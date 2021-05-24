Месяц в пузыре. Завтра стартует Лига наций

Вот состав, который заявил на турнир главный тренер сборной России Серджо Бузато:
Связующие: Екатерина Лазарева («Динамо», Краснодар), Полина Матвеева («Заречье-Одинцово», Московская область), Евгения Старцева («Динамо-Ак Барс», Казань).
Диагональные: Валерия Горбунова («ВК Липецк», Липецкая область), Ксения Смирнова («Уралочка-НТМК», Свердловская область), Наталья Гончарова («Динамо», Москва).
Блокирующие: Юлия Бровкина («Енисей», Красноярск), Дарья Малыгина («Тулица», Тула), Королева Ирина («Динамо-Ак Барс», Казань), Ирина Фетисова («Динамо», Москва).
Доигровщики: Екатерина Пипунырова («Динамо», Краснодар), Ирина Сазонова («ВК Липецк», Липецкая область), Ирина Воронкова («Локомотив», Калининградская область), Арина Федоровцева («Динамо-Ак Барс», Казань), Татьяна Кошелева («Галатасарай», Стамбул, Турция).
Либеро: Тамара Зайцева («Динамо», Краснодар), Дарья Пилипенко («Уралочка-НТМК», Свердловская область).
В команде нет нескольких опытных игроков: доигровщица «Уралочки» Ксения Парубец продолжает восстанавливаться после тяжелейшей травмы – разрыва передней крестообразной связки, также проблемы со здоровьем у Анны Маловой и Татьяны Романовой, а либеро Анна Подкопаева пропускает турнир по семейным обстоятельствам.
Помимо россиянок в итальянском Римини сыграют сборные Бразилии, США, Италии, Германии, Китая, Нидерландов, Кореи, Сербии, Бельгии, Таиланда, Турции, Японии, Доминиканской Республики, Канады и Польши.
По регламенту на предварительном этапе все команды сыграют друг с другом по круговой системе. Четверка сильнейших выходит в полуфинал и разыграет медали.
Вот расписание матчей сборной России:
25 мая. 14.00. Россия – Германия
26 мая. 16.00. Россия – Бельгия
27 мая. 13.00. Россия – Нидерланды
31 мая. 22.00. Италия – Россия
1 июня. 22.00. Россия – Бразилия
2 июня. 16.00. Россия – Япония
6 июня. 17.00. Россия – Доминиканская Республика
7 июня. 11.00. Россия – Таиланд
8 июня. 13.00. Россия – Турция
12 июня. 11.00. Россия – Южная Корея
13 июня. 17.00. Россия – Канада
14 июня. 13.00. Россия – Сербия
18 июня. 17.00. Россия – Китай
19 июня. 13.00. Россия – США
20 июня. 17.00. Россия – Польша
24 июня. Полуфиналы
25 июня. Матч за третье место и финал
Римини – райское место, крупнейший итальянский курорт, известный на весь мир. Однако насладиться его красотами у волейболисток не получится. Турнир пройдет в формате пузыря, выход за пределы которого наказывается моментальной дисквалификацией. В заточении сборной России придется провести минимум месяц: команда приехала в Италию заранее, а закончит выступление не раньше 20 июня. Мы, конечно, надеемся, что 25-го в день финала.
При этом жизнь сборниц в мае и летом можно обозначить выражением «от пузыря до пузыря». Сначала они сидели взаперти на сборах в Новогорске, сейчас переехали в Римини, потом Токио, где будут строжайшие меры безопасности. Наконец, 18 августа стартует чемпионат Европы... С ума сойти можно!
Чтобы этого не случилось тренерскому штабу во главе с Серджо Бузато предстоит очень серьезно поработать именно в плане психологической подготовки, разгрузки. Что касается, турнирной задачи, то она посильная – попасть в тройку. Дело в том, что далеко не все сборные привезли в Римини сильнейшие составы. Китаянки, сербки, итальянки (что самое странное) выставили молодежь. В этих условиях главными фаворитами Лиги наций становятся американки и бразильянки. Стать третьими россиянкам вполне по силам. Хочется надеяться, что могут и впервые с 2015 года (после победы на чемпионате Европы) выиграть международный турнир. В нашей команде хватает и опытных, и классных молодых волейболисток. Важно, чтобы из набора игроков за ближайший месяц получился крепкий сплав. Тогда и победы придут сами.