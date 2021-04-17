Туомас Саммелвуо: Понимаю, что «Зенит» многих раздражает. К «Ювентусу» и «Баварии» относятся также

- Что наш результат надо ценить. Да, три раза подряд проигрывать в финале обидно, все хотят побеждать. Но учитывая ситуацию пандемией, травмы и сложности с физическим состоянием, парни большие молодцы. Мы достигли очень хорошего результата. Да, если б довели до победы четвертый сет, продолжили бы борьбу за чемпионство на тай-брейке. И все же не хочу эти «если». Результат уже есть. Надо его принять, проанализировать ошибки и двигаться вперед. Как и всегда.

- После поражения в финале чемпионата России вы сказали, что гордитесь своей командой и только в «Зените» знают, как тяжело дался сезон. Что имели в виду?

Порой кажется, Туомас еще там – внутри этого жаркого противостояния между бело-голубыми и сине-бело-голубыми, настолько оживляется, вспоминая детали. В том числе те, что объясняют серию поражений «Зенита» в матче с одним соперником гораздо лучше самой подробной статистики.

Спустя четыре дня после завершения клубного сезона мы сидим с главным тренером «Зенита» в знаковом для Петербурга волейбольном месте – академии Вячеслава Платонова. Кажется, волейбол стремительно улетел в отпуск – не стучат привычно мячи, не хлопают двери, настраивает на аналитический лад редкая для этого места тишина. Увлекательный факт – чемпионскую миссию в Петербурге Туомас Саммелвуо пока так и не выполнил, но во всех завершившихся турнирах довел «Зенит» до решающего матча. Раньше в них камнем преткновения становился казанский «Зенит», нынче московское «Динамо».

- Насколько на игре «Зенита сказался коронавирус?

- Обидно, что вирус настиг нас, когда мы готовились к матчу первого тура – с «Кузбассом». Тогда был важный этап в подготовительном периоде.

- На чем это больше сказалось?

- На всем. Когда волейболисты выбывают из тренировочного процесса, то после возвращения не могут работать в полную силу, физических кондиций не хватает. Это было очень сложно- определить момент, когда надо продолжать выдержать паузу, а когда можно добавлять нагрузку. Состояние было у всех разное. А пауза в тренировках сказывается и на техническом исполнении, не позволяет в полной мере отрабатывать тактические элементы.

- Были в команде такие, кого вирус не зацепил?

- Вроде нет. Но точно уже не скажу. Не помню.

- А кто болел дольше всех?

- Тяжелее проходило у Вани Яковлева. Сколько по срокам? Не помню, это лучше узнать у нашего доктора – Вахтанга Стуруа. Конечно, нам осенью пришлось тяжело, но больше говорить на эту тему не стоит.

- Почему?

- Мы уже забыли о той ситуации. Короновирус не может быть алиби после поражений. С вирусом столкнулись не только мы, но и все остальные команды, кто-то больше – кто-то меньше. В поражениях «Зенита» в каждом из трех финалов виноват не вирус. Весь мир с этим столкнулся. Надеюсь, после вакцинации ситуация улучшится и мир с пандемией справится.

Считать количество поражений от «Динамо» - работа журналистов

- Доминирование «Динамо» в этом сезоне напомнило гегемонию казанского «Зенита»?

- Пока нет! «Динамо» было выше всех в этом сезоне, его победы в Кубке, еврокубке и чемпионате закономерны. За весь сезон они уступили только в двух матчах – «Факелу». Такое преимущество «Динамо» над остальными – правильно, справедливо. Они это заслужили. Выиграй мы у них в финале чемпионата России – это стало бы чудом. Но три трофея в одном сезоне еще не гегемония. Надо смотреть, что будет дальше. В Казани было по-другому. Там создали команду-династию, которая много лет брала все трофеи каждый сезон! Был период, когда казанский «Зенит» больше года в чемпионате страны не проигрывал никому. Доминирование «Зенита-Казань» выглядело настолько сильно, что казалось, эта команда проиграть не может. Применительно к «Динамо» таких ощущений не возникало. При всем уважении к его достижениям в этом сезоне.

- Вы проиграли бело-голубым все восемь матчей этого сезона. Не поверю, если скажете, что вас и команду такая серия поражений не угнетала.

- Первый матч мы проиграли на предварительном этапе Кубка России, когда у нас было только восемь игроков. Это я просто уточнил, для обьективности. Но подсчитывать и делать выводы это ваша работа. Я понимаю и это правильно, если журналисты напоминают сколько раз кто кому проиграл и говорят: «У вас комплекс этого соперника».

- Так сформировался комплекс «Динамо»?

- Да мы вообще об этом не говорили! Я отношусь к такой серии очень спокойно. Можно ведь посмотреть на ситуацию и с другой стороны. Если команда выиграла много матчей у одного соперника, может появиться боязнь: «раз уже столько раз выиграли, наверное вот-вот должны и уступить». Но все это – забота тех, кто смотрит извне. Я как тренер, думал и говорил только о том, что может улучшить нашу игру.

- Есть мнение что решающие матчи надо уметь играть.

- Очень хорошее мнение. Большое значение имеет опыт решающих матчей. У «Динамо» был Цветан Соколов, который до этого выступал в Казани, в «Трентино», выиграл много трофеев, даже Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по несколько раз! Вокруг молодых волейболистов Цветан стал центральной фигурой, его опыт, уверенность и спокойствие делали сильнее всю команду. Сколько Соколов забил мячей в ключевые моменты! Думаю, это самый могучий его сезон.

- Но и у вас были волейболисты, которые выигрывали трофеи.

- Из выигрывавших в последние сезоны – только Виктор Полетаев и Дмитрий Пашицкий. Наверное нам не хватило опыта. Победного опыта. Умения распределять эмоции по ходу матча. Эмоции – это концентрация, которая часто становится определяющим фактором в ключевых эпизодах.

- Чем отличается нынешний «Зенит» от чемпионского «Кузбасса»?

- Не знаю. Тогда у нас в Кемерово все сложилось. И даже отсутствие чемпионского опыта не помешало выиграть. Полетаев и другие ребята в качестве ведущих игроков победили в чемпионате России впервые. Я как тренер, тоже выиграл впервые. Всегда когда-то достигается впервые. «Зенит-Казань» когда-то взял трофей первый раз. А разве волейболисты московского «Динамо», не считая Соколова, до этого сезона много в карьере выиграли? Нет!

Яковлев меня послушал и подал в сетку

- И в финале Еврокубка, и в финале чемпионата России наступал момент, когда казалось, чаша весов склоняется в пользу «Зенита». Но потерянными подачами вы упускали преимущество. Кто принимает решение рисковать на подаче при сетболе?

- По разному. Иногда нужно промолчать и предоставить игроку право принять решение. Чтоб он прочувствовал ситуацию и определился сам.

- Восстановим два момента из финальных матчей с «Динамо». Ответный финал еврокубка, при счете 1:1 у «Зенита» сетбол. Иван Подребинкин рискует на подаче и попадает в сетку. Второй момент. Финал чемпионата России. При счете 1:2 у «Зенита сетбол. Снова на подачу выходит Подребенкин перед которым обе команды потеряли несколько подач. Иван снова рискует и попадает в аут. Это разве оправданный риск?

- А вы помните, как упорная концовка четвертого сета стала возможной? Без подач Подребинкина бы могли проиграть гораздо раньше, благодаря ему мы играли на равных до конца партии и имели шансы на тай-брейк. Ваня вышел на подачу при счете 12:16 и мы в одной расстановке догнали «Динамо» , даже повели в счете. Так не бывает! Но благодаря Подребинкину случилось. И что, мне теперь его винить? Нам, сидя здесь, рассуждать легко. А в игре большое значение имеют эмоции, психологическое давление, в том числе со стороны болельщиков. Ваня в той ситуации точно имел право на риск. Да, тренер может подсказать, но не всегда оказывается прав.

- То есть?

- Перед Подребинкиным ошибся подававший планер Яковлев. Но ведь сказал это сделать ему я! У «Динамо» тогда на площадке появился Деру и я сказал: «Ваня, подавай в Деру планером». Не сработало – Яковлев попал в сетку. И кто виноват? Я! Тренеру иногда лучше ничего не говорить. В волейболе много пограничных ситуаций, когда победу от поражений отделяют мелочи. Поэтому волейбол и такой крутой вид спорта. Что бывает в футболе при счете 3:0? Можно мешать атаковать сопернику, выбивать мяч подальше от своих ворот и доведешь матч до победы. В волейболе все по-другому. Пока ты не реализовал матчбол, все твое преимущество ничего не значит. Сейчас вы спрашиваете, зачем Ваня рисковал, но после его подачи мяч от поля разделили всего 5 сантиметров! Попади он в площадку – все бы его риском восхищались. Такой же момент был, когда после атаки Клюки мяч на чуть-чуть разминулся с площадкой. Возможно, так было написано где-то наверху.

Бурное празднование выигранных очков мешает выигрывать сложные концовки

- Здесь можно говорить об удаче?

- Меня иногда спрашивают: а какое значение имеет удача на Олимпиаде, на групповом турнире, в плей-офф? Удача может случиться, а может и нет. Это от нас не зависит. Но если мы много работаем, стараемся и сильно верим в себя, то увеличиваем шансы на удачу. Ее надо заслужить. У нас не раз возникали ситуации, когда упускали большое преимущество – вели много очков и позволяли сопернику догонять. Наметилась и такая закономерность – после уверенной победы в партии следующую мы проигрывали с большим отрывом.

- В чем здесь проблема?

- Нужно больше концентрации. Для этого мы должны научиться лучше контролировать эмоции. Когда играли ответный матч квалификацинного раунда с «Югрой- Самотлор», я уже тогда парням говорил: «может не надо так бурно праздновать каждое очко, столь громко кричать?

- Чем это плохо?

- Если эмоциональный пик держать постоянно, то резервы быстрее закончатся. При большом растрате эмоций сложнее контролировать физическое состояние и технику. Особенно это важно после счета 20:20, когда цена очка сильно возрастает. О фамилиях не спрашивайте – скажу в общем. Игрок только что громко отпраздновал выигранное очко, а ему надо уже идти на подачу или к сетке, следить на блоке за соперником.

- Так-так.

- Но это сложно контролировать, когда после мощного выплеска эмоций возвращаешься в игру с тяжелым дыханием, концентрация снижается. Все мы разные, по разному реагируем на игровые ситуации, иногда эмоции нужны и где-то их стоить добавить. А иногда важно внимательно за ними следить. Мы с командой много об этом говорили, в том числе после заключительного матча сезона. Соколов в ключевых моментах партии разве сильно кричал или бегал по площадке? Нет! Он был спокоен, от него исходила уверенность, только жестом или взглядом мог показать связующему: «Дай мне. А я забью!».

Зачем игрокам дружить?

- После победы в полуфинале над «Кузбассом» вы собрали команду в круг и долго говорили. О чем там шла речь?

- Я сказал, что нам нужно прочувствовать этот момент, насладиться победой. Чтобы эмоции ушли и сосредоточиться на финале, требовалось глубоко проникнуться радостью. Я сказал: «сейчас надо насладиться нашим успехом, а на финал будем настраиваться завтра утром».

- Со стороны разделение игроков «Зенита» на основных и запасных выглядело слишком явно. Вы и сейчас считаете, что более активная ротация не была нужна?

- В середине сезона у нас играли многие, мы часто делали замены. Бывает и по-другому. Но это никак не портило атмосферу в команде. Необязательно, чтоб в ней все дружили. Хорошо если так случается, но если нет, это не проблема. Знаю команды-победительницы, в которых игроки даже в приятельстких отношениях не находились.

- Например.

- «Тревизо». Когда там была команда-династия.

-А в России?

- В России – не знаю. Вы же видели, как наши запасные радовались и как поддерживали партнеров. Кто из российских команд в этом сезоне трижды играл в финале? Только «Динамо» и мы! Будь в «Зените» плохая атмосфера – мы бы в трех турнирах до решающего матча не дошли.

Конфликты и обстоятельства

- Еще одно наблюдение- в «Зените» было слишком много волейболистов, которые были на ведущих ролях в прежних командах. А здесь лидерских позиций на всех не хватает.

- Наоборот хорошо, что ребята были на важных ролях и привыкли брать на себя ответственность. То, что таких игроков много – точно не проблема.

- По ходу сезона игроки высказывали недовольство и непонимание вашими решениями?

- Конечно. Это нормальная рабочая ситуация, если кто-то чем-то недоволен и просит тренера обьяснить свое решение. Так бывает во всех командах.

- Конфликты в «Зените» по ходу сезона случались?

- Бывало. Не больше и не меньше, чем в прошлом сезоне или других командах, которые я тренировал.

- Многие тренеры сетуют на переговоры с игроками о будущем в разгар сезона, вы тоже об этом говорили. Когда волейболист в преддверии решающих матчей вынужден думать о будущем и узнает, что скоро уйдет в другую команду, это добавляет сложностей?

- Это просто реалии, под которые надо подстраиваться. После каждого сезона кто-то в команду приходит, кто-то из нее уходит. Обычная ситуация для всех команд. Нормально, что игроки обсуждают свое будущее заранее, еще по ходу предыдущего сезона. Им же надо время чтобы определиться. Не вижу здесь больших сложностей. В той же Италии комплектование на следующий сезон начинается вообще в ноябре.

О приглашении Михайлова и Кобзаря

- В агентском мире говорят, что вокруг петербургского «Зенита» существует негативный фон из-за его финансовых возможностей. Вы слышали об этом?

- Да. Но так происходит во всем мире. Везде клубы, которые чаще побеждают и готовы заплатить за нужного игрока больше, не любят. Не только в волейболе, но и футболе, других видах спорта. Думаю, «Ювентус», «Баварию» и другие богатые клубы болельщики их конкурентов не любят.

- Я о том, что приглашение ведущих игроков из команд-конкурентов пока большого результата не принесло. Может стоит поумерить активность на трансферном рынке и повнимательней присмотреться к резервам?

- Это нормально – приглашать сильных игроков, когда стоят максимальные задачи. Одной молодежью такие задачи решить не получится. Если клуб их ставит, то создает и условия для их достижения. А каждый игрок перед принятием решения учитывает много факторов. И вовсе не значит, что все приглашенные в «Зенит» игроки ответят согласием.

- Многие отказывались?

- Не знаю. Я же не участвую в переговорах, этим занимается руководство. А я получаю информацию, когда появляется возможность для усиления.

- В волейбольных кругах говорили, что Максим Михайлов менять казанский «Зенит» на петербургский отказался.

- Не знаю.

- Но вы готовы подтвердить, что Игорь Филлипов с Дмитрием Ковалевым уходят в «Белогорье», а выигравший с вами в «Кузбассе» чемпионат России Игорь Кобзарь подписал контракт с «Зенитом»?

- Вы разве видели , чтоб об этом где-то написали официально. На сайте клубов что-то о переходе объявлено?

- На сайте – нет.

- Как тогда о чьем-то переходе можно говорить? Если кто-то услышал про переговоры, не значит, что будет именно так, как где-то написано. Могут не договориться клубы, может сам игрок передумать. Об этом лучше осведомлено руководство. А я что-то смогу сказать только после появления официальной информации.

- С «Кузбассом» вы победили в чемпионате с третьей попытки и перешли в «Зенит». За прошедшие два года проскакивали сомнения в правильности выбора?

- Я рад тренировать «Зенит» и думать, как нам с командой и руководством сделать лучше и больше, чем у нас получилось. Загадывать в нашей профессии невозможно – сегодня ты здесь, а завтра можешь оказаться в другом месте. В «Кузбассе» было круто, команду там очень любят, в Кемерово всегда будет хороший волейбол. Я рад, что тренировал в Кемерово, а сейчас рад, что работаю в «Зените».