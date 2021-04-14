«Золотые» «Северянки»

За десять последних лет «Северянка» выигрывала чемпионат Высшей лиги «А» 5 раз. И с учетом этой победы собрала наивысший медальный урожай в истории второго волейбольного дивизиона - пять золотых, три серебряных и одна бронзовая медаль.

Победная поступь «Северянки» в Высшей лиге «А» впечатляет, команда обеспечила себе чемпионство за 8 матчей до окончания первенства. И при этом два заключительных этапа «финала четырёх», в Курске и у себя дома, в Череповце, не прохлаждалась – 5 побед в 6 играх. Причем на домашней арене, перед соскучившимся по волейболу болельщиками (в городе как раз сняли часть ковидных ограничений) «Северянка» выдала стопроцентный результат. «В целом сезон был сложный – карантин, рваный график игр. Но нас так поддерживали болельщики! Мы просто не имели права их подвести», - сказал после заключительного матча главный тренер Роман Самбурский.

В воскресенье победные фанфары прозвучат в честь «Северянки-2», которая выиграла первенство в Высшей лиге «Б». И более чем вероятно, что начинание старших коллег поддержит «Северянка-3», которая считается фаворитом проходящего в эти дни в городе на Шексне финального турнира Первой лиги. Этот успех – не случайность. Череповец, прежде известный спортивному миру исключительно благодаря хоккею, стал одной из столиц волейбольной России.

Досрочно стала чемпионом сезона 2020-21 и «Северянка-2» в Вышей лиге «Б», более чем вероятны медали высшей пробы у «Северянки-3» в Первой лиге. Вдобавок к этим викториям на «внутренних фронтах» осенью прошлого года именно череповчанки привели к победе юношескую сборную Россию на чемпионате Европы, национальная команда была наполовину укомплектована волейболистками из «Северянки-2». Однако же и этим список трофеев сезона 2020-21 не исчерпан. Воспитанницы клуба завоевали «серебро» Всероссийской универсиады. Кубок студенческой волейбольной ассоциации тоже уехал в Череповец.

Волейбольная пирамида

В настоящую «фабрику побед» «Северянка, и до того выдававшая хорошие результаты, но не отличавшаяся стабильностью, превратилась семь лет назад, когда официальным партнером клуба стала компания «ФосАгро», мировой и российский лидер по производству фосфатных удобрений. Волейбол в Череповце начал всерьез конкурировать по популярности с хоккеем. И уж точно не уступает ему в основательном подходе к делу. В основе этой «пирамиды» - лучший по всем параметрам на Северо-Западе России Волейбольный центр, который рассчитан на 450 человек разных возрастов, а также школа олимпийского резерва.

А 2015 году Всероссийская федерация волейбола решила сделать именно Череповец «основой» юношеской сборной России руководить командой приехал известный специалист Александр Кариков, сказавший по приезду: «Я поражен той базой, которая есть в Череповце для занятий волейболом. Здесь имеется абсолютно всё, чтобы работать на высокий результат!»

И высокие результаты не заставили себя долго ждать и на международной арене. Два «золота» и «серебро» чемпионата Европы, две «бронзы» на чемпионатах мира юниорских и молодёжных национальных сборных под руководством Александра Карикова, ведущую роль в которых играли воспитанницы череповецкого волейбола. А честь основной национальной сборной в разные годы защищали ставшие настоящими «звездами» отечественного волейбола Наталья Дианская, Юлия Подскальная, Александра Ефремова, Ксения Кравченко.

Кто бы мог представить себе еще лет 10-15 назад, что мрачноватый, северный Череповец будет болеть волейболом? А теперь – переполненные (в доковидные времена) трибуны! Детские фестивали «Праздник мяча» соревнования по пионерболу среди дошколят и младших школьников, игровые мастер-классы, - всё это в рамках проекта «ФосАгро» «ДРОЗД» (детям России – здоровье, образование и духовность). В 2015 году, и опять при поддержке «ФосАгро», был дан старт проекту «Волейбол без границ» для адаптации и социализации людей с ограниченными возможностями. Поэтому в Череповце не сомневаются – нынешний триумф для «северянок» не последний!

Роман Самбурский, главный тренер клуба «Северянка»:

- В этом победном сезоне 60% состава «Северянки» составили «выпускницы» череповецкой школы волейбола. Бытует мнение, что с собственными воспитанниками можно играть в чемпионатах, но не побеждать в них. Череповец уверенно опровергает это! Более того, в некоторых матчах получалось так, что на площадке оказывались исключительно наши воспитанницы, и играли они великолепно. «Вишенкой» на этом торте является тот факт, что весь тренерский штаб также представлен исключительно уроженцами нашего города.

Конечно, всё перечисленное было бы невозможно без поддержки компании «ФосАгро». И это не просто дежурный реверанс партнёрам, а факт. «Северянка» является рекордсменом российской Высшей лиги «А» по числу завоеванных медалей - их в общей сложности девять. Так вот, «дофосагровская» эпоха клуба отмечена двумя медалями за шесть сезонов. А в своей новейшей истории «Северянка» выиграла семь медалей Высшей лиги «А» в восьми чемпионатах.