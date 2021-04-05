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Сенсация на старте. «Локомотив» обыграл казанский «Зенит»
05 апреля 22:14
автор: Олег Чикирис
автор фото: ВК "Локомотив"

Сенсация на старте. «Локомотив» обыграл казанский «Зенит»

В Москве стартовал «Финал шести» мужской волейбольной Суперлиги.

Лишь в субботу в Казани завершилась решающая стадия женского чемпионата России, а в понедельник в столице началась мужская, тоже - в формате «Финала шести». На вкус и цвет товарища нет: кому-то нравится плей-офф, но лично мне именно «Финал шести». В пользу серий игр на вылет говорит, разве что, справедливость такого розыгрыша чемпионского титула: вероятность случайности в нем сведена к минимуму. У «Финала шести (четырех, восьми)» преимуществ побольше. Меньшая предсказуемость результатов (в одном матче любой здесь может победить любого), компактность во времени и пространстве, интрига и напряжение почти в каждом игре, возможность увидеть всю элиту российского волейбола в одном месте. В общем, если бы у меня спросили совета, я бы порекомендовал оставить подобный формат и в неолимпийские годы. Зрители, а значит и волейбол, от этого только выиграют.

В группе А мужского «Финале шести» оказались московское «Динамо», «Зенит» из Санкт-Петербурга и новоуренгойский «Факел», в группе В - кемеровский «Кузбасс», казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Причем, в отличие от решающей стадии женской Суперлиги-Париматч у мужчин каждая из шести команд имеет реальные шансы на итоговую победу.

Справедливость этого тезиса соперники начали доказывать с первого матча. Во встрече «Локомотива» с казанским «Зенитом» последние считались фаворитами. В стартовых двух партиях у подопечных Владимира Алекно всё шло по плану: в первом сете их преимущество было безоговорочным - 25:19, во втором - победу уже пришлось вырывать на зубах - 25:23. В принципе игра могла поменять ход уже во второй партии: новосибирцы отлично начали сет, подавая настолько хорошо, что Алекно вынужден был заменить Эрвина Нгапета - 6:1 в из пользу. «Локомотив» лидировал всю партию, но казанцы потихоньку сокращали отрыв. В концовке очень помогли две подачи на вылет Андрея Сурмачевского, и победа осталась за «Зенитом», игроки которого допускали меньше собственных ошибок.

Сценарий третьей партии практически полностью повторил то, что было во втором сете: «Локо» убежал в отрыв, «Зенит» догонял, но на этот раз достать блестяще игравших на приеме новосибирцев не смог. Выдающийся матч провел сербский диагональный «Локомотива»: 26 очков в атаке, шесть эйсов, блок - шикарная коллекция. Но ему ничуть не уступал Максим Михайлов: диагональный Казани наберет в итоге 27 очков, притом что атаковал он меньше серба, а процент в нападении у него был просто фантастический - 74.

Пожалуй, связующий «Зенита» Александр Бутько мог бы больше использовать Максима. Быть может тогда бы на «больше-меньше» в четвертом сете удача могла улыбнуться казанцам. А так - 29:27, и исход матча решился на тай-брейке, где сильнее вновь оказался «Локомотив» - 15:13. Новосибирцы выиграли, но победа в пяти сетах почти не оставляет им права на поражение во второй игре в группе. Само собой, у «Зенита» такой возможности тоже нет.

Во втором матче понедельника с «Факелом» играл другой «Зенит» - из Санкт-Петербурга. Надо сказать, что новоуренгойцы - уникальная команда: в регулярном чемпионате в матчах с командами первой шестерки у них положительный баланс - шесть побед против четырех поражений, причем все проигрыши - в пяти сетах. Безговорочного лидера чемпионата - московское «Динамо» - «Факел» обыграл дважды, зато умудрился проиграть последней и предпоследней командам Суперлиги - «Белогорью» и «Динамо-ЛО». В общем, в этой встрече можно было ожидать всего, чего угодно. Но, к сожалению, игра сильно уступила в интриге предыдущей. Борьба в ней была лишь в третьей партии: победа в первой легко досталась «Факелу», во второй и в четвертой - «Зениту».

Во вторник у команды из Санкт-Петербурга - принципиальный матч против московского «Динамо», которому подопечные Туомаса Саммелвуо уступили в обеих играх чемпионата и в обоих финалах, в которых играли команды - Кубке России и Кубке ЕКВ. Пора брать реванш.

СТАТИСТИКА

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» (Новый Уренгой) - 3:1 (20:25, 25:19, 25:23, 25:17)

«Зенит-Казань» - Локомотив (Новосибирск) - 2:3 (25:19, 25:23, 22:25, 27:29, 13:15)

источник: «Советский спорт»
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