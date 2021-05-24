Месяц в пузыре. Завтра стартует Лига наций

Либеро: Тамара Зайцева («Динамо», Краснодар), Дарья Пилипенко («Уралочка-НТМК», Свердловская область).

В команде нет нескольких опытных игроков: доигровщица «Уралочки» Ксения Парубец продолжает восстанавливаться после тяжелейшей травмы – разрыва передней крестообразной связки, также проблемы со здоровьем у Анны Маловой и Татьяны Романовой, а либеро Анна Подкопаева пропускает турнир по семейным обстоятельствам.

Помимо россиянок в итальянском Римини сыграют сборные Бразилии, США, Италии, Германии, Китая, Нидерландов, Кореи, Сербии, Бельгии, Таиланда, Турции, Японии, Доминиканской Республики, Канады и Польши.

По регламенту на предварительном этапе все команды сыграют друг с другом по круговой системе. Четверка сильнейших выходит в полуфинал и разыграет медали.

Вот расписание матчей сборной России:

25 мая. 14.00. Россия – Германия

26 мая. 16.00. Россия – Бельгия

27 мая. 13.00. Россия – Нидерланды

31 мая. 22.00. Италия – Россия

1 июня. 22.00. Россия – Бразилия

2 июня. 16.00. Россия – Япония

6 июня. 17.00. Россия – Доминиканская Республика

7 июня. 11.00. Россия – Таиланд

8 июня. 13.00. Россия – Турция

12 июня. 11.00. Россия – Южная Корея

13 июня. 17.00. Россия – Канада

14 июня. 13.00. Россия – Сербия

18 июня. 17.00. Россия – Китай

19 июня. 13.00. Россия – США

20 июня. 17.00. Россия – Польша

24 июня. Полуфиналы

25 июня. Матч за третье место и финал

Римини – райское место, крупнейший итальянский курорт, известный на весь мир. Однако насладиться его красотами у волейболисток не получится. Турнир пройдет в формате пузыря, выход за пределы которого наказывается моментальной дисквалификацией. В заточении сборной России придется провести минимум месяц: команда приехала в Италию заранее, а закончит выступление не раньше 20 июня. Мы, конечно, надеемся, что 25-го в день финала.

При этом жизнь сборниц в мае и летом можно обозначить выражением «от пузыря до пузыря». Сначала они сидели взаперти на сборах в Новогорске, сейчас переехали в Римини, потом Токио, где будут строжайшие меры безопасности. Наконец, 18 августа стартует чемпионат Европы... С ума сойти можно!

Чтобы этого не случилось тренерскому штабу во главе с Серджо Бузато предстоит очень серьезно поработать именно в плане психологической подготовки, разгрузки. Что касается, турнирной задачи, то она посильная – попасть в тройку. Дело в том, что далеко не все сборные привезли в Римини сильнейшие составы. Китаянки, сербки, итальянки (что самое странное) выставили молодежь. В этих условиях главными фаворитами Лиги наций становятся американки и бразильянки. Стать третьими россиянкам вполне по силам. Хочется надеяться, что могут и впервые с 2015 года (после победы на чемпионате Европы) выиграть международный турнир. В нашей команде хватает и опытных, и классных молодых волейболисток. Важно, чтобы из набора игроков за ближайший месяц получился крепкий сплав. Тогда и победы придут сами.