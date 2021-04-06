«Зениты» биты. Казань - без медалей, у Питера - комплекс «Динамо»

Игровой день начался с противостояния казанского «Зенита» и «Кузбасса». При этом для кемеровчан это был первый матч, а значит, у них было право на поражение, а вот у «Зенита», уступившего накануне «Локомотиву», такой возможности не было.

Казанцы уверенно взяли первую и третью партии, и не менее уверенно уступили во второй и четвертой. У «Кузбасса» было серьезное преимущество на подаче (пять эйсов в матче сделал Евгений Сивожелез, три - Иван Зайцев), а также на приеме (тут тоже здорово проявил себя Сивожелез). «Зенит» подвели легионеры. Бартош Беднорж, первую половину встречи отыгравший сносно, потом расклеился. Особенно слабо поляк выглядел на приеме, допустив аж семь ошибок - больше, чем все игроки «Кузбасса» вместе взятые. В пятом сете Владимир Алекно вынужден был заменить Беднаржа на Федора Воронкова. Тот хорошо вошел в игру, и казанцы сумели переломить ход неудачно складывавшейся для них партии, в которой они с самого начала уступали два-три очка. «Зенит» даже вышел вперед. Очень красивым в концовке вышел результативный удар Эрвина Нгапета спиной к сетке при счете 12:12. Однако, улыбнувшись французу один раз, удача тут же от него отвернулась. Нгапет заигрался и на матчболе у соперника вместо розыгрыша решил атаковать не очень удобный переходящий мяч, и ошибся.

Поражение оставило казанцев без медалей, а «Локомотив» и «Кузбасс» отправляются в полуфинал от группы «Б». «Зенит» же в новом году мы, скорее всего, не узнаем. Перемены в возрастной команде назрели и были бы в любом случае, а неудачное выступление в «Финале шести» их только ускорят.

Во втором матче дня встречались принципиальные соперники - московское «Динамо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Гости накануне обыграли «Факел» и почти гарантировали себе место в полуфинале, но победа в сегодняшнем матче им, как минимум, не помешала бы, а учитывая то, как складывались игры соперников в сезоне, была нужна кровь из носа. Дело в том, что питерцы в этом сезоне проиграли москвичам все, что можно - финал Кубка страны, финал Кубка ЕКВ, оба матча в розыгрыше Суперлиги. Учитывая равный класс соперников, можно сказать, что у «Зенита» выработался комплекс перед «Динамо».

К сожалению для гостей, сегодняшний матч лишь подтвердил эту гипотезу. Лишь в первом сете с помощью результативного блока и хорошей игры в атаке зенитовцы смогли обыграть соперника. Остальные же партии остались за хозяевами, причем порой складывалось ощущение, что играют команды из разных лиг. 25:16 в третьей партии, как вам это нравится? Четвертая проходила в том же духе, но где-то в ее середине динамовцы расслабились, и «Зенит» ненадолго возродил интригу, сократив разрыв с пяти до одного очка. Но Цветан Соколов, Ярослав Подлесных и компания вновь восстановили комфортный разрыв в счете. Последний вообще провел выдающийся матч, впрочем, это можно сказать о любом игроке «Динамо».