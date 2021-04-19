Туомас Саммелвуо: К Лиге Наций будут готовиться 16-18 игроков. Из них и выберем состав на Олимпиаду

- Например. - Допустим, в клубе клубе игрок привык находиться на ведущих ролях, проводить матчи полностью. А в сборной его роль может оказаться другой.

- Что это меняет в подборе состава? - Возможных вариантов несколько. Пока мы думаем: взять одного либеро или двух. Если одного, то брать ли трех центральных блокирующих и четырех доигровщиков или наоборот. Итоговый выбор состава будет зависеть от сильных и слабых сторон нашей команды и соперников. Надо учитывать другие нюансы.

- С чем вы это связываете? - (После паузы) Хороший вопрос. Возможно, одна из причин в том, что из Суперлиги сейчас никто не вылетает и клубы стали больше доверять молодежи. Но доверяли ей многие. Нам предстоит очень много обдумать и проанализировать для определения заявки на Олимпиаду. Заявка будет не 14 игроков, как в клубных турнирах, а 12.

- Клубный сезон увеличил количество кандидатов на участие в Олимпиаде? - Да. На эту тему я говорил еще в начале сезона. Когда проведение Олимпиады в 2020 году казалось еще реальным, состав нашей команды выглядел понятным. По большинству кандидатов была ясность. Но перенос Олимпиады сыграл на руку тем, у кого шансов сыграть прошлым летом в Токио было намного меньше. Осенью я сказал, что перенос Игр даст дополнительный шанс многим волейболистам, в том числе и тем, кто раньше кандидатом в сборную не считался. Клубный сезон многое изменил. Посмотрите сколько молодых игроков на важных ролях в московском «Динамо», в других командах. Выбор очень расширился.

- Когда начнется сбор для подготовки к Лиге Наций? - Шестого мая. Но кандидаты в сборную уже проходят обследование в Новогорске. Ситуация с ковидом остается сложной, поэтому мы решили, что игроки заранее пройдут диагностические процедуры, а потом, перед началом сбора, пройдут их повторно.

- К этому не все готовы?

- Думаю, все. Это сборная и речь идет о выступлении на Олимпиаде. Уверен, все ребята готовы принять любую роль.

ВЫБОР МЕЖДУ ЛИБЕРО И НАПАДАЮЩИМ

- Дмитрий Мусэрский в японском «Сантери Санберз» к титулу чемпиона Японии добавил и приз самого ценного игрока чемпионата, но играет он там диагональным. В сборной его будете использовать на этой позиции или как раньше, центральным блокирующим?

- Пока не знаю. Посмотрим. Если он попадет в окончательный список игроков, которые выступят в Лиге Наций и будут готовиться к Олимпиаде. Пока ни по одному кандидату не определились.

- Сколько игроков будут участвовать в Лиге Наций?

- Планируем отобрать 16-18 человек. Они начнут подготовку к Лиге Наций, из них и будем выбирать состав на Олимпиаду.

- Еще о последовательности определения олимпийского состава. Сначала намерены определиться со связующими и уже под них подбирать нападающих? Или наоборот?

- И с этим пока не определились. Что-то прояснит наша встреча с руководителями федерации. Сядем все вместе и подробно все вопросы обсудим. Руководители – очень опытные люди в волейболе, они готовились к большим турнирам много раз, в том числе к Олимпиаде. Руководители хорошо знают многие детали для определения состава на Игры. Посмотрим.

- Последнее слово будет за вами?

- Думаю, да. (Улыбается)

- По сколько игроков от финалистов чемпионата России (“Динамо» и петербургского «Зенита») имеют высокие шансы попасть в заявку на Олимпиаду?

- Многие от обеих этих команд. Но тоже самое можно сказать и о других. Кандидаты есть и в казанском «Зените», в «Кузбассе», «Факеле», «Локомотиве».

БЛАГОДАРНОСТЬ АЛЕКНО

- Вы рассказывали, что год назад, во время карантина, участвовали в регулярных тематических онлайн-встречах с тренерами других сборных. Сейчас это общение с коллегами-конкурентами сохранилось?

- Да. Созваниваемся, обсуждаем особенности подготовки к Олимпиаде, возможно, уже в Токио сыграем с каким-то сборными товарищеские матчи. С некоторыми тренерами мы – друзья.

- С кем?

- Не надо сейчас об этом говорить публично. Волейбол - крутой спорт еще и благодаря открытости между тренерами. У нас не принято закрываться от коллег и утаивать какие-то профессиональные секреты. Мы постоянно общаемся и обсуждаем многие важные моменты в нашей работе.

- Во время «Финала шести» вы сказали слова благодарности покидающему казанский «Зенит» Владимиру Алекно. Удалось с ним подробно пообщаться?

- Пока нет. Разговор заходил только о товарищеских матчах с Ираном. Может нам получиться сыграть. Владимиру Романовичу надо сказать большое спасибо за работу в Казани. Он там был 13 лет и сделал очень многое для волейбола, создал команду-династию («Зенит-Казань» выиграл 11 подряд российских турниров – 5 чемпионатов и 6 Кубков России – «Советский спорт»), под его руководством «Зенит» выиграл все клубные трофеи, которые были возможны. Теперь у него будет Олимпиада с Ираном и потом, как Алекно говорил, он заканчивает тренировать. По крайней мере – на данный момент. Его достижения в тренерской карьере заслуживают огромного уважения.