то клубы могли бы предложить Парубец больше денег, но мотивация волейболистки определяется не только деньгами. Возможность отблагодарить клуб, который тебя воспитал, играть перед своими болельщиками – это бывает более важно, чем финансовые условия. Надо радоваться, что в спорте есть такой патриотизм.

- Вы отметили, что на место опытных лидеров в «Уралочку» приходит молодежь. Это кредо Николая Карполя – брать не готовых игроков из Суперлиги, а делать мастеров из неопытных и «сырых»?

- Наверное, можно и так назвать. Но лучше об этом спросить у самого Николая Васильевича. Отмечу, что он на этапе работы с игроком выжимает из него максимум. Часто бывает, что свой лучший волейбол в карьере девочки показывают именно в «Уралочке».

- Поработав рядом с Карполем, поняли – реально ли с успехом перенять его экспрессивную манеру воздействия на игроков во время матча?

- Наверное, Николай Васильевич услышав этот вопрос, ответил бы: «пусть попробуют перенять». (Улыбается) Но этот метод он успешно использует уже несколько десятилетий и хорошо знает, как и когда его применять. Сомневаюсь, что если кто-то сознательно станет перенимать, получится с таким же эффектом. Лучше поговорите об этом с Карполем. Вы мне и так уже много вопросов про него задали, Николай Васильевич будет все это читать, а потом меня спросит: «ты главным экспертом уже стал»? (Улыбается)