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Италия - Серия А не начался Олимпия Милан 0 Умана Рейер 0
Испания - Сегунда 22:00 Кастельон 0 Райо Вальекано 0 П1 4.50 Х 3.40 П2 1.90
Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Картахена 0 П1 1.70 Х 3.60 П2 5.50
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 УД Логроньес 0 П1 1.42 Х 4.30 П2 8.90
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Понферрадина 0 П1 1.84 Х 3.30 П2 4.90
Испания - Сегунда 22:00 Леганес 0 Малага 0 П1 1.42 Х 4.20 П2 9.50
Испания - Сегунда 22:00 Фуэнлабрада 0 Спортинг Хихон 0 П1 3.00 Х 3.20 П2 2.48
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Альбасете 0 П1 1.83 Х 3.70 П2 4.30
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Алькоркон 0 П1 1.94 Х 3.00 П2 5.00
Месяц в пузыре. Завтра стартует Лига наций
24 мая 18:37
автор: Олег Чикирис
автор фото: Twitter RusVolleyTeam

Месяц в пузыре. Завтра стартует Лига наций

25 мая в итальянском Римини начинается розыгрыш волейбольной Лиги наций.

Вот состав, который заявил на турнир главный тренер сборной России Серджо Бузато:

Связующие: Екатерина Лазарева («Динамо», Краснодар), Полина Матвеева («Заречье-Одинцово», Московская область), Евгения Старцева («Динамо-Ак Барс», Казань).

Диагональные: Валерия Горбунова («ВК Липецк», Липецкая область), Ксения Смирнова («Уралочка-НТМК», Свердловская область), Наталья Гончарова («Динамо», Москва).

Блокирующие: Юлия Бровкина («Енисей», Красноярск), Дарья Малыгина («Тулица», Тула), Королева Ирина («Динамо-Ак Барс», Казань), Ирина Фетисова («Динамо», Москва).

Доигровщики: Екатерина Пипунырова («Динамо», Краснодар), Ирина Сазонова («ВК Липецк», Липецкая область), Ирина Воронкова («Локомотив», Калининградская область), Арина Федоровцева («Динамо-Ак Барс», Казань), Татьяна Кошелева («Галатасарай», Стамбул, Турция).

Либеро: Тамара Зайцева («Динамо», Краснодар), Дарья Пилипенко («Уралочка-НТМК», Свердловская область).

В команде нет нескольких опытных игроков: доигровщица «Уралочки» Ксения Парубец продолжает восстанавливаться после тяжелейшей травмы – разрыва передней крестообразной связки, также проблемы со здоровьем у Анны Маловой и Татьяны Романовой, а либеро Анна Подкопаева пропускает турнир по семейным обстоятельствам.

Помимо россиянок в итальянском Римини сыграют сборные Бразилии, США, Италии, Германии, Китая, Нидерландов, Кореи, Сербии, Бельгии, Таиланда, Турции, Японии, Доминиканской Республики, Канады и Польши.

По регламенту на предварительном этапе все команды сыграют друг с другом по круговой системе. Четверка сильнейших выходит в полуфинал и разыграет медали.

Вот расписание матчей сборной России:

25 мая. 14.00. Россия – Германия

26 мая. 16.00. Россия – Бельгия

27 мая. 13.00. Россия – Нидерланды

31 мая. 22.00. Италия – Россия

1 июня. 22.00. Россия – Бразилия

2 июня. 16.00. Россия – Япония

6 июня. 17.00. Россия – Доминиканская Республика

7 июня. 11.00. Россия – Таиланд

8 июня. 13.00. Россия – Турция

12 июня. 11.00. Россия – Южная Корея

13 июня. 17.00. Россия – Канада

14 июня. 13.00. Россия – Сербия

18 июня. 17.00. Россия – Китай

19 июня. 13.00. Россия – США

20 июня. 17.00. Россия – Польша

24 июня. Полуфиналы

25 июня. Матч за третье место и финал

Римини – райское место, крупнейший итальянский курорт, известный на весь мир. Однако насладиться его красотами у волейболисток не получится. Турнир пройдет в формате пузыря, выход за пределы которого наказывается моментальной дисквалификацией. В заточении сборной России придется провести минимум месяц: команда приехала в Италию заранее, а закончит выступление не раньше 20 июня. Мы, конечно, надеемся, что 25-го в день финала.

При этом жизнь сборниц в мае и летом можно обозначить выражением «от пузыря до пузыря». Сначала они сидели взаперти на сборах в Новогорске, сейчас переехали в Римини, потом Токио, где будут строжайшие меры безопасности. Наконец, 18 августа стартует чемпионат Европы... С ума сойти можно!

Чтобы этого не случилось тренерскому штабу во главе с Серджо Бузато предстоит очень серьезно поработать именно в плане психологической подготовки, разгрузки. Что касается, турнирной задачи, то она посильная – попасть в тройку. Дело в том, что далеко не все сборные привезли в Римини сильнейшие составы. Китаянки, сербки, итальянки (что самое странное) выставили молодежь. В этих условиях главными фаворитами Лиги наций становятся американки и бразильянки. Стать третьими россиянкам вполне по силам. Хочется надеяться, что могут и впервые с 2015 года (после победы на чемпионате Европы) выиграть международный турнир. В нашей команде хватает и опытных, и классных молодых волейболисток. Важно, чтобы из набора игроков за ближайший месяц получился крепкий сплав. Тогда и победы придут сами.

источник: «Советский спорт»
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