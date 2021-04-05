Сенсация на старте. «Локомотив» обыграл казанский «Зенит»

Лишь в субботу в Казани завершилась решающая стадия женского чемпионата России, а в понедельник в столице началась мужская, тоже - в формате «Финала шести». На вкус и цвет товарища нет: кому-то нравится плей-офф, но лично мне именно «Финал шести». В пользу серий игр на вылет говорит, разве что, справедливость такого розыгрыша чемпионского титула: вероятность случайности в нем сведена к минимуму. У «Финала шести (четырех, восьми)» преимуществ побольше. Меньшая предсказуемость результатов (в одном матче любой здесь может победить любого), компактность во времени и пространстве, интрига и напряжение почти в каждом игре, возможность увидеть всю элиту российского волейбола в одном месте. В общем, если бы у меня спросили совета, я бы порекомендовал оставить подобный формат и в неолимпийские годы. Зрители, а значит и волейбол, от этого только выиграют.

В группе А мужского «Финале шести» оказались московское «Динамо», «Зенит» из Санкт-Петербурга и новоуренгойский «Факел», в группе В - кемеровский «Кузбасс», казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Причем, в отличие от решающей стадии женской Суперлиги-Париматч у мужчин каждая из шести команд имеет реальные шансы на итоговую победу.

Справедливость этого тезиса соперники начали доказывать с первого матча. Во встрече «Локомотива» с казанским «Зенитом» последние считались фаворитами. В стартовых двух партиях у подопечных Владимира Алекно всё шло по плану: в первом сете их преимущество было безоговорочным - 25:19, во втором - победу уже пришлось вырывать на зубах - 25:23. В принципе игра могла поменять ход уже во второй партии: новосибирцы отлично начали сет, подавая настолько хорошо, что Алекно вынужден был заменить Эрвина Нгапета - 6:1 в из пользу. «Локомотив» лидировал всю партию, но казанцы потихоньку сокращали отрыв. В концовке очень помогли две подачи на вылет Андрея Сурмачевского, и победа осталась за «Зенитом», игроки которого допускали меньше собственных ошибок.

Сценарий третьей партии практически полностью повторил то, что было во втором сете: «Локо» убежал в отрыв, «Зенит» догонял, но на этот раз достать блестяще игравших на приеме новосибирцев не смог. Выдающийся матч провел сербский диагональный «Локомотива»: 26 очков в атаке, шесть эйсов, блок - шикарная коллекция. Но ему ничуть не уступал Максим Михайлов: диагональный Казани наберет в итоге 27 очков, притом что атаковал он меньше серба, а процент в нападении у него был просто фантастический - 74.

Пожалуй, связующий «Зенита» Александр Бутько мог бы больше использовать Максима. Быть может тогда бы на «больше-меньше» в четвертом сете удача могла улыбнуться казанцам. А так - 29:27, и исход матча решился на тай-брейке, где сильнее вновь оказался «Локомотив» - 15:13. Новосибирцы выиграли, но победа в пяти сетах почти не оставляет им права на поражение во второй игре в группе. Само собой, у «Зенита» такой возможности тоже нет.